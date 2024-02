Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: Tres puntos merecidos para el Racing Club Zaragoza en Mallorca

Partido de la jornada: CONSTANCIA 0-1 RACING CLUB ZARAGOZA

Constancia: Martín, Bujosa, Bestard, Planas (Llompart, 75), Víctor (Manu, 57), Mestre, Juliá (Quetglas, 75), Alejandro (Rico, 62), Adrián, Colom y Kevin (Tello, 62).

Racing Club Zaragoza: Montañés, Francés, Franco, Palacio, Víctor (Lalo, 76), Divasson (Regidor, 57), Ian, Lobato, Mustafá (Góriz, 57), Wallid (Sanjuán, 71) y Aguilar.

Goles: 0-1, min. 69: Palacio.

Árbitro: Balle Reus. Amonestó a Víctor, Bestard; y a Francés.

Comentario: El Racing Club Zaragoza tumbó por la mínima al Constancia, colista de la clasificación, en un duelo clave por la salvación. Los de Ruben Floría consiguieron al fin una merecida victoria que buscaban desde hace varias jornadas para seguir enganchados a la pelea por la permanencia. El Racing saltó al césped con mucha intensidad y consciente de lo que había en juego. Desde el inicio crearon ocasiones para inaugurar el marcador. Víctor tuvo la primera pero su disparo ante Martín se marchó alto. Walid también lo intentó con un buen regate al portero rival pero estuvo impreciso en su disparo a portería vacía. El partido llegó al descanso con empate a cero. Tras el paso por vestuarios, la segunda parte arrancó con un guión parecido: superioridad y ocasiones para el cuadro zaragozano. Palacios disparó tras una buena jugada colectiva pero se marchó alto por muy poco. El ariete zaragozano no falló poco después, tras un robo derivado de una gran presión que finalizó con una situación de ataque muy ventajosa para los visitantes que finalizó en gol el propio Palacios a puerta vacía. En los últimos minutos el Racing supo sufrir y realizó un gran esfuerzo defensivo para amarrar una victoria tan justa como necesaria.

SABADELL 3-1 HUESCA

Sabadell: Biel, Bonaventura (Oriol, 46), Pau, Fornell, Font, Girbau (Aarón, 73), Alya, Morcillo, Yarech (Otero, 67), Iván (Carlos, 85) y Jaspe (Rosena, 46).

Huesca: Eloy, Vera (Badia, 67), Fita (Peregrina, 46), Moha, Marc Martín, Santi López, Pau (Fontán, 51), De Lucas (Samu, 80), Ayman (Edgar, 80), Iker Gil y Ojeda.

Goles: 0-1, min. 21: Ayman, de penalti. 1-1, min. 51: Pau. 2-1, min. 56: Iván. 3-1, min. 93: Pau.

Árbitro: Rimbau Guillaumes. Amonestó a Bonaventura; Fita y Pau. Expulsó con roja directa al portero visitante Eloy (92’).

Comentario: El Huesca cayó derrotado en Sabadell ante un rival directo. El conjunto oscense empezó por delante en el marcador pero vio como su rival remontó y se llevó finalmente los puntos. El partido comenzó con mucha igualdad y alternancia en los mandos. El primer acercamiento peligroso fue para los locales, con una doble ocasión en la que no acertaron gracias a una buena acción de Eloy. En el 20’ llegó el tanto oscense, después de que Ayman acertase desde los once metros tras un penalti señalado por el colegiado. Iván pudo empatar el encuentro con un libre directo pero de nuevo Eloy mantuvo la ventaja. El partido llegó al descanso con 0-1 en el marcador. Tras el paso por vestuarios, todo cambió. El Sabadell comenzó a presionar y a ganar metros ante un Huesca incapaz de salir de su campo. Alya tuvo una primera ocasión con un remate en el segundo palo pero no acertó. Ya en la jugada siguiente, llegó el gol del empate. Pau igualó el choque con un fuerte disparo que se estrelló en el larguero antes de entrar. Los locales no bajaron el ritmo tras el empate y pronto se pusieron por delante. Alya asistió a Iván para que con una buena definición batiera a Eloy. Se le escapaba el partido al Huesca, que intentaba salir de la presión local y buscar alguna acción de peligro a la contra o a balón parado, sin éxito. Eloy, que fue el jugador más destacado de su equipo, mantuvo al Huesca en el partido, atajando varias ocasiones de gol que hubieran supuesto la sentencia. Ésta llegó en el descuento, con un penalti favorable al cuadro catalán que Pau convirtió en el tercero. Eloy acabó expulsado por la acción del penalti.

DAMM - REAL ZARAGOZA (APLAZADO)

El partido que debió haber enfrentado en la tarde del sábado a la Damm y al Real Zaragoza en el campo Feliu i Codina del barrio barcelonés de Horta, fue aplazado horas antes de su celebración a petición del equipo cervecero, al presentar partes médicos de futbolistas de su primera plantilla, que les imposibilitaban el poder vestirse de corto y por lo tanto alcanzar un mínimo de jugadores con los que haber empezado a jugar. El Real Zaragoza no puso ningún impedimento y ambos deberán buscar ahora una fecha libre consensuada para ponerse al día, bien en un día entre semana o en los dos fines de semana libres que quedan de aquí a final de temporada, el del 10 de marzo o en Semana Santa.