Todas las crónicas de Liga Nacional: El Ebro muestra un gran nivel y supera al Montecarlo

MONTECARLO 0-2 EBRO

Montecarlo: Iñaki, Carp, Barbas (Marco, 68), Dos Santos (Noé, 57), Del Cerro (Antonio, 57), Villanueva, Tomás, Calvera, Amine (Abenia, 46), Cubillo (Portero, 57) y Sanjuán.

Ebro: Chabier, Puertas, Bielsa, Elvis (Arambillet, 82), Santarromana (El Hadji, 74), Cebollada (Monaj, 74), Plaza (Rubén, 82), Eder, Izan, Calvo y Zuazu (Emilio, 66).

Goles: 0-1, min. 18: Santarromana. 0-2, min. 52: Eder.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Iñaki, Carp, Villanueva, Noé; Calvo y Arambillet.

Comentario: El Ebro se llevó los tres puntos en su visita al Jose Luis Violeta, frente a un Montecarlo que le faltó frescura. El Ebro salió con unas ideas muy claras de posicionamiento. Los primeros minutos fueron de respeto entre ambos conjuntos, después, el Ebro dio un paso hacia delante y fruto de ello consiguió el primer tanto del partido tras un gran gol de Santarromana después de un disparo desde la frontal con la zurda. La posesión se repartió entre ambos conjuntos, pero el Montecarlo no consiguió inquietar a la zaga del Ebro, que fue el equipo que tuvo más ocasiones.

En la salida de la segunda parte, el Montecarlo presionó y le metió más intensidad a su juego, pero se encontró con un Ebro muy bien posicionado en el campo, fruto de ello anotaba Eder el segundo. Después de este tanto, el Ebro creció y fue superior al Montecarlo en muchas fases del partido y hasta los últimos 10 minutos no se vio un disparo a puerta de los visitantes. El partido parecía ya sentenciado en los últimos minutos ya que de ahí hasta el final apenas hubo ocasiones por parte de ningún equipo. Gran partido del Ebro que consiguió su segunda victoria consecutiva para afianzarse en la mitad de tabla y poder mirar un poco hacia los puestos de arriba.

HUESCA B 1-1 MONZÓN FB

Huesca B: Nicolás, Lucas, Velázquez, Jairo, Del Pueyo (Bazago, 46), Giacomo, Nicolás, Osán (Unai, 60), Fofana, Roche (Beltrán, 71) y Villabona (Arturo, 71).

Monzón FB: Mateo (Subías, 72), Abad (Jaoi, 58), Floría, Iker, Nevot (Monteagudo, 81), Langarita, Roberto, Santos, Ayoub, Izquierdo (Fion, 81) y Jorge.

Goles: 0-1, min. 64: Iker. 1-1, min. 89: Jairo.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Osán, Bazago; Iker, Abad, Langarita e Izquierdo.

Comentario: Reparto de puntos en el duelo entre el Huesca y el Monzón. En la primera parte fue mejor el Huesca y donde Roche en un mano a mano y Osán en una llegada al segundo palo pudieron adelantar a los locales. El Huesca dominó y el Monzón salió a la contra pero el resultado no se movió. En la segunda mitad el Monzón se adelantó en una falta colgada al área y el dominio fue más alterno. El Huesca no dejó de intentarlo y acabó empatando en un partido interesante para el espectador.

UTEBO 0-1 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Utebo: Iosua, Cocián, Castillo (Iker Gómez, 77), Vicente, Ángel (Aziz, 77), Morán, Juan, Carbonell (Berges, 64), Centurión (Fantova, 77), Samuel (Raúl, 64) y Rubén.

Santo Domingo Juventud: Marcos, Armero, Ingalaturre, Buil (Mustienes, 65), Vilella, Álvarez, Lucas (Iker Andrés, 65), Simón, Ortiz, Iván Palos y Ruesca.

Goles: 0-1, min. 21: Lucas.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Cocián; Lucas e Ingalaturre.

Comentario: El Santo Domingo Juventud se llevó los tres puntos de su visita a Utebo después de un partido poco vistoso y con errores por parte de ambos equipos. Comenzaron bien los visitantes, dominando el encuentro y poniendo centros peligrosos sobre la meta del Utebo. El Utebo planteó un partido para esperar sus oportunidades a la contra y consiguió generar bastante peligro con alguna transición rápida. Se adelantó el Juventud tras los primeros 20 ́ de partido después de un balón largo que ganó el punta que generó una segunda jugada, la cual aprovechó Lucas para con un potente disparo, aprovechar la posición adelantada del meta del Utebo y conseguir el primer tanto del encuentro. De esta manera se llegó al paso por vestuarios. No bajó el ritmo el Juventud en la segunda mitad y mantuvo su misma idea de juego, disfrutando de alguna ocasión tras centros peligrosos. El Utebo empezó a despertar y empujó contra las cuerdas a los visitantes, que no supieron cerrar el partido, para intentar conseguir el gol del empate, con balones colgados al área, pero no estuvieron acertados de cara a puerta y el marcador no se movió.

AMISTAD 0-2 OLIVER

Amistad: Iker, De Alfonso, Moreno, Mariblanca, Del Río, Izan, Manzanero (Abenia, 82), Diego Pablo (Tolosa, 59), Fabrice, Bernal y Marco (Vicente, 89).

Oliver: Imanol, Marzal (Fraile, 78), Granged, Capapé, Víctor, Ruiz (Palma, 62), Javier, Escanero, Erik (Faraj, 78), Colás (Albesa, 90) y Retornano.

Goles: 0-1, min. 35: Escanero. 0-2, min. 80: Palma.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó al visitante Palma. Expulsó por doble amonestación al local Del Río (67’).

Comentario: Partido igualado. nada más comenzar, a balón parado Marzal avisó con un disparo al palo. El Oliver fue superior en los primeros minutos, ante unos rojillos que generaron peligro. El amistoso generó más llegadas, con buenas finalizaciones. En el 35’, Escanero aprovechó un pase desde la banda para enviar de primeras el balón al fondo de la red. El Oliver tuvo la primera de la segunda parte en un disparo al larguero, aunque el Amistad respondió con llegadas de Izan. El Oliver aprovechó su superioridad numérica para hacerse con el balón, aunque el partido siguió muy abierto. Finalmente, en el 80’, Palma marcó un gran gol con un potente disparo. El Amistad no bajó los brazos, lo intentó y en un mano a mano Imanol evitó el gol local.

REAL ZARAGOZA B 2-0 LA ALMUNIA

Real Zaragoza B: Olmos, Pernia (Pérez, 58), Jorge (Sergio, 58), Aguilar, Sancho, Pablo, Cortés, Cazorla (Gracia, 58), Beltrán, Bescós (Rodríguez, 87) y Cuartero (Soriano, 46).

La Almunia: García, Utrilla, López, Gil (Macaya, 79), Nagy, Gracia (Torres, 67), Sánchez (Macaya, 79), Arnal (Gómez, 54), Cabezón (Nonay, 67), Lorén y Lorente.

Goles: 1-0, min. 83: Beltrán. 2-0, min. 89: Soriano.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Lambea; Sánchez, Lorente y Torres.

Comentario: El Real Zaragoza juvenil B, el líder junto con el Oliver, se llevó una trabajada victoria ante La Almunia gracias a dos goles en la recta final. En la primera parte, los blanquillos controlaron la posesión pero fue lenta y poco vertical. Ya en la segunda, los blanquillos movieron el balón con una mayor velocidad ante un equipo visitante que mostró una buena actuación colectiva. Finalmente, en una acción de Bescós, asistió a Beltrán para que de cabeza pusiera el primero. En los instantes finales, Soriano cerró el partido con un buen disparo.

STADIUM CASABLANCA 1-0 HERNÁN CORTÉS

Stadium Casablanca: Portero, Terreu, Sánchez, Lázaro, Chueca, Nadal, Márquez (Alamañac, 67), Amaazoul, Asín (Belenguer, 81), Carbonel y Vinuesa (Álvarez, 81).

Hernán Cortés: Valero, Muñoz, Sabater (Guillén, 85), Vaz, Ormad (Lilou, 71), Jaime (Santos, 62), Franco, Javier, Palacios (Peña, 62), Crespo (Anadón, 85) y Torres.

Goles: 1-0, min. 81: Alamañac.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó a Royo. Expulsó a Nadal por doble amarilla (89

Comentario: Victoria por la mínima del Stadium Casablanca tras una primera parte dominada de principio a fin, pero con dificultades para encontrar los espacios, ya que el Hernán Cortés estaba muy bien plantado en el terreno de juego, replegando y defendiendo bien. Apenas hubo ocasiones en la primera mitad, donde reinó la igualdad. En la segunda mitad los locales siguieron teniendo el balón y generando pero sin muchas ocasiones. El partido se rompió en el minuto 81 tras el gol de Alamañac después de un gran golpeo en una falta en la frontal del área. A partir de ahí, el Casablanca renunció al balón y decidió esperar al Hernan, internado aprovechar sus ocasiones a la contra para hacer el segundo, defendiendo bien, para al final amarrar los tres puntos. Partido pobre en ocasiones pero entretenido en lucha entre dos equipos con diferentes estilos de juego.

SAN GREGORIO 3-0 ALCAÑIZ

San Gregorio: Arellano, Saganta, Lezcano, Joven, Valencia, Khatir (Foz, 62), Clavería (Pérez, 82), Conesa (Marco, 62), Manteca (Diestre, 82), Muñoz (De Diego, 66) y Benavente.

Alcañiz: Lorente, Bel, Toma (Moliner, 56), Rivero (Cebrián, 56), Tellez (Alquézar, 56), Codorniú, Bielsa (Bosque, 46), Lorenz (Yassine, 74), Estopiñán, Pelegrín y Anento.

Goles: 1-0, min. 19: Clavería. 2-0, min. 24: Muñoz. 3-0, min. 89: Lezcano.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Khatir, De Diego, Foz; Anento, Querol, Cebrián, Bosque y Lorenz.

Comentario: Contundente victoria del San Gregorio frente al Alcañiz en La Azucarera. Partido en el que salieron muy enchufados los locales y encerraron a su rival en su campo. El San Gregorio generó muchas de sus ocasiones por banda, una de ellas acabó en gol tras un recorte en banda izquierda y posterior remate al palo largo de Claveria para conseguir el primer tanto del partido. Siguió dominando el San Gregorio, con un Alcañiz que no generó apenas peligro. El segundo tanto de los locales llegó tras un centro al área que remató Gael. El San Gregorio dispuso de hasta tres ocasiones más en la primera parte para matar el partido, que no pudo aprovechar. Tras el paso por vestuarios, los locales bajaron una marcha, fruto del resultado, pero aún dispusieron de alguna ocasión para ampliar su renta, pero no tan claras como las de la primera parte. El Alcañiz despertó y se alargó en busca de ocasiones, pero no metió miedo a la zaga local. El San Gregorio ultimó su arreón final del partido y en la última jugada del partido consiguió el tercero y definitivo.

Partido dominado de principio a fin con resultado corto para lo que se vio en el terreno de juego.

ESCALERILLAS 1-2 IPC LA ESCUELA

Escalerillas: Lozano, Battiato, Dual, Eyotor, Sene, Chardoui, Insa (Dumbrava, 81), López (Adrián, 88), Dos Reis (Sebastián, 79), Diouf (Sawo, 88) y Gil (Dramme, 79).

IPC La Escuela: Fernandes, Kontonis, Gracia, Escobar, Chamorro, Pueyo (Duque, 69), Torres (Aranda, 63), Charán (Ferrando, 46), García, Engle y Hernández (Marín, 80).

Goles: 0-1, min. 77: Dual, en propia puerta. 1-1, min. 80: Dramme. 1-2, min. 85: Chamorro.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Sene, Dos Reis; Duque, Hernández y Marín. Expulsó a Mozota, por roja directa.

Comentario: El Escalerillas fue doblegado en casa por el IPC La Escuela en un partido donde los locales saltaron al césped con una elevada intensidad, generando peligro pero no lo lograron reflejar en el electrónico. En la segunda parte, el conjunto visitante se puso por delante gracias a un gol en propia puerta de Dual; el Escalerillas lo igualó, en esta ocasión con una acción de Dramme. Sin embargo, el IPC marcó el tanto de la victoria en una acción que comenzó en un saque de banda. El cuadro de Velamazán lo intentó hasta el final pero no logró llevarse algo positivo esta jornada.

BALSAS PICARRAL 2-1 TERUEL

Balsas Picarral: Diego, Mikel (Redondo, 68), Alejandro, Brizuela (Raúl, 68), Zidane (Romanillos, 89), Yeray, Subías, Bruno, Marcos (Crespo, 89), Carlos (Romanillos, 89) y Taus

Teruel: Soriano, Álvaro, Jorge (García, 60), Peña, Emilio, Rubira, Diego, Iñaki, Pardo, Álvarez y Civera (Peralta, 60)

Goles: 1-0, min. 43: García. 2-0, min. 55: Brizuela. 2-1, min. 70: Gonzalvo.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a García, Álvarez, Rubira. Expulsó a Esteban por roja directa (89’).

Comentario: Victoria del Balsas Picarral ante el Teruel en un partido donde los locales estuvieron más acertados en la primera mitad, adelantándose en el 43’ poco antes del descanso, por medio de García. Tras el paso por los vestuarios, los locales controlaron el partido y pusieron tierra de por medio gracias al gol de Brizuela. Gonzalvo metió a los visitantes en la disputa por los puntos, aunque la zaga local confirmó la victoria con una buena labor defensiva.