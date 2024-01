Todas las crónicas de Tercera: Pierde el liderato el Ejea tras caer ante el colista Cariñena

BINÉFAR 1-0 UTRILLAS

Binéfar: Buba, Solano (Chicho, 63), Ale Calvo, Joel, Álex, Cesc, Guido, De la Fuente (Becerra, 78), Bernadó (Vicente, 78), Samitier (Arnau, 78) y Arón (Damián, 63).

Utrillas: Marco, Lautaro, Adrián (Marco, 68), Yerai (Júdez, 57), Redolar, Jorge López (Izquierdo, 85), Tena, Adán, Casero, Muñoz (Jorge Ruiz, 85) y Mallor (Alexandre, 68).

Goles: 1-0, min. 88: Damián.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Joel, Bernadó, Ale Calvo, Cesc; Redolar, Tena, Casero y Jorge López.

Comentario: Triunfo por la mínima del Binéfar sobre el Utrillas, en un choque decantado en una acción en los últimos minutos. El partido estuvo marcado por el fuerte viento que dificultó el juego, pero que no impidió que se vivieran momentos de alta intensidad. En la primera parte, las defensas se impusieron a los ataques; y tras un fuerte inicio de los locales, el Utrillas fue ganando terreno.

En la segunda parte, empezó más sólido el Utrillas, que llegó a generar tres saques de esquina de manera muy seguida. Poco a poco se fueron igualando las fuerzas, con una fase del encuentro en el que el juego apenas pasaba por el medio del campo y las llegadas de área a área se sucedían, como si de un partido de fútbol sala se tratara. Aún así, no hubo claras oportunidades.

El local Samitier tuvo un claro aviso en un remate que salvaron entre Láinez y un defensa del Utrillas. Los visitantes, por su parte, generaron peligro por medio de Adrián. Todo apuntaba a que ambos conjuntos se tendrían que conformar con sumar un punto para empezar el año, pero entonces llegó el mejor regalo de Reyes para el Binéfar. Becerra desde el costado izquierdo se marchó de su par, y dio el pase de la muerte a Damián para que marcara a placer. Todavía hubo tiempo para que el Utrillas colgase varios balones al área, pero sin éxito.

CARIÑENA 3-2 EJEA

Cariñena: Augusto, Rodrigo (Abuy, 46), Closa, Requejo, Orús, Monge, Sory (Fajardo, 79), Ibáñez (Remacha, 86), Rica (Lounis, 46), Caicedo y Gálvez.

Ejea: Yzan, Crespo, Ginovés, Puri, Moha, Carrasco (Andreu, 46), Tudela (Kevin Lacruz, 86), Radu (Garde, 79), Fadel, Iglesias (Ramón, 67) y Escobar (Marín, 79).

Goles: 0-1, min. 8: Radu. 1-1, min. 54: Orús. 2-1, min. 59: Caicedo. 3-1, min. 68: Requejo. 3-2, min, 71: Ramón.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Sory, Caicedo, Monge; Ramón, Andreu y Puri.

Comentario: Sorpresón en La Platera. El colista Cariñena remontó ante el líder Ejea, y eso que el equipo de las Cinco Villas se adelantó en el marcador por medio de Radu a los 8 minutos de juego. El equipo de Iván Martínez fue superior en la primera parte y todavía pudo prolongar la renta antes del descanso. Isma culminó una gran jugada colectiva con un disparo que se perdió fuera; y Escobar probó fortuna con un disparo lejano que se marchó a córner.

En apenas un abrir y cerrar de ojos, el Cariñena ya había dado la vuelta al marcador antes de que se hubieran cumplido quince minutos de la segunda parte. Orús y Caicedo materializaron los goles. Entre medio, el Ejea rozó el segundo tanto, aunque la acción terminó siendo invalidada por fuera de juego.

El Ejea no se terminó de recuperar del shock inicial de la segunda parte, y pese a los cambios, con la entrada de Ramón, vio cómo el Cariñena amplió todavía más la renta. A falta de 20 minutos, fue precisamente Ramón quien logró un auténtico golazo desde su propio campo. El Ejea exploró todas las vías posibles para al menos amarrar un punto. Moha fue quien más cerca lo tuvo. Primero, con un potente disparo que detuvo Tavares; y poco después con un cabezazo que se marchó rozando el palo.

En el tiempo de prolongación, pudo pasar de todo. El Cariñena tuvo en sus botas el 4-2, pero Yzan brilló con una magnífica intervención. En la siguiente acción, fue Tavares el gran protagonista al salvar el mano a mano ante Ramón para permitir que el Cariñena sumar 3 puntos de oro en su pelea por la permanencia.

ÉPILA 1-1 ALMUDÉVAR

Épila: Aarón, Uche, Gil, Rupérez, Rafinha (Losfablos, 73), Manau, Monteiro (Marco, 85), Caro (Lucio, 85), Tapia (Hamza, 73), Diego Gómez y Berdún

Almudévar: Albero, Luisja (Vera, 84), Velasco (Trullén, 76), Ainoza, Puente, Conte, Lizer (Sánchez, 66), Ros, Veintemilla, Ñama (Ballarín, 46) y Agus.

Goles: 1-0, min. 62: Tapia. 1-1, min. 91: Trullén.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a los locales Caro, Tapia, Gil, Rupérez, y al visitante Ñama.

Comentario: El Épila se repartió los puntos con el Almudévar en un partido muy competido. Los locales mostraron un buen nivel sobre el césped, aunque se encontraron a un equipo intenso y muy ordenado. En la segunda parte, los de Rubén Zapater crecieron y se adelantaron con un gol de Tapia cuando se sobrepasaba la hora de juego. El Épila introdujo cambios para intentar sentenciar el partido y aunque rozó el segundo en reiteradas ocasiones, no pudo superar a un cuadro visitante que mostró un elevado nivel. Finalmente, Trullén con un latigazo por la banda certificó el empate. Buenas sensaciones en ambos equipos.

CUARTE 4-0 ILLUECA

Cuarte: Hidalgo, Pinto, Valdés (Isaac, 76), Lucho (Raúl, 82), Gassama, Arturo (Cota, 66), Martínez, De Sus (Íñigo, 82), Roberto, Chus Herrero (Sesma, 82) y Rami.

Illueca: De Cea, Montllor, Danda (Marín, 64), Gumiel, Andreu, Samu Cardo (Pérez, 76), Yus, Emilio (Zakaria, 64), Rubén (Marvin, 46), Villalba (Agustín, 49) y Roncea

Goles: 1-0, min. 38: Lucho. 2-0, min. 52: Gassama. 3-0, min. 81: Gassama. 4-0, min. 89: Gassama.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a Lucho, De Sus, Rami; a Samu Cardo, Danda, Yus y Agustín.

Comentario: Clara victoria del Cuarte ante el Illueca por cuatro goles a cero, en un partido cuyos primeros minutos fueron igualados, aunque los de Aitor Pardo fueron más conservadores en su planteamiento. Fueron los pupilos de Loreto los que intentaron llevar la iniciativa, aunque con pocas llegadas. En los compases finales del primer tiempo, el dominio local se incrementó y se puso por delante con un gol de Sánchez. Tras el paso por vestuarios, el Illueca trató de adelantar sus líneas pero el gol de Gassama en un saque de esquina encarriló el partido de los locales. En la recta final, Gassama anotó dos goles más, cerrando la goleada de los de José Luis Rodríguez Loreto.

HUESCA 'B' 4-2 FRAGA

Huesca B: Li, Serban (Val, 89), Espinosa, Rosero (Torra, 46), Armero (Escario, 65), Fofana, Torguet, Bakary, Delgado (Santiago, 83), Val (Iker, 65) y Ayman.

Fraga: Marc, Genís, Cazalilla (Nicolás, 68), Morales, Novials, Ormo, Solano (Pau, 68), Bautista (Nihah, 46), Ramón (Pirla, 89), Alexis (Porlán, 82) y César.

Goles: 1-0, min. 11: Ayman. 2-0, min. 58: Torguet. 2-1, min. 62: César. 3-1, min. 65: Ayman. 4-1, min. 86: Torra. 4-2, min. 89: Novials.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Escario; a Solano, Alexis, Cazalilla y César.

Comentario: Victoria contundente la que logró la SD Huesca B ante la UD Fraga en la Base Aragonesa de Fútbol. La efectividad y el poderío en el balón parado fueron claves para que el filial azulgrana superase a los de Miguel Rubio, venciendo finalmente por un resultado de 4-2. No tardó mucho en ponerse por delante el equipo entrenado por Sebas Martínez. Lo hizo en el minuto 11, por medio del juvenil Ayman que partía como titular. Al joven delantero no le pesó estar en una categoría mucho más alta de la que compite actualmente, y fiel reflejo de ello fue la frialdad que tuvo para aprovechar un balón lateral de Alin que se coló en el interior del área, donde no falló para poner el 1-0 momentáneo.

Los locales no reflejaron una superioridad exagerada. Todo lo contrario, ya que posteriormente, y antes de llegar al descanso, se libraron del empate hasta en dos ocasiones. La más clara para el Fraga la tuvo Cazalilla con un libre directo, que desde medio campo estuvo a punto de sorprender a Li Chang Yi, adelantado y que vio cómo el palo repelió el esférico lejos de la portería. Aun así, los locales se fueron al descanso con un triunfo momentáneo. Tras la vuelta de vestuarios los azulgranas volvieron a tirar de efectividad. Y esta vez por medio de un córner, el cual aprovechó Torguet para poner tierra de por medio sin oposición alguna en el 58. Pudo llegar antes con un casi gol olímpico de Cisse. Y cuando parecía que todo el pescado estaba vendido, los pupilos de Miguel Rubio recortaron distancias cinco minutos después. César remató a placer el rechace del disparo de Novials, el cual el meta azulgrana pudo parar pero no desviar la trayectoria alejado del delantero del conjunto fragatino. Sin embargo, la alegría por el gol y el optimismo por meterse en el partido no duró. Concretamente, dos minutos, pues Ayman apareció de nuevo para poner el tercero del Huesca B y el segundo de su cuenta particular. La fragilidad defensiva en los córner se volvió a notar, y el atacante remató a puerta vacía tras la falta de entendimiento entre Puigvert y su defensa. Con el Fraga ya a la desesperada, los locales sentenciaron el choque a tan solo dos minutos para llegar al 90. Fue Torra, quien tras un barullo en el interior del área encontró el hueco suficiente para pegarle a punto de caerse.

Los visitantes maquillaron el resultado gracias al tanto de Novials en una mala salida del meta azulgrana en un centro lateral. Buena victoria de los de Sebas Martínez, que arrancan el año ganando en casa y ante un rival de mucho nivel.

CALAMOCHA 1-2 ATLÉTICO MONZÓN

Calamocha: Calavia, Tenorio (Falo, 56), Múzquiz (Olivera, 46), Obere, Gomes, López, Otín (Ríos, 85), Nieto (Hugo, 46), Castro (Mbodj, 77), Escuín y Adán.

At. Monzón: Nelson, Kirian (Floria, 89), Carrera, Valencia, Teixeira (Echeverría, 77), Félis (Muñoz, 87), Simo (Sorinas, 87), Márquez, Arnedillo (Sarrablo, 89), Jérez y Rodríguez.

Goles: 0-1, min. 2: Simo. 1-1, min. 69: López. 1-2, min. 79: Márquez.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Tenorio, Obere, Gomes; a Floria. Expulsó por doble amonestación al visitante Rodriguez (54’).

Comentario: El Calamocha empezó con el pie izquierdo el 2024. Los del Jiloca mostraron una imagen muy distinta a la que se había visto hasta el momento y fueron incapaces de superar a un Atlético Monzón que se adelantó en el primer minuto de partido, pero que jugó con un hombre menos durante casi toda la segunda mitad.

Con buen ambiente en las gradas a pesar de las gélidas temperaturas, los calamochinos saltaron al verde de Jumaya en busca del primer triunfo del año. Sin embargo, el duelo empezó de la peor forma posible para el conjunto turolense. El marcador de Jumaya todavía no había sumado el primer minuto de juego y el Atlético Monzón ya había estrenado su casillero. Los oscenses empezaron más vivos y un tímido disparo desde la frontal se convirtió en el primero de la tarde. El despeje de Unai quedó muerto dentro del área y Chipi aprovechó para amargarle el inicio de año al conjunto de Sergio Lagunas, al que le tocaba reaccionar si quería aprovecharse del tropiezo del Ejea ante el Cariñena.

No tardaron en despertar los locales, aunque sus avances apenas generaron peligro al portero visitante, al menos durante los primeros quince minutos de contienda. Cierto es que los de Lagunas dieron un par de pasos hacia delante, aunque no terminaban de encontrar la claridad de otras ocasiones una vez superada la línea de la medular.

De hecho, fue Unai el que tuvo que volver a intervenir justo cuando se alcanzaba el primer cuarto de hora de partido. Un balón a priori sencillo se coló entre los defensas calamochinos y le llegó a Adriá Fernández, que trató de superar al meta local con una vaselina. Unai le adivinó las intenciones y evitó el segundo en un inicio bastante mejorable de los del Jiloca. Pasaban los minutos y el conjunto turolense no terminaba de encontrarse a gusto sobre el terreno de juego, aunque las acometidas del Atlético Monzón ya habían pasado a ser cosa del pasado.

Superada la media hora de juego, Christian Castro tuvo la mejor ocasión para el Calamocha. De hecho, buena parte de la afición local se levantó para celebrar lo que parecía un golazo del delantero calamochino. Sin embargo, un zaguero visitante evitó el tanto en la misma línea de gol después de que el delantero ya hubiese superado al portero rival con una buena definición por encima de su cabeza. La acción pudo suponer un antes y un después en el partido, pero no fue así. Todo siguió igual. Los locales no terminaban de despertar, mientras que los visitantes trataban de aprovechar los balones en largo y las jugadas a balón parado para hacer más grande su ventaja.

Con el 0-1 que había reinado en el electrónico durante todo el primer periodo se llegó al descanso. Lagunas tenía quince minutos por delante para modificar el panorama de cara a un segundo tiempo en el que el Calamocha estaba obligado a reaccionar. Tras el entretiempo, el técnico de los locales sentó a Muzquiz y a Nieto para dar entrada a Ian Olivera y a Hugo Pérez. El bloque turolense comenzó con ganas de buscar el empate. Nilton fue el primero en avisar con un remate de cabeza que se marchó por encima de la portería visitante tras una falta lateral colgada al área.

Siete minutos después de la reanudación, el árbitro le mostró la segunda amarilla a uno de los hombres del Atlético Monzón. Con uno más sobre el césped, el Calamocha debía buscar, como mínimo, la igualada antes de que fuese demasiado tarde. En la acción de la expulsión, Fonsi lo consiguió, pero estaba en fuera de juego y el tanto no subió al marcador. Justo en la siguiente acción fue el bloque oscense el que pudo hacer el segundo con un envío largo que Adriá Fernández no fue capaz de enviar al fondo de la red. El susto hizo que Lagunas moviese el banquillo de nuevo para introducir más pólvora arriba. El preparador zaragozano quitó a Tenorio y metió a Falo.

La temperatura bajaba a medida que subía la desesperación del bando calamochino, que no conseguía llegar con verdadero peligro al campo contrario. Los del Cinca Medio, por su parte, empezaban a jugar con el crono sabedores de que la ventaja era suficiente y más con diez jugadores sobre el verde.

Todo cambió a veinte minutos del final, cuando Hugo Pérez colocó un buen balón al segundo palo para que Fonsi hiciera lo que mejor sabe: enviarla al fondo de la red. El máximo goleador de los del Jiloca ponía la igualada y alzaba los brazos para transmitirle a la afición que el equipo quería ir a por los tres puntos.

Sin embargo, el partido entró en una fase de descontrol y el Atlético Monzón supo aprovecharlo. Los visitantes se inventaron una falta lateral más allá del centro del campo y fueron capaces de volver a ponerse por delante, con un centro pasado que encontró rematador en el segundo palo a falta de doce minutos para el final. Las cosas se le volvían a poner complicadas al cuadro turolense, que en la primera fría tarde de 2024 no estaba pudiendo con un Atlético Monzón mucho más eficiente a la hora de aprovechar las escasas ocasiones con las que contó.

En la recta final, los turolenses trataron de encontrar el gol mediante balones largos, que nunca encontraron a algunos de los muchos hombres que Lagunas había situado en la parte más cercana a la meta contraria. Todo le salió del revés a los de casa, que además terminaron con diez tras una expulsión polémica en el tiempo de descuento. La falta de ideas de los calamochinos quedó reflejada en el marcador final. Con el 1-2 se llegó a la conclusión y el Calamocha desperdició la oportunidad de asaltar el liderato por primera vez en este 2024. El arranque de año no fue nada bueno en Jumaya.

BORJA 1-3 FUENTES

Borja: Montorio (Ortiz, 46), Garrido, Gazzoni (Gea, 72), Marín (Usón, 36), Pedro (Puente, 46), Redondo, Chueca, Cardiel, Sanz (Lahuerta, 72), Solans y Navarro.

Fuentes: León, López (Salvador, 68), Briz, Casaló, Tobajas (Gayán, 82), Blasco, Goez, Requeno (Roche, 87), Franco, Garín (Axel, 83) y Rubio.

Goles: 0-1, min. 35: Requeno. 1-1, min. 69: Redondo. 1-2, min. 75: Tobajas, de penalti. 1-3, min. 80: Requeno.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a los locales Sanz y Chueca.

Comentario: Dura derrota del Borja en casa tras un buen partido de los locales, que llevó el peso del partido con las ocasiones más claras. El Fuentes supo aprovechar sus ocasiones para llevarse los tres puntos a domicilio. El partido empezaba con un ritmo frenético impuesto por el Borja con un remate de chilena en el minuto 2 de Alberto que la defensa del Fuentes sacó bajo palos.

En el minuto 35 los locales cometieron un error individual después de un rechace a la salida de un córner a favor,donde el último jugador perdió la pelota y Álvaro con una buena acción individual a la contra supo sacar partido, jugada en la que el Borja perdió a unos de sus defensas tras una rotura de fibras intentando alcanzar al atacante rival.

La segunda mitad comenzó con igualdad por parte de los dos equipos hasta el minuto 69, donde el Borja encontró la recompensa del gol consiguiendo el empate, obra de Redondo.

Poco le duró la alegría al equipo local, que vio cómo de nuevo el Fuentes se aprovechaba de un fallo en ataque del Borja para salir a la contra y obtener un penalti a favor, que materializó Tobajas en el minuto 75.

Después del 1-2 y todavía con el Borja un poco noqueado, el Fuentes mató el partido en el minuto 80 tras una buena acción individual de nuevo de Álvaro, después de un balón largo que pilló desprevenida a la defensa del Borja, consiguiendo el definitivo 1-3.

BELCHITE 97 1-1 EBRO

Belchite 97: Jiménez, Rey, Charneca, Ambroj, Ferruz, Choren, Carbo (Rodríguez, 78), Cabrero, Abreu (Lizaldez, 78), Lobede (Villalba, 88) y Salcedo.

Ebro: Abad, Saúl (Carrasco, 72), Carcasona, Espierrez, Muñoz, Martínez, Chárlez, Iván, Garrido (Torcal, 72), Escolar y Gómez (Navarro, 46).

Goles: 0-1, min. 7: Escolar. 1-1, min. 22: Choren.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Carbó, Cabrero, Cortés; a Escolar y Carcasona.

Comentario: Reparto de puntos entre el Belchite y el Ebro en un duelo muy igualado. Los arlequinados se adelantaron en su primera aproximación, con una gran jugada de Escolar que terminó rematando con la derecha al palo largo, lejos del alcance de Jiménez. El Belchite se rehizo y ya dio un claro aviso de poder empatar poco después, con un cabezazo de Rey que se marchó rozando el palo. Fue precisamente de cabeza, a la salida de un córner, la manera en la que llegó el tanto del empate, obra de Chorén, quien se elevó por encima de los defensas. No hubo claras oportunidades, pero sí muchas segundas jugadas y balones divididos en los que nadie supo imponerse en la primera parte.

En la segunda parte, el Ebro salió con determinación en busca de la victoria y jugó con el viento a favor. Dispuso de varias oportunidades y acciones peligrosas de Charlez por la banda izquierda, pero Jiménez estuvo muy atento para capturar los centros colgados al área y no se movió el marcador.

CASPE 0-0 TAMARITE

Caspe: Abbad, Vicente, Losin, Sanz, Barriendos (Horno, 78), Villaoslada (Gracia, 67), Marín, Cortés, Iñaki, Vera y Álex Rubio.

Tamarite: Sorinas, Cervera, Morillo, Varilla, Espinosa (Guti, 73), Sola, Sales, Martí, Cases, Raúl (Fauria, 82) y Flo.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó al local Vicente y al visitante Cervera.

Comentario: Reparto de puntos sin goles entre el Caspe y el Tamarite en un choque disputado, que fue cerrado y trabado en la primera parte. Una pérdida en la salida de balón de los locales le permitió a Sola disponer de un mano a mano ante Abbad, que obtuvo como resultado una magnífica intervención del guardameta, que se hizo grande y tapó con su cuerpo el disparo del delantero del Tamarite.

El Caspe dispuso de alguna llegada al área que fue bien repelida por el Tamarite, que optó por el juego directo y balones en largo. Las defensas se impusieron a los ataques y pese a la mayor posesión de los locales, tampoco llegaron a inquietar la portería de Sorinas en la primera parte.

En la segunda parte, el Caspe dio un paso al frente y se mostró más ambicioso a la hora de buscar el campo rival, con más subidas al ataque de los laterales. Fueron capaces de rematar en varias ocasiones desde dentro del área algunos centros laterales, pero eran acciones muy forzadas y no tuvieron excesivas complicaciones a Sorinas a la hora de hacerse con el esférico.

Cortés protagonizó la jugada de mayor peligro, al llevarse el balón en una rápida conducción pero su disparo desde la frontal terminó rozando el palo en su remate en el mano a mano. Álvaro Sanz también lo intentó desde fuera del área e Iñaki tuvo su ocasión con nu remate de falta. El Tamarite, por su parte, tuvo oportunidades a la contra por medio de Sales y Sola.

La polémica del encuentro llegó en el minuto 93. Al jugador local Gracia, que había entrado en la segunda parte, le anularon un gol por un supuesto fuera de juego, en una acción que fue muy protestada por la grada. Fue en una acción de falta lateral, a la altura de la zona de banquillos, en la que Gracia llegó al balón y lo terminó alojando en el fondo de las mallas.