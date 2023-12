Todas las crónicas de Liga Nacional: El Montecarlo sigue intratable y remonta al Casablanca a domicilio

STADIUM CASABLANCA 1-2 MONTECARLO

Stadium Casablanca: Portero, Terreu (Soler, 76), Jaime, Marcos, Cisneros, Floristán (Laborda, 65), Abderrazaq (Lázaro, 76), Asín (Belenguer, 76), Alamañac, Jesús (Tito, 12) y Vinuesa.

Montecarlo: Iván, Víctor, Portero, Edson (Amine, 89), Noé (Marcos, 83), Del Cerro, Villanueva, Tomás, Abenia, Calvera (Dos Santos, 56) y Cubillo (Serrano, 56).

Goles: 1-0, min. 52: Cisneros. 1-1, min. 70: Edson. 1-2, min. 77: Noé.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Marcos, Lázaro; Víctor y Serrano.

Comentario: El Casablanca no pudo detener la racha del Montecarlo. Buen partido, donde el juego elaborado local fue la tónica general aunque con dificultades para generar peligro salvo en una llegada que no pudieron aprovechar. Al Montecarlo le costó tener ocasiones, pero en la segunda parte el choque se abrió. En una acción tras un saque de banda, el equipo local puso el primero; así mismo, rozó el segundo en varias aproximaciones, la más clara en un centro lateral. Portero lo intentó con un disparo; fue ya en un saque de esquina donde el Montecarlo puso el empate. Noé certificó la victoria visitante con el segundo gol, aunque el Casablanca fue a por el empate y lo rozó pero no lo consiguió.

SAN GREGORIO 2-4 HUESCA B

San Gregorio: Alejandro, Saganta (Marco, 56), Lezcano, Aimar (Beye, 75), Mario, David, Clavería (De Diego, 56), Conesa (Diestre, 75), Gael, Miguel y Benavente

Huesca B: Nicolás, Jairo (Andreu, 79), Velázquez, Beltrán, Badía, Losfablos, Abel (Pablo, 58), Fofana (Osán, 58), Nicolás (Del Pueyo, 79), Albert (Roche, 2) y Daniel

Goles: 0-1, min. 3: Roche. 0-2, min. 7: Seral. 1-2, min. 15: Lezcano. 1-3, min. 68: Pablo. 1-4, min. 78: Fernández. 2-4, min. 83: Benavente.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Sanmartín, Clavería; y Fofana.

Comentario: Partido intenso y disputado que terminó cayendo del lado del Huesca B. Se adelantó el conjunto oscense muy pronto, en el 3, en una acción de banda derecha de Jairo que Nico Roche cabeceó en el primer palo; minutos después, Abel Seral amplió la renta a la salida de un córner de cabeza. El cuadro rojillo recortó distancias al cuarto de hora de juego en una falta; muchas acciones en las áreas en un enfrentamiento atractivo para el espectador.

En la segunda parte, la tónica se mantuvo. El Huesca aumentó la renta a través de Carlos Pablo en la salida de un córner y Dani Fernández hizo el 1-4 en una buena jugada por banda derecha. El San Gregorio recortó distancias en el 90' en un córner.

TERUEL 0-1 EBRO

Teruel: Soriano, Álvaro, Reinaldo (Civera, 83), Jorge, Yeray (Peralta, 59), Ferrer, Peña, Rubira (Emilio, 74), Diego (Álvarez, 59), Fernando e Iñaki.

Ebro: Chabier, Puertas (Monaj, 89), Bielsa, Santarromana (Borja, 68), Cebollada (El Hadji, 68), Eder, Arambillet, Izan, Calvo, Zuazu (Rubén, 89) y Emilio (Plaza, 77).

Goles: 0-1, min. 78: Zuazu.

Árbitro: Ilyas El Mazraoui. Amonestó a Fernando, Peña, Álvarez, Emilio; El Hadji y Arambillet.

Comentario: Victoria del Ebro a domicilio ante el Teruel en un partido donde el Teruel fue superior en la primera parte, generando peligro y en una acción por la izquierda Iñaki tuvo el primero en sus botas, pero no lo logró. En dos saques de esquina los turolenses volvieron a rozar el gol, pero el meta del Ebro estuvo acertado para evitarlo. Peña tuvo otra en la recta final antes del descanso. En la segunda parte el Ebro se mantuvo replegado y en su única llegada, en una acción por la derecha, Zauzu aprovechó un balón muerto. El Teruel lo intentó hasta el final pero no pudo sacar algo positivo.

IPC LA ESCUELA 0-1 LA ALMUNIA

IPC La Escuela: Joao, Kontonis (Jefferson, 70), Escobar, Chamorro, Torres (Alejandro, 83), Ferrando, Jarome, Joaquín, Deivi (Tavares, 83), Walter y Gabriel (Yeray, 64).

La Almunia: Eloy, Marcos, Iker Gil, Nagy, Hugo Gracia (Hernán, 86), Hugo Vidal (Aísa, 89), Arnal, Raúl (Torres, 70), Darío, Lorén y Lorente.

Goles: 0-1, min. 72: Hugo Vidal.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Jefferson, Deivi; y a Iker Gil.

Comentario: Primera victoria de la temporada de La Almunia ante el IPC en un partido donde fueron los locales quienes dominaron en el comienzo del choque, con una posesión elevada, con un equipo visitante que en transiciones rápidas hizo peligro; el IPC tuvo las propias también, pero sin acierto ninguno. En la segunda parte, La Almunia generó peligro y en un balón a la espalda pusieron el único del partido.

BALSAS PICARRAL 0-1 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Balsas Picarral: Jorge, Del Río (Raúl, 77), Lorien, Yeray, Romanillos, Subías (David, 86), Zidane (Mikel, 77), Bruno, Marcos, Carlos (Brizuela, 56) y Taus.

Santo Domingo Juventud: Visiedo, Armero, Ingalaturre, Santiago, Borrego, Buil (Iker, 83), Vilella, Víctor, Ortiz (Álvarez, 89), Iván Palos (Borja, 75) y Ruesca.

Goles: 0-1, min. 44: Ortiz.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Romanillos, Yeray, Zidane; Santiago, Borrego, Vilella, Ortiz y Víctor.

Comentario: El Santo Domingo Juventud se llevó una victoria de un campo muy complicado donde el tanto de Ortiz antes del descanso fue decisivo. El Balsas, con numerosas bajas, disputó un partido igualado, competido por ambos, aunque con un cuadro naranja algo más acertado en acciones de ataque. Con el paso de los minutos, todo se equilibró con pocas jugadas en ataque. Tras un centro rematado por Ortiz se pusieron por delante los visitantes. El Balsas reaccionó en la segunda parte pero sin excesivo éxito en los metros finales, pese a acumular efectivos en ataque. Pudo sentenciar el Juventud en un mano a mano. Finalmente, tras unos minutos de sufrimiento, los de Alejandro Cuartero se llevaron la victoria.

OLIVER 2-0 UTEBO

Oliver: Imanol, Marzal, Oleg (Albesa, 81), Capapé, Víctor (Daniel, 55), Ruiz (Fraile, 65), Javier, Mateo, Aranda (Granged, 55), Colás (Retornano, 81) y Palma.

Utebo: Héctor, Cocián, Vicente, Marcos, Manzano (Portillo, 82), Carbonell (Pablo, 82), Morán (Hillera, 82), Juan, Gorea (Zapata, 88), Castillo y Mario (Aziz, 66).

Goles: 1-0, min. 53: Palma. 2-0, min. 90: Palma.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a los locales Palma y Oleg. Expulsó por doble amonestación al visitante Vicente (64’).

Comentario: El Oliver se llevó la victoria ante el Utebo en un choque donde el primero de ellos controló el balón, pero los azulones estuvieron muy bien ordenados. No fue hasta el minuto 20 cuando los del barrio Oliver tuvieron el primero; posteriormente el colegiado anuló un tanto local y volvieron a disponer de sucesivas acciones donde el portero estuvo muy acertado. Al contragolpe, el Utebo estuvo muy cerca de marcar el primero, en un disparo que se fue al larguero. Tras el paso por vestuarios, la tónica general se mantuvo y en un mano a mano el Utebo volvió a quedarse cerca de anotar. Palma puso el primero con un remate y tras la expulsión el Utebo replegó sus líneas y Palma volvió a anotar en un balón a la espalda.

ALCAÑIZ 4-3 HERNÁN CORTÉS

Alcañiz: Lorenzo, Barba, Bel, Pérez (Toma, 58) (Bosque, 89), Cebrián (Rivero, 58), Tellez (Moliner, 69), Pelegrín, Bielsa, Lorenz, Ferrer (Alquézar, 69) y Estopiñán.

Hernán Cortés: Francés, Muñoz, Sabater (Lilou, 87), Vaz, Ormad (Guillén, 87), Franco, Royo, Palacios (Santos, 75), Arilla (Peña, 69), Torres y Sánchez (Royo, 69).

Goles: 0-1, min. 54: Arilla. 0-2, min. 57: Sánchez. 0-3, min. 65: Torres. 1-3, min. 75: Franco, en propia meta. 2-3, min. 90: Alquézar. 3-3, min. 92: Pelegrín. 4-3, min. 94: Pelegrín.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó a Lorenz, Rivero, Toma, Bosque; Santos, Vaz y Franco.

Comentario: Gran remontada del Alcañiz en una recta final de partido espectacular. En la primera parte, el juego estuvo disputado aunque no lograron superar a las defensas contrarias hasta ya superado el descanso; Arilla puso el primero e instantes después llegaron el segundo y el tercer gol. Sin embargo, la reacción fue inmejorable por parte local. Recortaron distancias en el minuto 75 y en el descuento anotaron tres goles que les permitió sumar los tres puntos.

AMISTAD 0-2 REAL ZARAGOZA B

Amistad: Gerard, De Alfonso (Raúl, 68), Moreno, Mariblanca, Aliaga, Del Río (Manzanero, 46), Tolosa, Izan (Lucas, 76), Diego Pablo (Marco, 68), Fabrice y Bernal (Félez, 76).

Real Zaragoza B: Lucas, Laseca, Sancho, Aguilar, Daniel, Pablo, Beltrán (Subías, 80), Íñigo (De Miguel, 80), Enzo (Bescós, 73), Cazorla (Jorge, 77) y Soriano (Cristian, 73).

Goles: 0-1, min. 18: Enzo. 0-2, min. 73: Beltrán, de penalti.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Gerard, Moreno, Félez; Enzo y Jorge. Expulsó por doble amonestación al local Mariblanca (90’).

Comentario: El Real Zaragoza se llevó la victoria de un complicado campo. El cuadro blanquillo se hizo con el control de la posesión e intentó sorprender a la zaga rival, algo que logró en el minuto 18. Sin embargo, no lograron sentenciar el partido y quedó abierto en los restantes compases hasta el descanso. El Amistad buscó el empate pero los zaragocistas sentenciaron en el 73, certificando una victoria para no perder distancias con los equipos en cabeza.

ESCALERILLAS 0-0 MONZÓN FB

Escalerillas: Lozano, Bryan, Sebastián, Dual, Trotskyy (Pablo, 76), Abdellah, Insa (Eyotor, 62), Aarón (Drulic, 76), Kevin (Abdelghani, 15), Famara y Ali.

Monzón FB: Mateo, Monteagudo, Abad, Floría, Fion, Iker, Guarne (Badía, 76), Roberto, Izquierdo (Nevot, 59), Álex (Ayoub, 59) y Jorge.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Sebastián; Floría y Abad.

Comentario: El Escalerillas y el Monzón se repartieron los puntos en un partido competido, con escasas ocasiones. Los locales intentaron hacerse con la posesión, pero no se tradujo en ocasiones de gol. En la segunda parte, a los locales se les terminó haciendo largo el juego, pero fue ya en el tramo final donde ambos tuvieron alguna llegada que despejaron bien los porteros. Finalmente, el electrónico no se movió en los noventa minutos disputados.