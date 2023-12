Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: El Racing Zaragoza fuerza el empate en Calvià

Partido de la jornada: PLATGES DE CALVIÁ 1-1 RACING CLUB ZARAGOZA

P. Calviá: Vasco, Llorenç, Santino, Ferriol, Corral, Daniel (Kemna, 81), Alemany, Bohmer (Toni, 85), Dalmases (Cardona, 46), Arrom y Marlon (Diallo, 55).

Racing Zaragoza: Montañés, Lalo, Francés (Ian, 58), Nicolás, Palacio, Regidor (Mustafá, 66), Aso (Sanjuán, 58), Pamiés, Chávarri (Víctor, 46), Lobato y Aguilar.

Goles: 1-0, min. 44: Arrom. 1-1, min. 62: Lobato.

Árbitro: Alemany Romero. Amonestó a Arrom, Diallo; Aso y Nicolás.

Comentario: El Racing Club Zaragoza rescató un punto importante en Mallorca que le permite salir de las posiciones de descenso. La primera parte estuvo muy igualada y fue un continuo intercambio de golpes. El cuadro local creó más ocasiones y llegó con más claridad y más peligro, y a punto estuvo en numerosas ocasiones de adelantarse en el marcador, pero el cuadro zaragozano pronto replicó con acercamientos peligrosos también. Ambos sin acierto. No falló Arrom, al filo del descanso, que cazó un rechace en el área para poner por delante a su equipo con un remate de chilena. Tras el paso por vestuarios, el partido continuó con alternancia en los mandos y muy abierto. Lobato definió ante el portero en el 62’ tras una transición bien llevada por Pamiés. Los mismos protagonistas estuvieron cerca de acertar de nuevo en el último suspiro, pero Vasco, guardameta local, evitó la victoria del Racing Zaragoza. No hubo tiempo para más y el partido finalizó en empate.

HUESCA 1-2 GIRONA

Huesca: Eloy, Vera (Pau, 79), Fita, Moha, Marc Martín, Lucena (Badía, 71), Sandro (Ojeda, 62), De Lucas (Fontán, 79), Ayman, Iker Gil y Samuel (Santi López, 62).

Girona: Jan, Biel, Aznar, Fernández (Pedroza, 42), Pitarque (Nacho, 83), Coromina, Mousta, Hugo García, Arango, Porras (Elián, 72) y Sarasa (Albert, 83).

Goles: 1-0, min. 49: Samuel. 1-1, min. 67: Arango. 1-2, min. 78: Arango.

Árbitro: Nivela González. Amonestó al visitante Coromina.

Comentario: El Huesca cayó derrotado en casa ante el Girona, en un partido que consiguió ponerse por delante pero un doblete de Arango dio la vuelta al partido. De esta manera, el cuadro oscense rompe con la buena dinámica que venía arrastrando en las últimas jornadas. La primera parte estuvo muy igualada y ambos equipos tuvieron opciones. El Huesca buscó una presión alta desde el inicio ante un Girona que no arriesgó. Las defensas se impusieron a los ataques en los primeros 45 minutos y se llegó al descanso con el marcador inicial. Tras el paso por vestuarios, la segunda parte comenzó con un tempranero gol de Samu. El jugador oscense cazó un rechace en el segundo palo y batió con un remate raso a Jan, guardameta del Girona. A partir de ese momento el Huesca tuvo unos buenos minutos en los que no consiguió hacer el segundo. Con el paso del partido, el Girona se lanzó en busca del empate y lo consiguió en el 67’, después de que Arango empujase a gol a puerta vacía tras una gran jugada colectiva. El Girona continuó creando peligro y el propio Arango consumó la remontada poco después, con un buen remate de cabeza a la salida de un saque de esquina. El Huesca buscó el empate hasta el final pero no lo logró.

REAL ZARAGOZA 1-1 MERCANTIL

Real Zaragoza: Espuña, Olmos, Motilva, Saidu, Aznar, Diego, Jano, Barrachina, Dennis, Pinilla y Sesé

Mercantil: Jordi, Luca, Casellas, Jofre, Domenech, Deza, Camaño, Orozco, Expósito, Frank y Oriol

Árbitro: Baiges Dones.

Comentario: El Real Zaragoza no pasó del empate ante el Mercantil en un partido igualado y marcado por el susto en el cuerpo para todos los presentes en la Ciudad Deportiva cuando en la segunda parte un jugador visitante tuvo que ser retirado en camilla tras un fuerte golpe. La primera parte fue pareja y con alternancia en los mandos. El Real Zaragoza buscó una presión alta y el Mercantil trató de combinar desde atrás. Vadillo tuvo dos ocasiones claras para inaugurar el marcador, una de ellas con un remate en el segundo palo que despejó la defensa del Mercantil en última instancia. No falló el cuadro visitante en su primera ocasión clara, tras un centro desde banda derecha que aprovechó un delantero del Mercantil para poner por delante a su equipo antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, el partido cambió su dinámica y el Real Zaragoza comenzó a tener más presencia en campo contrario. Tras una jugada desafortunada, el cuadro blanquillo logró la igualada tras un rebote que acabó colándose en la portería del Mercantil y supuso el empate. A partir de ese momento, el Real Zaragoza fue muy superior a su rival y estuvo cerca de hacer el segundo en varias ocasiones antes del susto del partido, en el que tras un choque un jugador del Mercantil tuvo que ser atendido durante varios minutos. Tras el golpe, se decidió continuar con el partido en un ambiente frío y con poco ritmo. En los últimos minutos todo pudo pasar pero al final se mantuvo el empate.