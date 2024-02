Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: El Real Zaragoza merece más ante el Cornellá

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 0-0 CORNELLÁ

Real Zaragoza: Espuña, Olmos, Motilva, Saidu, García, Miguel (Beltrán, 71), Tobajas (Íñigo, 84), Aznar, Salim (Sesé, 71), Pinilla y Cantero (Conte, 79).

Cornellá: Durán, Didac, Jan, Alejandro, Roman, Hugo, Alba (Ferrán, 65), Archs (Quesada, 86), Tejada, Benet (Harouna, 65) y Zamora

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Miguel, Aznar, Olmos; Alejandro y Benet.

Comentario: El Real Zaragoza no pasó del empate ante el Cornellá en un partido que mereció ganar por superioridad y ocasiones, pero no fueron capaces de acertar. Saltó el equipo de Javier Garcés con más intensidad que su rival y movieron el balón con velocidad desde el inicio. Durante la primera parte fueron muy superiores al cuadro catalán, disfrutando de hasta cuatro ocasiones claras para ponerse por delante, con un larguero de Saidu y un poste de Pinilla como ocasiones destacadas. El equipo catalán se limitó a defender y no se acercó a la portería defendida por Espuña. En la segunda parte saltó mejor el Cornellá, que tuvo más balón que el Real Zaragoza en esta primera fase de la segunda parte, sin ocasiones. En los últimos minutos buscó el Zaragoza la victoria lanzándose al ataque, pero les faltó acierto y determinación en los últimos metros.

RACING CLUB ZARAGOZA 0-2 ESPANYOL

Racing Club Zaragoza: Montañés, Lalo (Wallid, 75), Franco, Nicolás, Palacio, Víctor (Ian, 75), Divasson (Sanjuán, 75), Regidor, Pamiés (Mustafá, 18), Lobato y Aguilar (Francés, 84).

Espanyol: Llorenç, Yang, Carlos, Marc (Lluc, 64), Scianca (Torondel, 82), Jan, Rufo, Salazar (Santiago, 82), Izan (Arnau, 64), José Ángel (Hugo, 38) y Ferrán.

Goles: 0-1, min. 42: Scianca. 0-2, min. 88: Torondel.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a Mustafá, Lobato; Ferrán y Arnau.

Comentario: El Racing Zaragoza no pudo hacer nada ante un Espanyol muy en forma que superó al cuadro zaragozano. El partido estuvo igualado desde el inicio con un Racing bien colocado sobre el césped creando peligro a la contra y a balón parado y el Espanyol con más posesión que los locales pero sin generar excesivo peligro. Al filo del descanso llegó el primer tanto del partido, obra de Scianca, que con un buen testarazo tras un centro puso por delante al equipo catalán. Tras el paso por vestuarios, el partido continuó con la misma dinámica. El Racing Club fue dando pasitos hacia adelante en busca del empate y a punto estuvo de conseguirlo con varias ocasiones de gol, pero finalmente con el equipo zaragozano volcado en ataque, una acción individual de Torondel supuso la sentencia.

HUESCA 0-0 DAMM

Huesca: Eloy, Vera, Fita, Moha, Marc Martín, Badia (Pau, 88), De Lucas, Samu (Fontán, 46), Ayman, Iker Gil y Ojeda (Vicente, 81).

Damm: Sans, Camilo (Cesc, 69), Pastor, Jordi, Ronda, Guifré, Joel (Barris, 87), Miguel (Aimar, 87), Lluis (Maikel, 69), Lugo (Fran, 61) y Salva.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a los locales Iker Gil, Badia, Pau y Vicente.

Comentario: El Huesca consiguió un buen empate ante la Damm en un partido en el que la falta de acierto fue la nota dominante y las mejores ocasiones fueron para el Huesca. Comenzó el partido con mayor posesión para la Damm, que llevó más peligro en la portería contraria que el Huesca. El conjunto oscense tuvo que hacer un gran esfuerzo defensivo para no encajar, ayudado también por varias intervenciones de mérito de Eloy. La única ocasión para el Huesca fue una jugada ensayada tras una falta indirecta en la que Iker Gil buscó a Ayman, pero el ariete local disparó fuera. La primera ocasión de la segunda parte fue para el propio Ayman, que disparó fuerte desde la frontal del área obligando a Sans a realizar una gran intervención para mantener el empate. La Damm realizó varios tímidos acercamientos peligrosos hasta que llegó la ocasión más clara del partido, tras un uno contra uno de Iker Gil que paró Sans de manera providencial. No hubo forma de acertar y el Huesca sumó un punto que le permite seguir fuera de posiciones del descenso.