Todas las crónicas de Liga Nacional: El Real Zaragoza juvenil B se coloca líder al imponerse al Monzón

MONZÓN FB 0-1 REAL ZARAGOZA B

Monzón FB: Subías, Abad, Floría, Iker, Guarne (Nevot, 46), Langarita (Izquierdo, 58), Roberto, Santos, Jaoi, Ayoub (Fion, 84) y Jorge (Raúl, 76).

Real Zaragoza B: Lucas, Cristian, Sancho, Aguilar, Daniel, Pablo, Íñigo, Cazorla, De Miguel (Sánchez, 68) (Enzo, 86), Beltrán y Soriano (Subías, 66).

Goles: 0-1, min. 35: Beltrán, de penalti.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Floría, Jorge; Beltrán, Daniel y Sánchez.

Comentario: Victoria del Real Zaragoza juvenil B, que le permite colocarse como líder de la categoría, en el campo del Monzón gracias a un gol de Beltrán desde los once metros. A los locales les costó entrar en el partido aunque no se tradujo en dominio visitante en los metros finales. En el 25’, en un balón largo, el cuadro blanquillo dispuso del citado penalti que transformó. Poco después, el Monzón dispuso de un penalti que no aprovechó. Tras el paso por vestuarios, el Zaragoza sufrió las llegadas rivales aunque el Monzón no logró aprovecharlas, pero las tuvo para haber sacado algo positivo de la contienda.

EBRO 3-2 STADIUM CASABLANCA

Ebro: Chabier, Puertas (Arambillet, 86), Bielsa, Elvis (Monaj, 73), Santarromana, Eder, Sesma (Zuazu, 73), Baez (Cebollada, 83), Calvo, El Hadji y Emilio (Izan, 73).

Stadium Casablanca: Portero, Alejandro (Márquez, 46), Jaime, Guillermo, Nadal, Floristán (Vinuesa, 73), Abderrazaq, Asín, Laborda (Lázaro, 10), Alamañac (Terreu, 46) y Tito.

Goles: 0-1, min. 3: Tito. 1-1, min. 45: Sesma. 1-2, min. 47: Terreu. 2-2, min. 65: Nadal, en propia puerta. 3-2, min. 80: Santarromana, de penalti.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a El Hadji, Santarromana; Portero, Floristán, Tito y Vinuesa.

Comentario: Los locales no entraron bien al partido, algo que aprovecharon los verdes para transformar el primero tras una buena dejada que aprovechó Tito. El equipo local fue entrando en el partido paulatinamente y generó peligro en acciones a balón parado. De hecho, el colegiado anuló un tanto a los arlequinados. Finalmente lograron empatar la contienda en una acción de Sesma, en el que era su primer partido con el equipo, tras un buen balón al área. El descanso se extendió más de lo habitual tras una granizada. En la reanudación los verdes se pusieron por delante gracias a Terreu. Los de Edgar Español reaccionaron, fueron a más, impidieron un juego cómodo del rival y en un córner llegó el empate. Finalmente, Eder, en una buena progresión es derribado y marcaron el tercer gol que dio la victoria al Ebro.

LA ALMUNIA 0-7 MONTECARLO

La Almunia: Eloy, Adam, Marcos, Iker Gil, Nagy, Hugo Gracia (Darío, 67), Arnal (Nonay, 74), Raúl (Aísa, 46), Lorén (Jaime, 46), Hernán y Lorente (Sánchez, 67).

Montecarlo: Iván, Carp, Barbas (Portero, 62), Edson (Marco, 62), Dos Santos, Del Cerro (Antonio, 69), Villanueva, Tomás (Marcos, 69), Hugo, Amine y Cubillo (Bermejo, 46).

Goles: 0-1, min. 28: Edson. 0-2, min. 37: Carp. 0-3, min. 39: Del Cerro. 0-4, min. 61: Amine. 0-5, min. 82: Dos Santos. 0-6, min. 85: Marcos. 0-7, min. 88: Marcos.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a los locales Lorén y Arnal.

Comentario: Cómoda y clara victoria del Montecarlo en su visita a La Almunia. Los de La Paz dominaron desde el primer instante y tardaron en adelantarse 28 minutos, con una acción de Edson. El segundo, obra de Carp, los locales redujeron su intensidad y el partido se convirtió con claridad en un monólogo visitante. A La Almunia le costó generar peligro y no llegó con acierto, y encajaron el tercero antes del descanso. En la segunda parte, el resultado se incrementó en favor de los visitantes hasta el definitivo 7-0 con los goles de Amine, Dos Santos y el doblete de Marcos.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 5-1 HUESCA B

Santo Domingo Juventud: Marcos, Armero, Morales, Valencia, Diego, Mustienes (Vilella, 68), Lucas (Arturo, 82), Simón (Buil, 82), Ortiz (Álvarez, 88), Iván Palos (Iker, 68) y Ruesca.

Huesca B: Azagra, Velázquez, Losfablos, Nicolás (Beltrán, 46), Roche, Villalba (Paul, 46), Jairo (Del Pueyo, 80), Giacomo (Villabona, 46), Bazago (Carlos Pablo, 66), Fofana y Lucas.

Goles: 1-0, min. 46: Lucas. 2-0, min. 52: Diego. 3-0, min. 60: Ortiz. 3-1, min. 68: Velázquez. 4-1, min. 76: Ortiz. 5-1, min. 87: Arturo.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Diego; y a Roche. Expulsó con roja directa al visitante Losfablos (23’).

Comentario: Victoria contundente del Santo Domingo Juventud ante el Huesca en un partido donde los naranjas aprovecharon su superioridad numérica y donde los oscenses además llegaban la jornada con muchas bajas. El Huesca lo intentó con un juego directo y el Juventud hizo lo propio con su estilo, aunque no hubo ocasiones claras en los primeros minutos. En el 23’, el colegiado expulsó a Losfablos, lo que marcó el desarrollo del partido. El equipo local comenzó a tener ocasiones claras en la recta final. Tras el descanso, el Juventud marcó el primero, lo que fue un duro golpe a los rivales. El Huesca encajó otros dos goles, de Diego y Ortiz, aunque tras el tercero el cuadro oscense fue creciendo, dominó y Velázquez recortó distancias. Los de Ponsa siguieron creciendo aunque en una acción finalizada por Ortiz llegó el cuarto. El árbitro anuló un tanto al Huesca, tras el cual Arturo puso el definitivo quinto gol.

ALCAÑIZ 2-2 BALSAS PICARRAL

Alcañiz: Raúl, Julen, Bel, Alonso (Pitarque, 46), Toma, Téllez (Yassine, 85), Codorniu, Bielsa, Lorenz (Nicolás, 85), Estopiñán y Pelegrín.

Balsas Picarral: Jorge, Mikel (Zidane, 60), Alejandro (Romanillos, 46), Yeray, Redondo, Subías, Bruno, Raúl (Carlos, 60), Marcos, Taus y Kamal (Brizuela, 60).

Goles: 1-0, min. 55: Codorniu. 2-0, min. 64: Bielsa, de penalti. 2-1, min. 66: Carlos. 2-2, min. 89: Marcos.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Bielsa, Téllez, Julen; Alejandro, Redondo, Zidane y Taus.

Comentario: El Alcañiz se repartió los puntos con el Balsas Picarral en un partido cuya primera mitad fue igualada y donde el Balsas tuvo la más clara aunque Raúl la sacó. En la segunda parte, los locales lograron ponerse por delante en el 55’ y ampliaron la renta en el 64 por medio de una pena máxima transformada por Bielsa. Sin embargo, la reacción de los visitantes fue inmejorable y en un saque de esquina y en una jugada ya en el descuento García puso el tanto del empate definitivo.

TERUEL 1-1 ESCALERILLAS

Teruel: Pablo, Álvaro, Jorge, Yeray (Peña, 51), Rubén, Peralta (Rubira, 51), Diego, Fernando, Iñaki, Mario y Civera (Emilio, 67).

Escalerillas: Lozano, Bryan, Sebastián (Diego, 57), Aarón, Trotskyy (Eyotor, 70), Abdellah, Insa (Adrián, 79), Aarón, Kevin (Abdelghani, 70), Mario (Oumar, 46) y Alí.

Goles: 0-1, min. 72: Abdelghani. 1-1, min. 82: Mario.

Árbitro: Sancho Ros. Amonestó a Jorge, Emilio, Fernando; Abdellah y Oumar.

Comentario: Partido muy disputado en el que los visitantes desplegaron un buen juego y llevaron el peso del partido, generando ocasiones paulatinamente, aunque sin mucho peligro. Los visitantes cogieron aire con los cambios y Abdelghani puso el primero en el electrónico. Diez minutos después, el cuadro turolense aprovechó un error en la salida de balón que derivó en una falta que Mario aprovechó para anotar el empate con una sensacional acción.

OLIVER 2-0 SAN GREGORIO

Oliver: Víctor, Marzal (Javier, 64), Granged (Víctor, 72), Capapé, Ruiz, Daniel, Escanero (Palma, 79), Colás (Mateo, 79), Erik, Faraj y Retornano.

San Gregorio: Marcos, Mario (Miguel, 72), Aimar, Valencia, David (Saganta, 56), Conesa (Clavería, 46), Ndiaga, Efrén (Gael, 56), Foz, César (Marco, 46) y Benavente.

Goles: 1-0, min. 6: Granged. 2-0, min. 49: Colás.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Marzal; Saganta y Mario.

Comentario: El Oliver se llevó los tres puntos ante el San Gregorio en un partido que comenzó con un gol de Granged en el segundo palo. El San Gregorio siguió replegado, tratando de crear contragolpes, frente a un Oliver con la posesión pero sin ocasiones propicias para el gol. En una falta lateral, los rojillos estuvieron cerca de anotar el empate. El conjunto local sufrió para superar las líneas rivales, hasta que en el 30’ Faraj estuvo cerca de enviar el esférico al fondo de la red. Tras el descanso, el partido fue de menor orden y con un amplio número de ocasiones. Colás, de primeras en el segundo palo, encarriló el partido. El San Gregorio arriesgó y en una llegada clara por la banda izquierda el meta local evitó el 2 a 1. Respondió el Oliver con una acción de Erik a pase de Faraj. En la recta final, los rojillos vieron como la defensa local sacó un remate en la propia línea de gol. De nuevo en los instantes finales, pudieron sentenciar los locales.

HERNÁN CORTÉS 0-0 AMISTAD

Hernán Cortés: Garijo, Guillén, Muñoz, Sabater (Ander, 82), Abilio, Ormad, Franco, Royo, Palacios (Anadón, 73), Crespo (Jaime, 73) y Torres.

Amistad: Alfonso, Diego Pablo (Vicente, 87), De Alfonso, Moreno, Marco, Mariblanca, Fabrice, Del Río (Bernal, 74), Lucas (Tolosa, 55), Izan y Manzanero.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Anadón; y a Diego Pablo.

Comentario: Resultado justo para los méritos de unos y otros. Primera parte donde el Hernán estuvo mucho más intenso y no permitió al Amistad hacer su juego, y donde dispuso quizás de las mejores ocasiones. En una de ellas el portero sacó en el uno contra uno. En la segunda parte se equilibraron las fuerzas y el Amistad fue quizás más protagonista con el balón, sin ocasiones claras. Las defensas se impusieron a los ataques en definitiva y el resultado no se movió.

IPC LA ESCUELA 3-0 UTEBO

IPC La Escuela: Joao, Kontonis, Escobar, Chamorro (Walter, 80), Matías (Ferrando, 71), Torres, Jarome, Yeray, Jefferson (Gabriel, 71), Deivi y Aranda (Gracia, 56).

Utebo: Iosua, Cocián, Vicente (Fantova, 64), Ángel, Morán, Juan, Raúl (Hillera, 79), Samuel (Enzo, 64), Iker (Ndiaye, 72), Castillo (Gálvez, 46) y Rubén.

Goles: 1-0, min. 37: Yeray. 2-0, min. 43: Matías. 3-0, min. 87: Ferrando.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó al local Jefferson.

Comentario: Contundente victoria del IPC La Escuela en un partido no muy atractivo ya que no hacía el mejor día para jugar debido al viento. Primera parte dominada por los locales en la que en los últimos minutos de la misma llegaron los dos primeros goles. En la segunda mitad, fruto del marcador, hubo más igualdad sobre el terreno de juego y a pesar de que el Utebo tuvo un par de ocasiones, el IPC consiguió el tercer tanto en los últimos minutos del encuentro para sentenciarlo y asegurar que los tres puntos se quedaran en Huesca.