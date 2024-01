Todas las crónica de Tercera RFEF: El Caspe supera a un competitivo Belchite

CASPE 1-0 BELCHITE 97

Caspe: Máñez, Vicente, Losin, Rotellar (Horno, 90), Barriendos (Villaoslada, 69), Marín, Gracia (Sanz, 69), Cortés, Iñaki (Casado, 90), Vera y Álex Rubio.

Belchite 97: Jiménez, Rey, Charneca, Ambroj, Gauna (Abreu, 46), Ferruz, Choren, Carbo (Lizáldez, 76), Cabrero, Usher y Salcedo (Rodríguez, 84).

Goles: 1-0, min. 63: Rotellar.

Árbitro: Lou Ballano. Amonestó al local Rotellar y al visitante Charneca.

Comentario: El Caspe se impuso en un partido sólido ante un Belchite que en ningún momento entregó la toalla y siempre estuvo en disposición de competir por llevarse al menos un punto del estadio de Los Rosales. En los primeros compases del juego, el dominio de la posesión era para el Caspe, mientras que el Belchite contaba a su favor con robos que le permitían salir a la contra. El despliegue físico de los pupilos de José Carlos Collados fue muy intenso, algo que no pudieron mantener a lo largo de todo el encuentro.

Aún así, las principales ocasiones fueron para el equipo de Luis Javier Romero. el primero aviso lo mandó Rodellar con una gran chilena que fue desbaratada por Jiménez. Minutos después, un nuevo centro lateral fue rematado también por Rotellar sin encontrar portería. Del mismo modo, Gracia Peña vio adelantado a Jiménez y no lo dudó. Intentó una vaselina desde lejos, aunque se terminó marchando por encima del larguero por escasos centímetros.

En la segunda parte, el Belchite ya no tenía tanta frescura a la hora de recuperar y salir con peligro tras robo. El desgaste acumulado tras la primera parte empezó a hacer mella en sus piernas. El Caspe entró con mayor profundidad por las bandas, aunque el encuentro seguía cerrado y no había un claro dueño del control del juego.

Finalmente, quien rompió la tendencia del 0-0 fue Rodellar en una acción a balón parado. En el lanzamiento de una falta lateral, el ariete se elevó y desvió el esférico de cabeza al fondo de las mallas. El tanto sirvió para relajar el encuentro, y ya no hubo tantas ocasiones de peligro para ninguno de los dos equipos. Al Caspe porque el resultado le era favorable, mientras que el Belchite no conservaba tanta gasolina. Pese a la menor posesión de los visitantes, todavía tuvieron una clarísima ocasión que pudo cambiar el resultado final. En el 87’, Patrick dispuso de un mano a mano ante Máñez, en el que el guardameta local se hizo grande y el delantero del Belchite no pudo lograr dirigir su disparo entre los tres palos. Con esa ocasión se acabó el partido y el Caspe terminó llevándose un trabajado triunfo en el que tuvieron que sufrir en los últimos instantes.

CALAMOCHA 1-0 EBRO

Calamocha: Unai, Ian, Cavero, Tenorio, Hugo (Ríos, 62), Nieto (Otín, 76), Escuín, Nilton, Fonsi, Christian (Pelegrín, 76) y Adán Pérez (Baena, 90).

Ebro: Abad, Saúl (Barrio, 86), Espiérrez, Muñoz, Torcal (Carcasona, 86), Paki, Chárlez, Iván Pérez, Garrido (Carrasco, 55), Escolar y Quique Navarro.

Goles: 1-0, min. 55: Adán Pérez.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Cavero, Ian, Otín; y a Quique Navarro.

Comentario: Una gran definición a la escuadra de Adán Pérez, futbolista con pasado en el Ebro, tras asistencia de su compañero Christian, sirvió al Calamocha para poner fin a su mala racha en este principio de año, donde únicamente habían obtenido un punto de los últimos nueve en disputa. Victoria importante para los de Sergio Lagunas, que adelantan a su rival. Ambos protagonizaron un partido poco vistoso ofensivamente, en el que los del Jiloca sacaron el máximo provecho a una de sus llegadas (la otra clara también la protagonizó Adán Pérez en el primer tiempo con un remate ligeramente alto por encima del travesaño). El Ebro mandó con el balón, pero apenas logró transformarlo en peligro, con un juego que pecó de ser demasiado horizontal. La disciplina defensiva rojilla bastó para mantener la ventaja, aunque en el alargue pudo variar el signo del resultado final, en un centro visitante que se envenenó hasta estrellarse en el travesaño.

BORJA 0-0 TAMARITE

Borja: Montorio, Garrido, Gazzoni, Leciñena (Usón, 89), Puky, Montesinos, Puente (Mbodj, 46), Sanz (Cardiel, 60), Da Silva, Solans y Marcos (Hugo, 70).

Tamarite: Édgar, Cervera, Pablo, Boue, Varilla, Hugo (Sola, 61), Sales, Toni (Youseff, 89), Raúl, Eric (Raluy, 66) y Flo (Guti, 61).

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a Garrido, Marcos, Leciñena, Puky; a Eric y Cervera.

Comentario: Empate a cero en un espeso partido por parte de ambos equipos en el que se repartieron los puntos. Apenas hubo ocasiones claras durante el encuentro, en donde el equipo visitante se acercó tímidamente al área del Borja en el final del encuentro, pero sin prácticamente tiros a puerta en los 90 minutos. Este punto le permite al Borja acercarse un poquito más hacia la salvación, mientras que deja al Tamarite en una cómoda posición en mitad de tabla con 23 puntos, a 6 de playoff. En la próxima jornada el Borja visita a domicilio al CD Ebro, mientras que el Tamarite recibirá al Binefar en casa.

BINÉFAR 0-2 ALMUDÉVAR

Binéfar: Buba, Joel, Cesc, Guido, Chicho (Llobet, 57), Vicen (Álex, 79), De la Fuente, Bernadó (Enric, 65), Arón, Becerra (Samitier, 57) e Igor (Arnau, 65).

Almudévar: Martín, Luisja, Velasco, Ainoza, Puente (Lucas, 24), Marcos (Ballarín, 64), Conte, Trullén (Concha, 64), Lizer (Ñama, 76), Veintemilla (Pascual, 76) y Agus.

Goles: 0-1, min. 16: Lizarbe. 0-2, min. 51: Conte.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó al local Vicen y a los visitantes Agus y Ñama.

Comentario: El Almudévar se llevó el derbi provincial en un partido igualado donde la mayor contundencia visitante en las dos áreas le permitió llevarse los tres puntos y seguir su racha de doce partidos invicto. De inicio el conjunto local llevó la iniciativa mientras el Almudévar le cedió el balón. Pero esa posesión no se tradujo en verdadero peligro. Y los amarillos, en su primer acercamiento marcaron. Córner de Ainoza que Luisja desvía con la cabeza a la red.

El Binéfar no acusó el golpe y siguió dominando y gozando de ocasiones claras para empatar. Chicho tuvo un mano a mano con el portero que mandó fuera, y el propio Chicho poco después tuvo la mejor, pasada la media hora, con un penalti que lanzó por encima del larguero. En esa primera parte, además del gol, el Almudévar apenas disparó dos veces a portería. En la segunda parte el guión parecía similar, pero a los cinco minutos, tras un saque de banda y dos rechaces, el balón le cayó en la frontal a Conte, que sin dejarla botar sacó un disparo tremendo ante el que Buba nada pudo hacer y se fue a la red. El Almudévar encarriló el partido pero todavía quedaban muchos minutos para que el Binéfar pudiera cambiar las cosas.

Los azules no bajaron los brazos, pero de cara a portería no era el día. Arón tuvo una clara que sacó un defensa in extremis, y Cesc tuvo dos. En la primera se encontró con un balón muerto en el área pequeña y solo ante el portero disparó a las manos de Martín, y en la segunda tuvo un disparo al borde del área que de nuevo Martín desbarató con una buena intervención. El Almudévar se defendió bien y tuvo alguna contra peligrosa con los riesgos que tomó el Binéfar y los espacios que dejó. Al final se impuso la pegada en un día en el que dio la sensación de que aunque el partido hubiera durado el doble, el Binéfar no habría marcado.

CUARTE 2-0 ATLÉTICO MONZÓN

Cuarte: Hidalgo, Pinto (Rami, 72), Solbes, Valdés (Argente, 84), Gassama, Arturo (Roberto, 72), Isaac (Sesma, 84), Martínez, Cota (Sánchez, 59), De Sus y Chus Herrero

At. Monzón: Nelson, Kirian (Pol, 64), Carrera, Jerez, Leo, Claver, Arnedillo (Echeverría, 87), Valencia (Aitor, 87), Mauro (Teixeira, 70), Chipi (Álex, 70) y Adrián

Goles: 1-0, min. 63: Martínez. 2-0, min. 75: Gassama.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al local Chus Herrero y a los visitantes Kirian y Claver.

Comentario: El Cuarte se llevó el triunfo ante el Atlético Monzón en un igualado encuentro decantado en la segunda parte. La primera parte estuvo muy disputada, sin claras ocasiones para ninguna de los dos contendientes, donde gran parte del juego transcurrió fuera de las áreas, con pocas incursiones en el área. El balón aéreo estuvo también muy presente en el transcurso del juego.

En la segunda parte, cambió la dinámica y el Atlético Monzón empezó a disponer de sus mejores minutos. Justo cuando más estaban apretando los visitantes, llegó el tanto de Martínez para el Cuarte a la salida de un córner, con un certero cabezazo en la salida de un saque de esquina. El tanto dejó con poca respuesta al Monzón, que vio como una gran conducción de 30 metros del Cuarte derivó en una asistencia para Gassama que convirtió el segundo ante la salida del guardameta Nelson. Ya no hubo más tela que cortar en el cuarto de hora final y los tres puntos se quedaron en casa.

ÉPILA 2-1 FRAGA

Épila: Abad, Lou (Manau, 75), Uche, Lucio (Losfablos, 66), Gil, Rafinha, Hamza (Marco, 80), Víctor, Óscar, Tapia y Diego Gómez.

Fraga: Marc, Nihah (Bernabé, 84), Genís, Alexis, Sanjuán, Hernández (Sanz, 74), Iker, Solano, Ormo, Novials y Morales.

Goles: 0-1, min. 15: Genís. 1-1, min. 52: Hamza, de penalti. 2-1, min. 82: Losfablos.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a los locales Hamza, Lou, Gil y Óscar.

Comentario: El Épila remontó ante un rival directo como es el Fraga. El cuadro de Rubén Zapater tuvo las primeras ocasiones, como un disparo de Tapia, aunque fue Genís Serra el que sorprendió a todos con un gol olímpico para los fragatinos. Los locales sufrieron en esos compases del partido aunque en la segunda parte fueron capaces de reaccionar y darle la vuelta al marcador. Los cambios le aportaron una mayor verticalidad a los de La Huerta y Hamza transformó un penalti en el 52, provocado en un contragolpe rival. El cuadro fragatino trató de aguantar en los minutos finales, pero Dani Losfablos pudo poner el 2-1 definitivo. Victoria clave del Épila ante un rival directo para ir alejándose de la zona de peligro de la clasificación.

CARIÑENA 0-1 FUENTES

Cariñena: Tavares, Closa, Requejo, Orús, Lorente, Soumah (Lounis, 76), Ibáñez, Vera (Rica, 64), Caicedo (Fajardo, 76), Remacha (Abuy, 64) y Gálvez.

Fuentes: Hernández, López, Salvador, Casaló, Tobajas (Axel, 76), Blasco, Goez, Requeno (Roche, 87), Garín, Rubio y Gayán (Asensio, 61).

Goles: 0-1, min. 44: Tobajas, de penalti.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó a Lorente, Soumah, Ibáñez, Orús; a Rubio, Goez, Gayán, Casaló, Tobajas y Axel. Expulsó por roja directa al local Vera (83’).

Comentario: El Fuentes se impuso ante el Cariñena en La Platera en un choque que empezó con mucho juego directo y balones servidos al área desde cualquier punto del terreno de juego. De esta manera, hubo mucho juego aéreo y situaciones en las que ningún equipo se hizo con el control del juego. La primera ocasión de peligro fue para el Fuentes, con un cabezazo de Jorge que se marchó alto cuando tenía a placer prácticamente toda la portería, pero no pudo dirigir el remate.

Las manos y los penaltis fueron dos acciones de polémica en la primera parte. Primero, fue señalado un penalti a favor del Cariñena por una mano en el interior del área del Fuentes. Sin embargo, este lanzamiento terminó impactando en el palo. En otra jugada muy similar, volvió a señalarse un penalti, en esta ocasión a favor del Fuentes justo antes del descanso, en una acción en la que Tobajas no perdonó.

El Fuentes arrancó en tromba la segunda parte, en la que tuvo hasta cuatro oportunidades para dejar al Cariñena en una situación ya muy comprometida. Jorge, con un remate de cabeza que se perdió fuera; y Tobajas con un potente remate desde la frontal del área, fueron los primeros en intentarlo. Del mismo modo, hubo un mano a mano para el Fuentes que no lograron materializar y de nuevo Tobajas dispuso de una clarísima oportunidad en la que Augusto brilló con un paradón. Como el Fuentes no remató a tiempo el partido, todavía le tocó sufrir al filo de la media hora de la segunda parte, con un balón que el Fuentes salvó en la misma línea de gol. Finalmente, los visitantes volvieron a dar un paso al frente y no tuvieron excesivo sufrimiento para conservar el triunfo en los diez últimos minutos.

EJEA 3-0 UTRILLAS

Ejea: Yzan, Crespo (Escobar, 85), Ginovés, Puri (Kevin Lacruz, 71), Ramón (Radwan, 85), Andreu, Marín (Álvarez, 67), Moha (Iglesias, 71), Carrasco, Tudela y Fadel.

Utrillas: Láinez, Iván, Redolar (Mallor, 81), Alexandre, López (Lautaro, 81), Tena, Izquierdo, Royo (Yerai, 81), Muñoz (Guille, 64), Marco (Leandro, 60) y Ruiz.

Goles: 1-0, min. 15: Moha. 2-0, min. 64: Marco, en propia meta. 3-0, min. 68: Álvarez.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Crespo, Moha, Puri; a López e Izquierdo.

Comentario: El Ejea se impuso al Utrillas en el partido de la jornada, en el que el líder dio muestra de su potencial y salió como un ciclón. Hasta cuatro ocasiones tuvieron los de las Cinco Villas cuando apenas había transcurrido un cuarto de hora, en el que Láinez brilló en la meta del Utrillas para desviar las oportunidades de Moha, Puri y Diego Marín. A su vez, Ramón se quedó muy cerca de terminar alojando a gol un gran pase lateral de Marín.

Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, y eso terminó sucediendo con el tanto de Moha al cuarto de hora. Isma de falta también pudo realizar el segundo con un potente lanzamiento de falta, pero finalmente el Utrillas se desperezó y obligó a Izán a realizar una gran intervención al detener un disparo desde dentro del área. Carrasco volvió a protagonizar peligro para los hombres de Víctor Búrdalo y Ramón López se topó con el palo en otra clara ocasión de los blanquiazules.

La segunda parte continuó con la misma dinámica. El Ejea estuvo volcado en poder ampliar la renta cuando antes para no sufrir y suyas fueron las primeras combinaciones a las que Láinez se anticipó para evitar un posible remate. Lo que no pudo evitar fue el 2-0 para los locales, en una gran jugada individual de Javi Tudela, quien metió el pase al interior del área con el infortunio para el equipo minero de terminar introduciéndose el balón en su propia portería El tanto dejó noqueado al Utrillas y Jorge Álvarez en la siguiente aproximación del equipo cincovillés terminó sentenciando con el tercero. Aún así, el Ejea estuvo más cerca del cuarto que el Utrillas de estrenar su marcador, con una triple ocasión incluida en la que el esférico terminó en poder de Láinez después de varios remates desde dentro del área.

ILLUECA 0-1 HUESCA B

Illueca: De Cea, Mata, Montllor, Coulibaly (Villalba, 64), Jaime (Liso, 80), Andreu, Yus, Emilio (Roncea, 64), Galán (Pérez, 71), Agustín y Zakaria (Marvin, 71).

Huesca B: Hórreo, Espinosa, Escario (Val, 64), García, Franco (Fontán, 87), Delgado, Cissé, Val (Torguet, 83), Fadiala (García, 64), Torra y Sergi.

Goles: 0-1, min. 75: Franco.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Coulibaly, Roncea; a Sergi y Fadiala.

Comentario: El Illueca cayó por 0-1 ante el filial del Huesca en un encuentro muy igualado y de pocas ocasiones que se resolvió por pequeños detalles. En la primera parte hubo dominio alterno, sin ningún conjunto que lograse imponer su ritmo y ambos porteros tampoco tuvieron trabajo. Las defensas se impusieron a los ataques.

En la segunda parte, llegó una de las jugadas polémicas nada más empezar. Gumiel anotó gol para el Illueca al batir en el mano a mano a Horreo, pero la acción fue invalidada por un fuera de juego, en una acción dudosa. Con el transcurso de los cambios, el filial del Huesca mejoró y progresivamente fue acercándose a la portería defendida por De Cea. Finalmente, llegó el tanto para el Huesca ‘B’ en una jugada por banda izquierda que provocó un desbarajuste defensivo en el Illueca. Los de la comarca del Aranda no fueron capaces de despejar y el balón le terminó llegando a Franco que no perdonó con su remate desde dentro del área. Los minutos finales fueron un quiero y no puedo por parte del Illueca.