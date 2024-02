Resumen de Alevín Preferente: Necesaria victoria para el San Agustín ante el Actur en un duelo directo por la permanencia

Nuevo triunfo rotundo del Real Zaragoza en el partido que abrió la decimoséptima jornada, que se adelantó a la tarde del martes debido a la disputa de un torneo en la provincia de Barcelona durante el fin de semana, que acabaron ganando. Logran superar la barrera de los 100 goles marcados, y eso que queda casi toda la segunda vuelta por delante, en un día en el que seis jugadores lograron ver puerta, destacando Jorge Pascual que materializó cuatro. El Racing hizo bien sus deberes el sábado pasado, que es cuando tocaba y afrontó con tranquilidad el partido más exigente de la temporada, sabiendo que a pesar de la previsible derrota, su ventaja es amplia (once puntos al inicio de la jornada) respecto a las dos plazas de descenso.

Recibió el Oliver a uno de los pocos equipos a los que no pudo derrotar en la primera vuelta, el Ebro. Esta vez sí pudo hacerlo, aunque al menos en la media hora inicial rondó de nuevo la sorpresa, al adelantarse los de La Almozara con el tanto de Marga. También hicieron ellos el segundo, aunque no en la portería que les hubiese gustado, un gol en propia puerta que supuso el empate. En la segunda mitad, la fortaleza azulgrana salió a relucir y en seis minutos hicieron los tres tantos con los que despegaron para obtener tres puntos más.

Dos de los conjuntos punteros se dejaron puntos por el camino este sábado. El Stadium Casablanca no pudo pasar del empate ante un Balsas Picarral que logró un punto muy provechoso en un campo tan exigente como el Gregorio Usabel. No pudieron aguantar la mínima ventaja los verderoles, que vieron cómo los visitantes les igualaron a siete de la conclusión, sin que pudieran volver a desnivelar la balanza. Peor le fue al Amistad, que cayó derrotado en la capital oscense. Resultado sorprendente, porque no parecía atravesar su mejor momento el Huesca, que aún no se había estrenado en el 2024, y lo logró hacer a lo grande, ante un rival tan potente como el Amistad. El único tanto lo materializó Leo para los azulgranas.

El Carlos Sebastián del colegio Agustinos acogió un duelo de máxima necesidad entre San Agustín y Actur Pablo Iglesias que se adjudicaron los colegiales, que vuelven a ganar una vuelta después (su único triunfo en liga había sido en el partido jugado en el Actur) y les permite abandonar la zona de descenso. Duro golpe para el Actur que tenía una ocasión para engancharse a la permanencia, que se esfumó.

La plaza de descenso de la que sale el San Agustín la pasa a ocupar el Valdefierro a pesar de mostrar una buena imagen en el campo del Santo Domingo Juventud. Fue un duelo que arrancó con mucho acierto ofensivo por ambos bandos y que los de casa no pudieron atar con tranquilidad hasta casi el final.

Sigue edificando la permanencia en su Municipal el Cuarte, al derrotar por la mínima a un Olivar que parece estar perdiendo el impulso de meses anteriores. Otro triunfo por un gol, como hace 15 días ante el Huesca. Un margen corto pero en el que parecen moverse a gusto los verdes.

Llegaron pronto los goles al José Luis Violeta. Empezó marcando el Hernán Cortés, pero no tardó mucho en remontar el Montecarlo. Ahí finalizaron los aciertos ofensivos de los dos, por lo que quienes volvieron a finalizar con el trabajo bien hecho, algo a lo que se están acostumbrando con asiduidad últimamente fueron los chicos de Álvaro Carilla.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

REAL ZARAGOZA 10-0 RACING CLUB ZARAGOZA

Real Zaragoza: Portero, Darío, Jaime, Mikel, Yeray, Fañanás, Aris, Gael, Pascual, Esteve y Casorrán. También jugaron: Beltrán (ps), Borao, Cámara, Cortés, Darío, Leo y Urquizo.

Racing Club Zaragoza: Diego, Leo, Miguel Ángel, Marco, Rodrigo, Hugo Jiménez, Hugo Vicente, Artal, Meléndez, Adrián y Mateo. También jugaron: Alonso (ps), Jaime, Samuel, Víctor, Bellido y Héctor.

Goles: 1-0, min. 7: Mikel. 2-0, min. 10: Yeray. 3-0, min. 13: Pascual. 4-0, min. 25: Urquizo. 5-0, min. 30: Aris. 6-0, min. 37: Pascual. 7-0, min. 40: Pascual. 8-0, min. 42: Pascual. 9-0, min. 43: Leo. 10-0, min. 60: Aris.

Árbitro: Falces Castillo.

OLIVER 4-1 EBRO

Oliver: Álex, Daniel, Hugo Rico, Hugo García, Nogués, Sumelzo, Rubén, Marcos, Bonet, Pablo y Castillo. También jugaron: Rodrigo (ps), Julio, Pellejero, Martos, Mahamadu, Nicolás y Jorge.

Ebro: Diego, Samuel, Aparicio, Baquedano, Gerona, Marga, Force, Lucas, Gastón, Bosco y Fuentes. También jugaron: De Luis (ps), Ignacio, Clavería y Aarón.

Goles: 0-1, min. 10: Marga. 1-1, min. 22: Ignacio, en propia puerta. 2-1, min. 32: Jorge. 3-1, min. 35: Pablo. 4-1, min. 38: Jorge.

Árbitro: Margañón Monleón.

STADIUM CASABLANCA 1-1 BALSAS PICARRAL

Stadium Casablanca: Carlos, Florian, Duarte, Gonzalo, Burgos, Barraqueta, Marcos, Alonso, Caseras, Sanjuán y Leo. También jugaron: Salvador (ps), Vilela, Serrano, Carabantes y Campos.

Balsas Picarral: Escolano, Pedro, Ronald, Aitor, Vera, Erik, Adrián, Fran, Bretones, Seth y Luca. También jugaron: Abraham (ps), Ander, Pais y Bernad.

Goles: 1-0, min. 30: Marcos. 1-1, min. 53: Luca.

Árbitro: Bernad Martín. Amonestó al local Leo y al visitante Fran.

HUESCA 1-0 AMISTAD

Huesca: Martín, Otín, Carbonell, Joel, Mohamadou, Seck, Rubén, Satué, Juárez, Del Río y Leo. También jugaron: Hurtado, Alonso, Mur, Asier, Artero, Antonio y Saldivar.

Amistad: Héctor, Marcos, Gil, Muñoz, Villarroya, Amir, Díaz, Ander, Roberto, González y Mikel. También jugaron: Laiglesia (ps), Lahoz, Leo y Morlas.

Goles: 1-0, min. 19: Leo.

Árbitro: Mallén Cicero.

SAN AGUSTÍN 4-1 ACTUR PABLO IGLESIAS

San Agustín: Arana, Garín, Narro, Álvaro, De Miguel, Roberto, Mario, Caudevilla, Nicolás, Íñigo y Dieste. También jugaron: Velasco (ps), Luca, Mateo, Mosteo y Palacios.

Actur Pablo Iglesias: Rubén, Alejandro, Ion, Isaac, Iguaz, Lorien, Luca, Omar, Pumisacho, Oliete y David. También jugaron: Enzo (ps), Ayman, Blasco, Jeray, Niriel y Muñoz.

Goles: 1-0, min. 25: Nicolás. 2-0, min. 28: Nicolás. 2-1, min. 38: Ion. 3-1, min. 48: Mario. 4-1, min. 60: De Miguel.

Árbitro: Quiroz Cedeño. Amonestó al visitante Isaac.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 4-2 VALDEFIERRO

Santo Domingo Juventud: Soriano, Loscertales, Enzo, Aranda, Alfredo, Guillermo, Alan, Adrián, Roglán, Villanueva y Héctor. También jugaron: Letosa, Baeta, Gascón, Albino y Hugo.

Valdefierro: Forcén, Portillo, Petre, Calatayud, Roso, Urgel, Zárate, Portao, Aured, Eric y Montero. También jugaron: Royo, Grau, Cuartero, Palomino, Bilali, Asier y Kenzo.

Goles: 1-0, min. 3: Alfredo. 1-1, min. 9: Zárate. 2-1, min. 10: Héctor. 3-1, min. 13: Adrián. 3-2, min. 37: Cuartero. 4-2, min. 60: Alfredo.

Árbitro: Calvo Gracia.

CUARTE 1-0 EL OLIVAR

Cuarte: Monterde, Ramón, Dorado, Andrés, Bruno, Artero, Mateo, Luis María, Martorel, Cabrera y Nastase. También jugaron: Dante (ps), Nicolás, Ibáñez, Monge, Aarón, Gael y De Tomás.

El Olivar: Nicolás, Caldero, Clavejas, Samuel, Adrián, Arzabala, Canfranc, Lausín, Guillermo, Isaac e Ignacio. También jugaron: Erik (ps), Molinero, Ramas, Álvaro, Aguado, Naudín y Ramos.

Goles: 1-0, min. 42: Dorado.

Árbitro: Modrego Guillén.

MONTECARLO 2-1 HERNÁN CORTÉS

Montecarlo: Asensio, Saenz, Molinero, Rubio, Moreno, Murillo, Jokhadze, Guillermo, Bakary, Alejandro e Iker. También jugaron: Gonzalo (ps), Ferruz, Samuel, Ortín, Jurado y Lapestra.

Hernán Cortés: Juan, Forner, Bernad, Cilla, Giménez, Gutiérrez, Mainar, Raúl, Herrera, Lucas y Leo. También jugaron: Mario (ps), Samuel, Thiago, Alejandro, Javier, Murillo y San Felipe.

Goles: 0-1, min. 2: Raúl. 1-1, min. 4: Iker. 2-1, min. 9: Jokhadze.

Árbitro: López Gajón. Amonestó al visitante Herrera.

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 48 puntos

2º Oliver 41 puntos (1 partido menos)

3º Montecarlo 38 puntos

4º Stadium Casablanca 36 puntos

5º Amistad 32 puntos (1 partido menos)

6º Santo Domingo Juventud 31 puntos

7º El Olivar 27 puntos

8º Hernán Cortés 23 puntos

9º Huesca 21 puntos

10º Cuarte 19 puntos

11º Racing Club Zaragoza 18 puntos

12º Ebro 16 puntos

13º Balsas Picarral 13 puntos

14º San Agustín 10 puntos

15º Valdefierro 7 puntos

16º Actur Pablo Iglesias 1 punto