El Utebo vence al San Juan y termina el año en un gran momento de forma

Feliz final a un memorable 2023 para un Utebo que llegó a jugar la fase de ascenso a Primera Federación, siendo eliminado por el Recreativo Granada y que para el año que viene deja bien encaminado el poder repetir experiencia, después de imponerse en un partido extraño al San Juan. Extraño porque el inmejorable inicio de los de Juan Carlos Beltrán hizo pensar en una goleada escandalosa que no solo no se produjo, sino que el cuadro navarro estuvo a punto de llevarse un empate de Santa Ana en el añadido.

La primera parte del cuadro azulón fue casi perfecta. Y es que el partido comenzó con un tempranero gol de Utebo en la primera acción de ataque, que ya ponía de cara el partido desde el inicio. Eric condujo por el lado izquierdo hasta la línea de fondo, puso un centro al segundo palo que fue rematado picado y Barrero, de cabeza, se anticipó a la salida del portero para hacer el primero. No paraba el Utebo, que saltó al césped con una intensidad altísima que el San Juan no pudo igualar. En el 6’ se produjo el segundo acercamiento del Utebo y volvieron a acertar para hacer el segundo. Tras un pase en profundidad a Barrero, que ganó el balón cuerpeando al central navarro, encaró a Aldave, al que superó de un certero derechazo para ampliar distancias. Poco después pudo llegar el triplete de Barrero en una falta casi dentro del área provocada por él mismo y lanzada también, que buscó el palo izquierdo de un Aldave que tuvo que sacar una mano salvadora a córner. Sobrepasado el cuarto de hora de partido existió una mano no pitada de Ander que hubiera sido penalti de haberlo señalado el colegiado del partido tras un sombrero de Diego Suárez al defensor del San Juan. Unos minutos después lo intentó de nuevo el Utebo, que no dejó de buscar la portería rival, con un lanzamiento lejano a la media vuelta de Azurmendi que logró desviar Aldave. Primera media hora de partido en la que el cuadro zaragozano fue tremendamente superior a su rival. En el 35’ llegaron las primeras llegadas de los pamploneses en un par de saques de esquina despejados de puños por Joel y un lanzamiento desviado de Eneko. Tímidos intentos del San Juan que dio gracias de marcharse al descanso con 2-0, ya que en la última jugada Azurmendi disparó al larguero tras una preciosa pared devuelta con el tacón por Nene, que podría haber significado el tercero.

En el inicio de la segunda parte, sin embargo, cambió la dinámica del partido. El Utebo saltó al césped de Santa Ana sin la intensidad ni la concentración mostrada durante el primer acto y dio alas a un San Juan que se lo acabó creyendo. Primero avisó Alejandro con un tiro raso que atrapó sin problemas Joel. Sin embargo, el guardameta local no pudo hacer nada en el disparo de Eneko, que aprovechó un balón suelto en el área tras un saque de esquina para meter la bota y reducir distancias. Cuando peor lo estaba pasando el Utebo porque estaba más cerca el empate, llegó el gol de la tranquilidad. Mucha calidad en las botas de Diego Suárez, que desde la frontal del área colocó ajustado al palo izquierdo de la meta del San Juan. Pudo sentenciar Azurmendi poco después pero su disparo raso se marchó pegado al poste. Cuando el partido parecía acabado, de nuevo tras un despiste defensivo del Utebo llegó el segundo tanto visitante, obra de Alberca, que aprovechó el fallo de la zaga azulona para dar una pequeña esperanza a los suyos. Y tanto fue así que en la última jugada del partido casi empatan los visitantes en un remate a bote pronto de Iriguibel que por poquísimo no entró en la portería del Utebo.

Ficha técnica:

Utebo: Joel, Machote, Sarriegi, Javi Hernández, Azurmendi, Eric (Jona, 89), Marín (Ángel Pérez, 75), David Sánchez, Nene (Alvira, 75), Diego Suárez y Barrero (Forcén, 62).

San Juan: Aldave, Tierno (Ignacio, 87), Iker, Ander (Galeano, 59), Morillas, Iriguibel, Eder, Adot, Lander (Alberca, 79), Eneko (Martiarena, 59) y Alejandro (Sayés, 59).

Goles: 1-0, min. 2: Barrero. 2-0, min. 6: Barrero. 2-1, min. 59: Eneko. 3-1, min. 73: Diego Suárez. 3-2, min. 91: Alberca.

Árbitro: Pujol Prat. Amonestó a Javi Hernández; y a Aldave.