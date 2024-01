Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Utrillas sigue escalando al imponerse en Cariñena

CARIÑENA 0-1 UTRILLAS

Cariñena: Augusto, Rodrigo, Closa (Fajardo, 78), Requejo, Orús, Monge (Ibáñez, 8), Sory, Abuy (Vera, 68), Caicedo, Remacha (Lorente, 46) y Gálvez.

Utrillas: Miralles, Júdez, Lautaro, Adrián (Martínez, 69), Redolar, Alexandre (Tena, 77), Jorge López (Yerai, 89), Izquierdo, Adán, Casero y Muñoz (Guille, 77).

Goles: 0-1, min. 18: Muñoz.

Árbitro: Firvida Fernández. Amonestó a Closa, Rodrigo, Ibáñez, Caicedo; a Jorge López, Casero, Adán, Lautaro y Martínez.

Comentario: El Utrillas se impuso en Cariñena en un choque que empezó con casi una hora y media de retraso debido a las tareas pertinentes para quitar la nieve que se había acumulado durante las últimas horas. El Utrillas fue progresivamente acercándose a la portería de Augusto, con un primer lanzamiento de López que se marchó rozando el palo. El propio López fue quien a punto estuvo de conectar con Adrián Hernández, pero este se quedó a escasos centímetros de llegar a impactar con la punta de su bota.

A la siguiente ya no hubo fallo. Después de un buen centro lateral de Casero, Muñoz empaló el esférico en el segundo palo para enviarlo al fondo de las mallas. Los locales reclamaron fuera de juego.

En la segunda parte, sufrió más el Utrillas. Miralles tuvo que intervenir con éxito en un par de ocasiones para desbaratar los remates de los locales. Aún así, el Utrillas se rehizo con un balón de López a Muñoz, que no atinó a controlar cuando se aproximaba a la ocasión de peligro. El Cariñena lo siguió buscando con más corazón que cabeza, y Guille García tuvo el 0-2 en sus botas, pero no fue capaz de materializarlo.

CUARTE 1-1 FUENTES

Cuarte: Hidalgo, Chus Herrero, Rami (Isaac, 45), De Sus, Roberto (Martínez, 73), Cota, Gassama, Arturo, Lucho (Argente, 83), Solbes y Valdés (Íñigo, 83).

Fuentes: Pablo, López, Jorge (Asensio, 80), Briz, Casaló, Tobajas (Blasco, 80), Óscar (Roche, 70), Toño, Requeno (Gayan, 87), Rubio y Garín.

Goles: 0-1, min. 68: Jorge. 1-1, min. 97: Isaac.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a De Sus, Herrero, Valdés, Solbes; a Toño, Rubio y Casaló.

Comentario: El Cuarte y Fuentes empataron a uno en un disputado encuentro con varias alternativas. Empezaron mejor los locales, con dominio en el primer cuarto de hora, aunque poco tardó el Fuentes en disponer de su primera aproximación de peligro. En el ecuador de la primera parte, el Fuentes se hizo dueño del centro del campo y llegó a portería, aunque tampoco inquietaron a Hidalgo en remates de peligro.

En la segunda parte, volvió a empezar más intenso el Cuarte y suyas fueron las primeras aproximaciones. No obstante, Jorge adelantó al Fuentes al rematar de cabeza una falta lateral casi a la altura del córner. El Cuarte se fue en busca del empate, con defensa de 3, y tras el asedio de los de Loreto, encontraron el premio a su trabajo. Fue en una jugada de saque de banda, en la que tras un centro lateral, Íñigo la recibió y la dejó de cara para que Isaac fusilara e hiciera el empate ya en el tiempo de prolongación.

BINÉFAR 0-2 ATLÉTICO MONZÓN

Binéfar: Marc, Calvo (Vicente, 56), Joel, Álex (Becerra, 65), Cesc, Guido, Samitier (Llobet, 79), Chicho, De la Fuente, Bernadó (Solano, 65) y Arón (Igor, 79).

At. Monzón: Nelson, Kirian (Iago, 62), Carrera, Jerez, Leo, Claver, Dani Arnedillo, Valencia (Fernando, 62), Mauro (Echeverría, 89), Chipi (Álex, 73) y Adrián (Sorinas, 89).

Goles: 0-1, min. 7: Valencia. 0-2, min. 8: Chipi.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a los visitantes Valencia, Claver, Kirian y Fernando.

Comentario: El Atlético Monzón se llevó el triunfo de Binéfar en un choque en el que se le puso todo de cara en los primeros minutos. Valencia, desde fuera del área, y Chipi, definiendo en el mano a mano ante Marc, pusieron lo que a la postre sería el definitivo 0-2 cuando ni siquiera se había llegado al minuto 10. En la segunda parte, el Binéfar asumió más riesgos, pero ni por esas pudo superar una línea muy férrea del Monzón que también contó con buenas intervenciones de Nelson.

CALAMOCHA 0-2 TAMARITE

Calamocha: Fernández, Olivera, Cavero, Obere (Pelegrín, 45), Nilton (Baena, 85), López, Otín, Ríos (Tenorio, 45), Castro (Nieto, 67), Escuín (Hugo, 45) y Adán.

Tamarite: Sorinas, Cervera, Varilla, Youssef, Alexis (Soriano, 88), Raluy (Toni, 75), Sales (Mamadou, 88), Genís, Raúl, Eric (Sola, 80) y Flo (Guti, 45).

Goles: 0-1, min. 26: Varilla. 0-2, min. 30: Genís.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Otín, Obere, Olivera; a Youseff y Alexis.

Comentario: El Calamocha muestra su peor versión y suma la tercera derrota consecutiva. Los del Jiloca cayeron ante un Tamarite que apenas encontró oposición en Jumaya.

Los locales encajaron dos goles en una primera mitad floja y fueron incapaces de reaccionar tras el descanso. El planteamiento por parte del Calamocha estuvo a punto de salir a la perfección nada más iniciar el choque, cuando Adán Pérez acarició el primer tanto de la tarde. Sin embargo, el Tamarite respondió enseguida y puso a prueba al nuevo guardián de la meta local, que en su primera intervención respondió con una buena parada. Nilton sumó la segunda buena ocasión para los de casa, con un disparo raso al palo corto que Sorinas supo despejar; pero fueron los visitantes los que golpearon primero en una acción a balón parado. El Tamarite metió siete hombres al remate y el balón acabó en el fondo de la red tras varios buenos bloqueos. Un Calamocha alejado de su mejor versión trató de encontrar la igualada en cuanto sacó de centro con más corazón que cabeza. A punto estuvo de conseguirlo con una jugada enrevesada que terminó sacando un defensa rival bajo palos, pero en lugar de anotar el 1-1 encajó el 0-2 pocos minutos después, con un gran disparo desde la esquina del área.Tras el paso por vestuarios, el entrenador de los calamochinos introdujo un triple cambio en busca de algo distinto.

Sin embargo, los oscenses estuvieron cerca de anotar el tercero de la tarde, con un nuevo disparo potente desde fuera del área que rozó la cepa del palo de la portería local. Faltaban veinte para la conclusión y los turolenses seguían ganando metros. Pelegrín pudo anotar el primero tras un balón largo que el portero visitante no atinó a despejar, pero el delantero calamochino se topó con la defensa del Tamarite y el 0-2 no se movió. En la recta final, los de La Litera apenas pasaron apuros y eso significaba que algo no estaba saliendo bien. Lagunas seguía moviendo el banquillo en busca de soluciones, pero el panorama continuaba siendo el mismo. Los acercamientos de peligro a favor del Calamocha fueron prácticamente inexistentes y la tercera derrota consecutiva se consumó.

ÉPILA 1-2 EBRO

Épila: Aarón, Uche (Lou, 88), Gil, Pablo (Gómez, 6), Rafinha, Manau, Hamza (Bretos, 85), Monteiro, Caro, Rodrigo y Losfablos.

CD Ebro: Abad, Carcasona (Llabrés, 78), Héctor, Muñoz, Martínez (Saúl, 78), Chárlez, Sorbe (Torcal, 66), Pérez, Garrido (Barrio, 88), Escolar y Navarro (Carrasco, 78).

Goles: 0-1, min. 8: Escolar. 1-1, min. 21: Rodrigo, de penalti. 1-2, min. 90: Muñoz.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Manau, Uche; a Héctor, Chárlez y Carcasona.

Comentario: El Ebro se llevó una victoria del campo del Épila en un choque donde los visitantes comenzaron con mejores sensaciones, hasta que Escolar puso el primero. Los locales estuvieron sufriendo unos minutos, hasta que reaccionaron y forzaron un penalti tras un centro desde la banda que Tapia no perdonó y transformó ante Abad. En la segunda parte, la tónica de los primeros cuarenta y cinco minutos se mantuvo, con igualdad en el juego, aunque el Épila fue mejorando, generó peligro y se le anuló un gol. Sin embargo, tras una jugada con un rechace Muñoz puso la victoria definitiva de los arlequinados en un partido que se decidió por la mínima y que evidenció el buen juego de ambos.

BELCHITE 97 0-2 HUESCA B

Belchite 97: Jiménez, Rey, Charneca (Tolo, 82), Lizáldez (Gauna, 63), Ferruz, Choren, Carbo (Pamies, 73), Okón, Cabrero, Abreu (Escarda, 63) y Usher.

Huesca B: Hórreo, Espinosa, Escario (Rodrigo, 71), García, Franco (Fontan, 85), Delgado, Cissé, Val, Fofana (García, 77), Torra (Torguet, 77) y Sergi.

Goles: 0-1, min. 48: Sergi. 0-2, min. 59: Escario.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a Charneca, Abreu; a Fofana, Escario y Torguet.

Comentario: El Belchite fue superado en su feudo por el Huesca B en un partido intenso y competido donde el cuadro visitante supo aprovechar mejor las acciones en los metros finales. Buen arranque de los de Carlos Collados, que tuvieron diversas aproximaciones claras: un mano a mano de Patrick, un disparo potente y un saque de banda que cerca estuvo de aprovechar Charneca. Los oscenses, en un tiro lejano, efectuaron su llegada más clara hasta el momento. En la segunda parte fueron los oscenses los que salieron con más acierto y, en el minuto 48, Armero puso el primero visitante en un contragolpe donde los locales protestaron una posible falta. Presionó el Belchite con una mayor intensidad, pero tras un saque de esquina Escario puso el segundo. El Huesca se replegó y dificultó la labor de su rival, impidiendo que superase sus líneas defensivas y certificando de esta forma los tres puntos.

EJEA 3-1 ILLUECA

SD Ejea: Monforte, Crespo, Ginovés, Escobar (Álvarez, 58), Tudela (Iglesias, 86), Fadel, Andreu, Marín (Radwan, 76), Carrasco (Pardillos, 76), Moha y Ramón (Puri, 58).

Illueca: De Cea, Mata, Montllor (Mene, 83), Gumiel, Yus, Agustín, Liso (Coulibaly, 73), Marín (Galán, 73), Andreu, Samu Cardo (Porroche, 29) y Roncea (Zakaria, 83).

Goles: 1-0, min. 17: Crespo. 2-0, min. 52: Tudela. 3-0, min. 67: Crespo. 3-1, min. 79: Ginovés, en propia meta.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó a Ramón, Fadel; a Marín y Galán.

Comentario: El Illueca no pudo sacar nada positivo de su visita al Ejea en un partido que los locales controlaron desde el comienzo por medio de la posesión. Diego Crespo puso a su equipo por delante en un buen envío al segundo palo donde aprovechó un balón que le quedó muy de cara para superar a De Cea. El Illueca respondió con una de sus acciones más claras, en este caso con un disparo raso que Monforte sacó muy bien. Tras el paso por los vestuarios, el Ejea puso tierra de por medio con el tanto de Tudela gracias a una buena jugada colectiva. El monólogo local fue recurrente y en otro centro, Crespo sentenció. Finalmente el gol del honor llegó para los visitantes en una acción desafortunada donde Ginovés anotó en propia puerta tras un balón colgado al área.

CASPE 1-0 FRAGA

Caspe: Máñez, Vicente, Losin, Sanz, Rotellar, Barriendos (Villaoslada, 71), Marín, Rubí (Vera, 63), Cortés, Iñaki (Casado, 89) y Álex Rubio.

Fraga: Puigvert, Nihah, Serra, Sanjuán, Porlan (Gerard, 76), Iker, Solano (Usón, 76), Ormo, Novials, César y Morales.

Goles: 1-0, min. 62: Iñaki.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó al local Rubí y al visitante César.

Comentario: El Caspe se llevó los tres puntos ante el Fraga en un partido que se decidió gracias a un disparo de Iñaki Santiago cuando se sobrepasaba la hora de juego. Esta victoria les permite recuperar sensaciones tras tres partidos sin conocer la victoria. Sin embargo, fueron los visitantes quienes comenzaron mostrando un buen nivel, aunque con el paso de los minutos la contienda se fue equilibrando. Rotellar avisó para los de Romero y a balón parado trataron de dar con la tecla para poner el primero, algo que por el momento no lograron. Sin embargo, en la segunda parte fueron los locales los que dominaron y en un remate, Rotellar volvió a lanzar un serio aviso. Finalmente, la perseverancia del equipo de Los Rosales tuvo recompensa. Santiago, con un sensacional disparo desde fuera del área, hizo que subiera el primer tanto al electrónico a los 62’. En la recta final el partido entró en una fase de menor intensidad, donde Iñaki tuvo en sus botas el segundo y también donde Mario Máñez resolvió bien las aproximaciones de su rival, sin dar opción a un hipotético . Trabajada victoria de los locales, que la próxima semana se enfrentarán al Belchite.

BORJA - ALMUDÉVAR: Aplazado por el mal estado del Manuel Meler tras la nevada del viernes.