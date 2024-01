Todas las crónicas del grupo 1 de Regional Preferente: Victoria merecida para el Montecarlo ante el Sabiñánigo en un partido difícil

MONTECARLO 2-0 SABIÑÁNIGO

Montecarlo: Daniel, Kaito, Pérez (Briz, 85), Luis (Caballero, 68), Diallo, Duato, Maradiaga (Gracia, 85), Lera, Marcos (Aitor, 76), Posa y Sergio.

Sabiñánigo: Iván (Otin, 79), Landa (Ricardo, 73), Soria, Diego, Aso, Cano (Ibra, 79), Alberto, Leonardo, Fañanás (Aso, 61), Dylan y Blasco.

Goles: 1-0, min. 25: Maradiaga. 2-0, min. 67: Sergio, de penalti.

Árbitro: Esteras Sánchez. Amonestó a Sergio, Maradiaga, Pérez; a Dylan y Ricardo. Expulsó por doble amonestación al visitante Aso (73’).

Comentario: Victoria merecida para el Montecarlo ante el Sabiñánigo en un partido difícil de jugar para los dos equipos por la niebla presente durante todo el encuentro. El Montecarlo, que estuvo más intenso que su rival y ganó la mayoría de segundas jugadas, cortó la racha del Sabi, que venía de ganar con claridad los últimos partidos. La primera parte fue superior el conjunto local, con Madariaga y Diallo como jugadores destacados, que llevaron en volandas al equipo de Ignacio Alonso. El propio Madariaga puso por delante a los rojillos con un gran remate en un saque de esquina en el ecuador de la primera parte. Además del gol, el Montecarlo pudo ampliar distancias con varias ocasiones claras, pero les faltó acierto. En la segunda parte salió mejor el Sabi, que imprimió una marcha más en el inicio y tuvo dos ocasiones claras para empatar, pero vio como el colegiado señaló un penalti favorable al Montecarlo por manos en el área. Sergio convirtió la pena máxima en gol poniendo el partido muy cuesta arriba para el conjunto oscense. En los últimos minutos, el Sabiñánigo intentó meterse en el partido, pero un gran esfuerzo de la zaga local, que estuvo a un gran nivel durante todo el partido, mantuvo la portería a cero y permitió que los puntos se quedasen en el José Luis Violeta.

VALDEFIERRO 0-1 ONTIÑENA

Valdefierro: Rosado, Guti (Rubén, 57), Sergio, Isern (Adrián, 46), Víctor, Cortés (Jiménez, 67), Vicente, Diego, Sow (Gregorio, 80), Casañal (Del Río, 67) y Stephane

Ontiñena: Salas, Chaka, Puente, Mir, Abadía (Romero, 57), Serrate (Casado, 86), Campo, Novales, Ventura (Rubén, 57), Roda y Guillem (Samate, 36)(Barcos, 86).

Goles: 0-1, min. 5: Guillem.

Árbitro: Rodrigo Santos. Amonestó a Isern, Guti, Vicente, Rubén; Serrate y Mir.

Comentario: Victoria de oficio por la mínima del Ontiñena que se impuso en un partido muy disputado. El partido se desarrolló sin ningún dominador claro y quedó definido hasta el final por el tempranero gol de Guillem aprovechando un error de los locales, que tras deshacerse de la zaga rival en un uno para uno anotó el gol para el Ontiñena.

Durante el resto del partido, las ocasiones que tuvieron ambos equipos principalmente fueron a balón parado, notándose la igualdad que hubo sobre el terreno de juego, con el Ontiñena que supo cómo amarrar el partido para llevarse los tres puntos a casa.

EFB HUESCA 1-0 SANTA ANASTASIA

EFB Huesca: Joao, Íñigo, De Blas (Gargallo, 30), Diallo, Sanagustín (Abella, 86), Fuller, Luna (Monge, 86), Bellón (Augustus, 58), Egea (Riau, 58), Maciel y Acín

Santa Anastasia: Aguilar, Sentis (Bericat, 70), Gadea, Almuzara, Izan (Josué, 82), Oliva, Alberto, Abadía, Alonso, Juan y Maqueda

Goles: 1-0, min. 82: Riau.

Árbitro: Royán García. Amonestó a Maciel; Izan y Bericat.

Comentario: Los tres puntos se quedaron en Huesca, buen comienzo del Internacional Huesca ante su afición y primer partido de la segunda vuelta. Victoria que hace que una semana más el equipo oscense se mantenga en la zona alta de la clasificación.

Empezó muy bien posicionado el equipo oscense en el campo ante un Santa Anastasia con jugadores veteranos, lo que iba a suponer un buen partido. En la primera mitad el equipo local tuvo algo más la posesión del juego con alguna ocasión de gol, Martín Luna a los pocos minutos al realizar una volea el balón dio en el larguero y el equipo de las cinco villas tuvo otra muy clara que Gastón sacó de la línea de gol. La segunda mitad fue el equipo visitante el que controlaba un poco más el juego y cuando ya se daba el empate a cero, fue Alex Riau el que deshizo el empate para dar la victoria a su equipo.

JACETANO 1-1 LOS BANCOS

Jacetano: Gerardo, Antolín, Garrido (Hierro, 62), Gracia (Tomás, 62), Manuel (Duval, 78), Iban, Javier (Noriega, 78), Ponce, Guillermo, Casajús y Samuel (Manafu, 78).

Los Bancos: Iñaki, Deza (Daniel, 64), Moreno, Ayneto, Chueca (Sanz, 68), Jaime, José Miguel, Garcés, Anglés, Mendoza (Torres, 64) y Cánovas.

Goles: 1-0, min. 7: Casajús. 1-1, min. 73: Daniel.

Árbitro: Toquero Meseguer. Amonestó a Manuel; Deza, Anglés, Jaime, Cánovas e Iñaki.

Comentario: El Jacetano no logró pasar del empate este fin de semana en casa ante Los Bancos, un rival directo en media tabla que se lo puso complicado al conjunto altoaragonés.

No obstante, no tardaron en adelantarse los locales, pues Casajús hizo el tanto del Jacetano en el minuto 7, poniendo de cara la victoria para los suyos.

Tras muchos minutos de mucha igualdad, y en el tramo final del choque, García hizo el empate a uno definitivo en el 77´.

Un resultado que deja un sabor agridulce al Jacetano por lo que habría supuesto ganar esta jornada.

ALCOLEA 2-2 ROBRES

Alcolea: Lazar, Bah, Mballo, Marcos (Yassine, 80), Dobón, Mostafa (Óscar, 59), Sanz, Gou, Arner, Seyba (Raúl, 70) y Jorge (Guillén, 70).

Robres: Badía, Abad, Vidal, Martínez, Raúl, Val (Marín, 68), Muñoz, Delgado, Serrano (Guti, 60), Vicente (Calvo, 60) y Pellicer.

Goles: 0-1, min. 22: Val. 1-1, min. 54: Bah. 1-2, min. 63: Guti. 2-2, min. 70: Seyba.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Jorge, Marcos, Raúl; a Martínez, Abad, Raúl y Vidal.

Comentario: El Alcolea consiguió empatar el duelo contra el líder, el Robres, en un duelo que resultó muy disputado.

Se adelantó el Robres con un balón a la espalda del lateral y un centro posterior que el delantero visitante Val fue capaz de rematar para marcar.

Ya en la segunda parte el Alcolea igualó el marcador con un remate de Abdou.

Respondió el Robres con su segundo gol, que también llegó en un córner. Y el empate definitivo llegó en un buen centro lateral bien definido de cabeza por Seyba.

SADABENSE 2-2 SARIÑENA

Sadabense: Sanjuán, Zalba (Baciero, 46), Torres (Gracia, 86), Fer, Álvarez (García, 64), Navarro (Ricardo, 80), Fedior, Roberto Mainz (Iván, 73), Pascual, David Mainz y Soro.

Sariñena: Campo, Incze, Raúl (Ávila, 80), Villellas, Cubel, Cortés, Adriel, Lamine (Emilio, 24), Lardiés, Callao (Vargas, 64) y Escalzo

Goles: 0-1, min. 6: Cortés. 1-1, min. 27: Fedior. 1-2, min. 42: Adriel, de penalti. 2-2, min. 89: Baciero.

Árbitro: Fortea Laguna. Amonestó a Zalba, Fer, Pascual; a Lardiés, Callao, Raúl, Villellas, Escalzo, Ávila y Adriel.

Comentario: Reparto de puntos en Sádaba entre el Sadabense y el Sariñena que deja insatisfechos a ambos conjuntos. En la primera parte los locales no se encontraron a gusto en el terreno de juego, con un Sariñena que sí que estaban bien posicionados atrás, dejando pocos huecos. Los visitantes supieron aprovechar su primera ocasión del encuentro, después de un saque de esquina y algún despiste por parte de los sadabenses, anotando el primer gol del partido tras un rebote. El Sadabense tuvo varios acercamientos antes del descanso y anotó el gol del empate en el minuto 27 obra de Fedior tras la salida de un córner.. A pesar de que el Sariñena no tuvo grandes ocasiones en los primeros 45 minutos, se fue con ventaja al descanso tras un penalti convertido por Adriel en el minuto 42. Después del paso por vestuarios, ambos conjuntos no entraron como les hubiera gustado en el partido y fruto de ello hubo mucha igualdad en el campo, con un sadabense que a pesar de intentarlo no conseguía convertir sus ocasiones, hasta los últimos instantes del partido, donde con el equipo volcado en ataque consiguieron el definitivo empate a dos a la salida de un córner.

TARDIENTA 2-2 FB BINÉFAR

Tardienta: Pardo, Lobede, Iván (Duato, 70), Tosat (Achampong, 60), Álvaro, Mercadal, Axier, Bastidas, Salas (Andújar, 78), Carlos y Orga (Coll, 78).

FB Binéfar: Duarte, Yeray (Pueyo, 64), Carraz, Diawara, Palacín, Guille (Solanilla, 73), Prat, Baches (Coulibaly, 64), Sayon, Baha y Ndiaye (Alpha, 54).

Goles: 0-1, min. 5: Prat. 1-1, min. 8: Pardo. 1-2, min. 22: Baches. 2-2, min. 88: Andújar.

Árbitro: Ciprés Chueca. Amonestó a Bastidas, Andújar; a Solanilla. Expulsó por doble amonestación al visitante Diawara (52’).

Comentario: El Tardienta salvó un punto en los instantes finales del encuentro disputado este fin de semana contra el Atlético Binéfar. Un empate a dos que no resuelve los problemas que tiene el conjunto tardientano este curso, pero que le mantiene con optimismo tras la llegada de Charly Planas al banquillo.

Tuvo de todo el duelo, ya que los visitantes se adelantaron en el minuto por medio de Prat. El Tardienta reaccionó y empató en el 8, aunque se vio por detrás nuevamente tras el gol rival en el minuto 22. Sin embargo, el esfuerzo dio premio en el minuto 88, con el gol de Andújar que permitió a los locales no perder.

ALTORRICÓN 3-0 DELICIAS

Altorricón: Susoho, Baye, Lumbierres, Coker, Joel, Mbengue (Yassine, 78), Sy, Sow, Mohammed, Diakité (Papis, 52) y Álex (Zamora, 59).

Delicias: Blanco, Enrech, Darío (Sow, 63), Lanzaro, Marco, Marco (Afekir, 71), Diop, Jiménez, Badías (Álex, 46), Vizcarra (Jiménez, 86) y Bornao (Pina, 63).

Goles: 1-0, min. 15: Mbengue. 2-0, min. 60: Sow. 3-0, min. 82: Sow.

Árbitro: Mur Oto. Amonestó a Sow, Zamora; a Lanzaro, Pina y Afekir.

Comentario: Contundente victoria la que consiguió el Altorricón en casa ante el Delicias. Un partido que dominó y en el que fue mucho más efectivo que su rival para acabar llevándoselo por tres goles a cero.

Se le puso de cara el partido muy pronto, con el tanto de Mbengue en el minuto 15. Un gol del que no lograría recuperarse el conjunto zaragozano.

Y es que en la segunda mitad los locales volvieron a mostrar su superioridad ofensiva gracias a un doblete de Sow en los minutos 60 y 82.

De esta forma, el Altorricón se hizo con tres puntos valiosísimos para continuar con vida en busca de una permanencia que se antoja muy cara.

ZUERA 2-1 GURREA

Zuera: Jorge, Alfredo (Oliver, 57), Escusol (Olivera, 87), Ventura, Días, Mallada, Jaime (Marco, 69), Cabrián, Bilal (Kentaui, 57), Cabrero y Moría (Ibáñez, 69).

Gurrea: José Aitor, Palacio, Álex, Mur, Alconchel (Cervello, 46), Dawlat, Alberto, Ebuale, Ebrima, Gurrea y Buba.

Goles: 0-1, min. 6: Alconchel, de penalti. 1-1, min. 41: Cabrero. 2-1, min. 59: Cabrero.

Árbitro: Rico Vila. Amonestó a Bilal, Ibáñez; a Buba, Mur, Gurrea y Álex. Expulsó por roja directa al visitante Alberto (38’).

Comentario: El Zuera se coloca líder tras vencer al Gurrea, con remontada incluída. El Gurrea fue mejor en el primer tercio del partido, adelantándose de hecho en el minuto 6, aunque poco a poco el Zuera fue creciendo. Fruto de ello, los de Nicolás Pedraza fueron acumulando ocasiones hasta que Cabrero puso el tanto del empate antes del descanso. También los visitantes se quedaron con uno menos, lo que permitió ya en la segunda mitad que el partido se convirtiera en un monólogo local. El resultado pudo ser mayor, ya que el colegiado anuló dos goles, a Bata y a Marco Antonio.