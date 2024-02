Todas las crónicas de Liga Nacional: El Huesca B recupera el liderato

UTEBO 0- 3 HUESCA B

Utebo: Dimitrescu, Cocián (Manzano, 74), Vicente, Fernández, Hillera (Marmol, 46), Morán, Juan, Ndiaye (Rosales, 66), Íker (Castillo, 59), Berges (Fontova, 46) y Pérez.

Huesca B: Ursu, Velázquez, Bazago , Del Pueyo, Losfablos, Roche (Villabona, 67), Osán (Pérez, 61), Fofana (Beltrán, 67), Giordano, Sauvage y Fernández (Andreu, 61).

Goles: 0-1, min. 30: Giordano. 0-2, min. 52: Roche. 0-3, min. 60: Fernández.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al local Berges.

Comentario: El Huesca B recupera el liderato tras vencer en el campo del Utebo por cero goles a tres. El equipo azulgrana entró muy bien al partido con varias ocasiones en el primer tramo. Los de Ponsa se adelantaron en el minuto 30 con un tanto de Giordano. En la segunda parte, la tónica se mantuvo y el Utebo intentó sorprender al contragolpe. Los oscenses fueron a por más y lo dejaron sentenciado con los tantos de Roche y de Fernández.

IPC LA ESCUELA 1-0 TERUEL

IPC La Escuela: Joao, Alejandro, Chamorro, Matías (Marcos, 85), Ferrando (Deivi, 85), Jarome, Yeray (Jefferson, 67), Tavares (Kontonis, 70), Walter, Gabriel (Torres, 67) y Aranda.

Teruel: Pablo, Álvaro, Jorge, Rubén, Peralta (Emilio, 75), Rubira (Yeray, 65), Diego, Fernando, Iñaki, Mario y Civera (Pardo, 58).

Goles: 1-0, min. 52: Matías.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Torres, Alejandro; y a Jorge.

Comentario: Victoria por la mínima del IPC La Escuela en un partido igualado en el marcador pero no en el número de ocasiones. Partido muy controlado por IPC con numerosas ocasiones pero que no consiguieron materializar en gol, hasta que en una de ellas un golpeo de Gabri Hernández desde la frontal del área rechazado por el portero del Teruel dentro del área hizo que Mati Pueyo la empujara y metiera el único gol en el marcador. El Teruel cambió el sistema para intentar generar más ocasiones consiguiendo tener una ocasión muy clara a falta de 5 minutos pero que se fue desviada. Finalmente el IPC La Escuela amarró el resultado y los tres puntos se quedaron en Huesca.

AMISTAD 2-1 EBRO

Amistad: Iker, De Alfonso, Moreno, Mariblanca, Del Río, Izan, Manzanero (Baquero, 88), Diego Pablo, Fabrice, Marco y Lucas (Vicente, 72).

Ebro: Asier, Rubén, Puertas, Bielsa, Santarromana (Eder, 87), Cebollada (Elvis, 59), Monaj (Zuazu, 59), Izan, Calvo (Baez, 79), El Hadji y Emilio (Plaza, 59).

Goles: 1-0, min. 47: Izan. 1-1, min. 78: Santarromana, de penalti. 2-1, min. 87: Manzanero.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a Vicente; Cebollada, Bielsa, El Hadji y Rubén.

Comentario: Victoria por la mínima del Amistad en casa frente al Ebro. Los locales dominaron una primera parte en la que el Amistad controló el juego y dispuso de la mejores ocasiones para adelantarse en el marcador. Pero no fue hasta la segunda parte cuando se adelantó muy pronto el Amistad en el marcador en una buena jugada colectiva que acabó Izan y a partir de ahí mantuvieron el partido controlado. Sin embargo, tras un penalti cometido después de una pérdida del Amistad, empató el partido el Ebro, que le dio alas para dar un paso adelante en busca de la victoria. Aunque finalmente, el Amistad consiguió el segundo gol en una falta que colgaron al área y remató Gabi en el segundo palo. Triunfo justo del Amistad que dispuso de las mejores ocasiones del partido.

STADIUM CASABLANCA 5-2 LA ALMUNIA

Stadium Casablanca: Portero, Alejandro, Jaime, Guillermo, Nadal (Terreu, 61), Cisneros, Rodrigo (Belenguer, 75), Abderrazaq (Álvarez, 61), Asín (Vinuesa, 75), Laborda y Tito (Márquez, 61).

La Almunia: Sergio, Adam, Marcos (Utrilla, 70), Iker Gil, Hugo Gracia (Macaya, 75), Daniel (Hernán, 46), Arnal (Nagy, 46), Raúl, Darío (Raga, 46), Lorén y Lorente.

Goles: 0-1, min. 5: Lorente, de penalti. 1-1, min. 10: Nadal. 2-1, min. 11: Nadal. 3-1, min. 34: Guillermo. 4-1, min. 45: Laborda. 5-1, min. 53: Abderrazaq. 5-2, min. 84: Raga, de penalti.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó al local Vinuesa.

Comentario: Contundente victoria del Casablanca ante La Almunia en un partido donde remontaron el gol inicial de Lorente a los cinco minutos. Los visitantes aprovecharon un penalti para adelantarse. Los locales sufrieron un saque de esquina que convirtieron en un contragolpe donde Nadal, desde medio campo puso el empate. Los verdes crecieron paulatinamente y en un centro lateral de Cisneros, Nadal puso el 2-1. Buenos minutos de juego de balón de los locales. El tercero llegó gracias a un buen pase de Laborda para Guillermo. En un centro, Laborda puso el cuarto. Buenos 45 minutos de los de Javier Martín. Nada más comenzar, en un centro lateral Abderrazaq puso el quinto. El ritmo decreció y Raga, de penalti, puso el 5-2 definitivo.

BALSAS PICARRAL 2-0 OLIVER

Balsas Picarral: Diego, De Lope, Alejandro, Zidane (Bruno, 77), Lorien (Kamal, 27), Yeray, Redondo, Subías, Marcos (Brizuela, 77), Taus y De Diego (Carlos, 88).

Oliver: Imanol, Marzal (Ruiz, 81), Capapé, Víctor (Granged, 88), Javier, Daniel, Escanero, Colás (Faraj, 81), Palma, Erik (Fraile, 66) y Retornano.

Goles: 1-0, min. 76: De Diego. 2-0, min. 89: Brizuela.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Zidane, Raúl; Marzal, Fraile y Granged.

Comentario: El Balsas se llevó el partido ante el líder en un enfrentamiento igualado que se decidió por los detalles. El choque tuvo una clara ocasión nada más comenzar, en las botas de Erik. Sin embargo, no lo aprovecharon. Desde el ecuador del primer tiempo, los locales fueron creciendo y presionando con mayor intensidad. En la segunda parte, poco fútbol.

Igualado. En la segunda parte, las ocasiones fueron escasas y en una de las reiteradas faltas laterales el Balsas Picarral puso el primero. Con los de Bringola ya centrados en el ataque, Brizuela sentenció al contragolpe.

REAL ZARAGOZA B 1-0 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Real Zaragoza B: Lucas, Cristian, Sancho, Aguilar, Daniel (Enzo, 82), Pablo, Íñigo, Cazorla (De Gregorio, 90), Bescós (Sánchez, 75), Beltrán y Soriano (Jorge, 82).

Santo Domingo Juventud: Visiedo, Ingalaturre, Valencia, Diego (Iván Palos, 75), Mustienes, Vilella, Álvarez, Iker (Arturo, 69), Lucas (Ortiz, 69), Simón (Alexandru, 69) y Ruesca.

Goles: 1-0, min. 61: Bescós.

Árbitro: García Fernández. Amonestó al visitante Ortiz.

Comentario: Victoria muy trabajada del Real Zaragoza en un partido donde un disparo de Bescós evitó que el marcador no se moviese. Comienzo con gran respeto entre ambos equipos, con un Juventud con una racha sensacional. Al filial blanquillo le faltó algo de profundidad aunque impidió llegadas de los naranjas. En la segunda parte el guion se mantuvo hasta que Bescós sorprendió con un disparo raso al que Visiedo no llegó. El tanto encajado no hizo que los visitantes perdieran el orden, aunque no pudieron superar las líneas del Zaragoza. Partido muy disputado, que se decidió con un detalle.

SAN GREGORIO 2-2 HERNÁN CORTÉS

San Gregorio: Arellano, Saganta, Lezcano, Aimar, David (Aladrén, 82), Youssef (Pérez, 74), Conesa (Beye, 82), Collado (Clavería, 56), Mario (De Diego, 56), Benavente y Foz

Hernán Cortés: Valero, Guillén (lilou, 86), Muñoz, Sabater, Abilio, Ormad (Anadón, 86), Franco, Royo, Palacios (Crespo, 76), Torres y David (Royo, 64)

Goles: 1-0, min. 31: Saganta. 1-1, min. 44: Ormad. 2-1, min. 85: Benavente. 2-2, min. 89: Anadón.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Clavería y a Lezcano.

Comentario: San Gregorio y Hernán Cortés se repartieron los puntos en un partido intenso que no se decidió hasta los instantes finales. Empezó muy intenso el partido por parte local buscando lanzamientos en largo, tratando de coger la espalda al Hernán pero sin éxito. El Hernán, bien posicionado, impidió cualquier tipo de elaboración por parte de los locales, pero líneas generales las defensas se impusieron a los ataques. El partido transcurrió con poco protagonismo de los centrocampistas y solo en internadas por banda los locales lograron acercarse. Fue el Hernán el que dispuso en la primera parte de las mejores ocasiones con dos acciones que el portero local salvó cuando ya se cantaba gol y la más clara un penalti que consiguió detener. Tras un despeje local en largo y un error defensivo visitante, el San Gregorio consiguió ponerse por delante en el marcador. En un córner consiguió empatar el conjunto visitante. Tras el descanso y los cambios introducidos por el San Gregorio, fueron los mejores minutos locales pero sin llegar a inquietar en exceso la portería visitante. Y el partido poco a poco se fue rompiendo pero ninguno de los dos equipos se hizo dueño del partido. A pocos minutos del final dispusieron de un saque de esquina donde pusieron el segundo, aunque con un disparo desde la frontal el Hernán Cortés salvó un punto.

ESCALERILLAS 3-1 ALCAÑIZ

Escalerillas: Lozano, Bryan, Sebastián, Dual, Eyotor (Dos Reis, 57), Abdellah (Chardoui, 70), Oumar (Sawo, 83), Insa (Trotskyy, 70), López, Famara (Sebastián, 83) y Alí

Alcañiz: Jorge, Julen, Alonso (Codorniu, 58), Tomás, Cebrián, Moliner (Toma, 58), Bielsa, Estopiñán, Alquézar (Téllez, 58), Pelegrín y Celma (Anento, 46)

Goles: 1-0, min. 30: Eyotor, de penalti. 2-0, min. 47: Sene. 2-1, min. 85: Téllez. 3-1, min. 89: Sebastián.

Árbitro: Almárcegui Bozal.

Comentario: Victoria del Escalerillas en un importante partido para recuperar sensaciones en el equipo local. Los locales fueron superiores durante todo el partido, con un juego directo, por fuera y a la espalda. Tras varias ocasiones, Eyotor puso el primero de penalti. Tras el descanso, Sene amplió diferencias, para tranquilidad local, aunque Téllez recortó diferencias para el Alcañiz. Sin embargo, los zaragozanos resistieron los intentos rivales, como un centro en una falta, hasta que sentenciaron con el tercero. Buen trabajo colectivo de los locales que seguirán peleando por la salvación.

MONTECARLO 1-2 MONZÓN FB

Montecarlo: Serrano, Sanz, Barbas (García, 77), So Delgado, Prades (Amine, 20), Dos Santos (Bermejo, 77), Del Cerro (Carp, 74), Villanueva, Liarte, Calvera y Cubillo.

Monzón FB: Subías, Sissoko, Sanz, Abad (Floría, 53), Santos, Langarita (Nevto, 53), Guarne, Fernández, Pérez, Magassa (Pico, 79) e Izquierdo (Lernabi, 71)

Goles: 0-1, min. 33: Fernández. 1-1, min. 39: So Delgado. 1-2, min. 87: Guarne.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó a Sanz, Carp; Santos, Guarne, Sissoko y Subías. Expulsó a Cardiel (85’).

Comentario: El Monzón sorprendió al Montecarlo en su campo en un partido que se decidió en los compases finales. El equipo de La Paz fue superior en el primer tiempo, aunque los primeros minutos fueron de toma de contacto entre ambos. Sin embargo, en el minuto 33, en una falta lejana, el Monzón puso el primero con un remate de cabeza. Los de Marzo respondieron y generaron ocasiones en los minutos finales, hasta que lograron el empate gracias a un disparo de So Delgado. En la segunda parte la tónica general se mantuvo, con el Monzón generando peligro en saques de esquina aunque en una acción extraña Guarne aprovechó una llegada sobre la meta de Serrano para anotar el 1 a 2 definitivo.