Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Ebro golea en Binéfar

BINÉFAR 1-6 EBRO

Binéfar: Buba, Joel, Álex (Ratto, 46), Cesc, Torres (Raúl, 65), De la Fuente, Bernadó, Barrau (Enric, 23), Llobet (Arnau, 65), Arón y Becerra (Igor, 65).

Ebro: Lite, Saúl, Espiérrez, Muñoz (Mballo, 84), Diawara (Martínez, 68), Quique, Escolar, Garrido (Bernal, 55), Iván, Chárlez (Sorbe, 84) y Torcal (Llabrés, 68).

Goles: 0-1, min. 42: Muñoz. 0-2, min. 52: Muñoz. 0-3, min. 76: Llabrés. 0-4, min. 79: Martínez. 1-4, min. 83: Raúl. 1-5, min. 85: Bernal. 1-6, min. 87: Bernal.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Barrau y Muñoz.

Comentario: Victoria contundente y merecida del Ebro, que fue superior de principio a fin, tal y como indica el marcador final. El Binéfar no estuvo cómodo en el campo desde el principio, no le salió nada y el rival acabó pasándole por encima. La primera parte comenzó igualada, con el Ebro con más pelota pero llegando sin mucha claridad, a base de centros laterales y balón parado. El Binéfar, por su parte, se defendió con orden, aunque apenas pisó campo rival. El Ebro fue dominando cada vez más y cuando se acercaba el descanso, una falta al borde del área supuso el cero a uno de Muñoz.

Tras el descanso el choque siguió igual, pero el dominio visitante se tradujo en el segundo tanto, a los siete de la reanudación, con un córner y posterior remate de cabeza a la red. El segundo tanto fue una auténtica losa para los binefarenses. Pese a todo, tuvieron la mejor ocasión con una internada de Solano por banda, que se plantó ante el meta pero no concretó. El equipo literano desaprovechó su opción de meterse en el partido. Entonces llegaron once minutos fatídicos para los locales, en los que prácticamente en cada ocasión en la que el Ebro llegó al área, marcó. Cuatro goles seguidos que dejaron el choque totalmente sentenciado.

En medio de esa avalancha, Raúl Samitier hizo el del honor con un gran disparo desde la frontal que se coló por toda la escuadra de Lite. En definitiva, victoria justa y clara de los zaragozanos, y además con esa mala sensación que se quedó en el equipo celeste por el tramo final del partido y sobre todo por un marcador, poco habitual en los partidos de esta categoría. Los literanos no acaban de romper su racha de malos resultados y toca seguir trabajando para poder levantar la cabeza lo antes posible.

ÉPILA 2-0 CASPE

Épila: Aarón, Lou, Uche, Lucio, Gil, Rafinha (Berdún, 90), Hamza (Manau, 74), Monteiro (Ariño, 90), Caro (Losfablos, 86), Tapia y Diego Gómez.

Caspe: Abbad, Iván (Horno, 80), Karol, Rotellar, Marín, Gracia Peña (Barri, 55), Manu Rubi (Kun, 46), Cortés (Villaoslada, 55), Iñaki, Vera y Álex Rubio (Casado, 80).

Goles: 1-0, min. 21: Rafinha, de penalti. 2-0, min. 54: Rafinha.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Uche, Lou, Ariño; Manu Rubi, Álex Rubio, Karol y Cortés.

Comentario: El Épila sigue con su buena dinámica y logra su tercera victoria consecutiva ante el Caspe. Buen arranque de los de Rubén Zapater, que generaron dos ocasiones en los primeros compases del partido. En un balón a la espalda de la defensa, el Caspe cometió un penalti que Rafinha transformó. El Épila volvió a tener ocasiones tras ese gol, aunque en la recta final del primer tiempo el dominio fue alterno y el Caspe comenzó a llegar más, disponiendo de una contra que no llegó a buen término. En la segunda parte, los visitantes cometieron un error que el propio Rafinha aprovechó para poner el segundo en el marcador. Los de Javier Romero tuvieron unos minutos complicados en los que se vieron superados y el Épila pudo anotar más algún gol más. Buena victoria de los de La Huerta ante un complicado rival.

CALAMOCHA 0-0 BELCHITE 97

Calamocha: David, Tenorio, Bryan, Cavero, Nilton (Falo, 79), Fonsi, Nieto (Otín, 55), Castro (Fuertes, 86), Adán Pérez, Mercadal (Ríos, 55) y Muñoz

Belchite 97: David, Rey, Charneca, Cotoño (Erick, 79), Ferruz, Choren, Escarda (Gomis, 74), Tolo, Cabrero, Usher y Salcedo

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Mercadal, Tenorio; Cabrero y Ferruz.

Comentario: Empate a nada en Jumaya. Se impuso el fútbol directo, pero sin ocasiones y sin demasiado peligro por parte de ambos conjuntos. Así pues, los dos equipos firmaron el empate a cero y se contentaron con el reparto de puntos.

Tras los primeros minutos de partido transcurridos, el fútbol directo era la tónica que dominaba en el encuentro. Ningún equipo era capaz de hacerse con el esférico y las ocasiones no se daban.

Con un balón a la espalda llegó la más clara del Belchite. El portero visitante vio el desmarque de Usher y allí fue el balón. Este se internó y disparó, pero atento estuvo David Fernández para mantener el balón fuera de las mallas locales con hasta dos paradas seguidas.

Así pues, sin mucho fútbol, sin muchas ocasiones y con el mismo marcador que al inicio los jugadores desfilaron hacia los vestuarios. El segundo tiempo empezó de la misma manera, con igualdad en el terreno de juego.

En el 76, el Belchite tuvo la más clara del encuentro. Apareció la primera combinación en el área del Calamocha y David Fernández se hizo grande ante el delantero visitante para tapar el disparo a bocajarro y mantener el empate. El partido murió y nada ocurrió en Jumaya. La mañana del domingo pasó sin pena ni gloria para ambos equipos y el Calamocha aplazó su misión de detener su mala racha.

CUARTE 2-0 TAMARITE

Cuarte: Hidalgo, Pinto, Solbes, Valdés (Jean Marco, 88), Gassama (Roberto, 77), Arturo, Isaac (Remón, 89), Martínez, Cota, De Sus (Argente, 77) y Chus Herrero (Sesma, 77).

Tamarite: Édgar, Cervera (Álex, 55), Gerard (Raúl, 77), Varilla, Alexis, Raluy, Sales, Martí (Roc, 55), Genís (Youssef, 77), Eric (Mamadou, 67) y Flo

Goles: 1-0, min. 2: Isaac. 2-0, min. 48: Chus Herrero.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a De Sus; Gerard y Eric.

Comentario: El Cuarte logró la tercera victoria consecutiva y empata a 38 puntos en lo alto de la tabla al Ejea, después de superar por 2-0 al Tamarite en un choque totalmente dominado por los pupilos de ‘Loreto’. Nada más empezar el duelo ya se le puso muy de cara, con el tanto de Isaac al adelantarse a un defensa rival y materializar el 1-0 con su pie derecho, culminando así una gran jugada por la banda de los locales. Édgar, el meta del Tamarite, fue otro de los protagonistas del encuentro, con hasta tres paradas de muchísimo nivel para evitar que el Cuarte ampliara el marcador. Sin embargo, nada más empezar la segunda parte, llegó el segundo por medio de Chus Herrero en el primer palo a la salida de un córner. El Cuarte controló el ritmo de juego y no permitió al Tamarite que pudiera reengancharse al partido, de manera que la segunda parte transcurrió con la misma dinámica de control por parte de los locales.

EJEA 0-1 ATLÉTICO MONZÓN

Ejea: Monforte, Crespo (Puri, 62), Ginovés, Ramón (Álvarez, 83), Andreu, Moha (Marín, 83), Carrasco, Tudela, Kevin Lacruz, Fadel y Escobar (Carbonell, 62).

At. Monzón: Gistau, Carrera, Pol, Jerez (Kirian, 62), Valencia, Claver, Chipi (Fernando, 62), Leo (Muñoz, 29), Arnedillo, Mauro y Adrián (Sorinas, 89).

Goles: 0-1, min. 87: Arnedillo.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Crespo, Ramón, Carrasco; Pol, Carrera y Adrián (2), expulsado en el 89’.

Comentario: Se comprime la clasificación en los puestos de arriba con el triunfo de enorme valor que ha obtenido el Atlético Monzón en Luchán por 0-1 ante el conjunto que empezaba líder la jornada, la SD Ejea. En los primeros compases del encuentro, un aviso para cada equipo. Tras un buen recorte en el área, el remate de Ramón se perdió alto, mientras que un disparo lejano de Felis lo atrapó Monforte sin complicaciones. A la media hora de juego, Ginovés estuvo cerca de materializar un acrobático remate tras un centro de Kevin Lacruz, pero Gistau estuvo muy hábil para hacerse con el esférico. En la segunda parte, el encuentro se fue calentando con mayores protestas y por tanto con sus consiguientes cartulinas amarillas. En este contexto, las defensas pasaron a imponerse a los ataques y ya no había tanta claridad de ideas como en la primera parte. Tudela lo intentó desde el borde del área, con un disparo raso que se perdió fuera. Cuando todo apuntaba a que concluiría el choque con el 0-0 inicial, llegó el tanto de Arnedillo que desató la euforia en los visitantes y les mete de lleno en la pelea por el ascenso directo.

BORJA 0-0 FRAGA

Borja: Montorio, Garrido, Pablo, Raúl, Leciñena, Redondo, Montesinos, Taboada, Sánchez, Solans y Usón.

Fraga: Gasca, Nihah, Genís, Alexis, Ramón, Bernabé, Bautista, Xavier, Marcel, Novials y Morales.

Árbitro: García Fernández.

Comentario: El Fraga se lleva un punto de tierras borjanas ante un Borja que mereció más. Buen partido de los locales, que dominaron a su rival y tuvieron las mejores ocasiones del encuentro, primero tras un mano a mano que no pudo aprovechar Garrido, y poco antes del descanso mediante Uson. Al Borja le faltó ese punto de suerte que se necesita para materializar las ocasiones de las que disfruto. El Fraga no puso en apuros al conjunto borjano en todo el partido y se llevó un buen punto de vuelta a casa, mientras que al Borja le sirve para seguir sumando e intentar escapar de los puestos de descenso.

CARIÑENA 1-2 ALMUDÉVAR

Cariñena: Augusto, Omeñaca (Soumah, 46), Orús, Lorente (Lounis, 37), Monge, Gálvez, Remacha (Rica, 65), Basarte (Marc, 75), Abuy, Ibáñez (Fajardo, 65) y Caicedo.

Almudévar: Albero, Lizarbe, Emilio, Ainoza, Agustín, Ñama, Lizer, Veintemilla (Ros, 75) (Pascual, 89), Trullén (Ballarín, 75), Conte y Marcos (Lucas, 80).

Goles: 0-1, min. 29: Marcos. 0-2, min. 33: Marcos. 1-2, min. 86: Fajardo.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a los locales Remacha y Caicedo.

Comentario: El Cariñena sumó su cuarta derrota consecutiva y sigue instalado en la posición de farolillo rojo tras caer por 1-2 ante el Almudévar, en un encuentro igualado en el que dos zarpazos al filo de la media hora de Marcos permitieron a los visitantes encarrilar el encuentro. Todo ello pese a que el primer aviso fue para los locales, con un certero disparo que despejó Albero en una buena intervención. Marcos se aprovechó de unas desconexiones de los locales para establecer los dos goles de renta para el Almudévar, de manera que no sufrieron durante el transcurso de los minutos. El Almudévar dispuso de oportunidades para cerrar el duelo con el tercero en la segunda mitad, pero finalmente el tanto de Fajardo metió de nuevo al Cariñena en liza; que no pudieron salvar ningún punto pese a volcarse al ataque en los minutos finales.

ILLUECA 0-0 FUENTES

Illueca: De Cea, Mata, Montllor, Jaime, Andreu, Roncea, Yus, Emilio (Marvin, 73), Agustín (Julio, 87), Villalba y Zakaria.

Fuentes: Hernández, Pablo, Porroche, Briz (Asensio, 46), Casaló, Tobajas (Martín, 90), Óscar (Roche, 71), Blasco, Axel (Esteban, 79), Garín y Jesús Rubio.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó al local Yus y a los visitantes Jesús Rubio y Porroche.

Comentario: El Illueca no pudo pasar del empate a 0 inicial frente al Fuentes, en un partido en el que los de la comarca del Aranda fueron superiores pero no tuvieron la fortuna de materializarlas, alguna de ellas muy clara. En la primera parte, Carlos remató en un córner de cabeza, pero el balón se marchó rozando el palo. Por parte del Fuentes, Casaló lo intentó desde el medio campo, pero no pudo sorprender a De Cea. El inicio de la segunda parte fue muy dominante por parte del equipo de Aitor Pardo. Emilio se quedó a milímetros de empujar a gol un milímetro en línea de gol. Otra ocasión fue de Villalba, con un disparo que se fue rozando el palo. Y la más clara fue de Roncea, que incluso fue capaz de regatear al meta Hernández y cuando prácticamente se cantaba gol, un defensor del Fuentes lo evitó en línea de gol. La última oportunidad la tuvo Marvin, con un disparo con la izquierda que se marchó alto.

UTRILLAS 2-0 HUESCA B

Utrillas: Marco, Iván, Lautaro, Hernández (Leandro, 71), Redolar, Alexandre, Jorge López (Guillermo, 85), Royo, Casero, Muñoz (Tena, 62) y Ruiz.

Huesca B: Hórreo, Serban (Torguet, 81), Espinosa, Val, García, Delgado, Cissé (Rosero, 70), Nabil (Escario, 74), Fofana, Torra (Santiago, 46) y Armero.

Goles: 1-0, min. 20: Hernández. 2-0, min. 89: Tena.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Casero, Jorge López, Royo, Redolar; a Espinosa y Delgado.

Comentario: El Utrillas sumó la cuarta victoria en las cinco últimas jornadas y sigue mostrándose como una alternativa más a tener en cuenta de cara a los puestos de Play Off, al superar por 2-0 al filial del Huesca, a quien empata en la tabla clasificatoria con 31 puntos. El encuentro empezó con igualdad por parte de ambos conjuntos, con un primer aviso de los visitantes, aunque el primero en perforar la meta rival fue Hernández. El Utrillas se fue sintiendo más cómodo con la ventaja en el marcador, frente a un filial oscense que se topó con Marco en dos grandes intervenciones del portero local. El Utrillas tuvo que sufrir unos minutos, pero se quitó los problemas con el segundo tanto, por medio de Tena, en el tramo final del encuentro.