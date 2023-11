Todas las crónicas de Liga Nacional: El Oliver se lleva una trabajada victoria ante La Almunia con un gol en el descuento

LA ALMUNIA 1-2 OLIVER

La Almunia: Eloy, Adam, Marcos, Iker Gil, Hugo Gracia, Daniel (Utrilla, 71), Torres (Raúl, 82), Aísa (Hernán, 71), Darío, Lorén y Lorente.

Oliver: Imanol, Marzal (Faraj, 67), Granged, Capapé, Víctor, Javier, López (Albesa, 82), Escanero (Mateo, 74), Colás (César, 82), Palma y Fraile.

Goles: 0-1, min. 33: Capapé, de penalti. 1-1, min. 84: Lorente. 1-2, min. 90: Albesa.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Darío, Daniel, Lorén; López, Marzal, Escanero y Palma.

Comentario: El Oliver vuelve a la senda de la victoria tras un partido contra La Almunia que se decidió en el descuento. Fueron los locales los que empezaron con una ligera superioridad, generando una acción de peligro Lorente que detuvo Imanol. Poco a poco el dominio pasó a ser de los pupilos de Bríngola, que se adelantaron en una acción de penalti sobre Palma que Capape tradujo en el 0-1. Fraile rozó el segundo con un disparo en una acción a balón parado. Ya en la segunda parte, los locales trataron de lanzarse a por el empate mientras que el Oliver desplegó un juego más vertical. Escanero tuvo uno de los mano a mano que no se aprovecharon, como tampoco aprovechó el conjunto de Albacete un disparo desde los once metros. En el minuto 80, Lorente disparó cruzado, donde Imanol no pudo llegar para poner el empate. Sin embargo, los azulgranas se llevaron la victoria con un remate de Albesa tras un centro lateral.

EBRO 2-0 HERNÁN CORTÉS

Ebro: Chabier, Puertas, Bielsa, Santarromana (Zuazu, 72), Cebollada (Monaj, 84), Eder, Prados (Plaza, 63), Salas, Calvo, El Hadji y Emilio.

Hernán Cortés: Valero, Guillén (Santos, 88), Muñoz, Sabater, Abilio, Ormad, Franco, Palacios (Arilla, 67), Crespo (Javier, 46), Torres (Ismail, 88) y David (Jaime, 46).

Goles: 1-0, min. 88: El Hadji. 2-0, min. 90: Zuazu.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó a Puertas, Salas, Bielsa; y a Sabater.

Comentario: El Ebro fue superior en los primeros minutos, al controlar el balón. En la primera parte, pese a la ausencia de ocasiones que llevaran al gol, el cuadro blanquiazul se fue con buenas sensaciones al vestuario. En la segunda parte, el Ebro fue superior en los primeros minutos, aunque en la recta final fueron los rojiblancos los que dominaron. En la recta final llegaron los dos tantos locales. El primero de ellos fue El Hadji en una falta y ya en los instantes finales, tras tratar el Ebro de bajar el ritmo, sentenció en una gran acción de Zuazu.

MONTECARLO 2-1 BALSAS PICARRAL

Montecarlo: Iván, Víctor, Navascués (Liarte, 57), Edson, Noé (García, 77), Dos Santos (Portero, 77), Del Cerro, Serrano (Amine, 84), Abenia, Calvera (Villanueva, 57) y Cubillo

Balsas Picarral: Diego, De Lope, Brizuela, Lorien, Yeray, Redondo, Subías, Zidane, Bruno, Marcos y Sampietro

Goles: 0-1, min. 44: De Lope. 1-1, min. 60: Del Cerro. 2-1, min. 76: Del Cerro.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Sanz y Dos Santos.

Comentario: El Montecarlo se llevó una victoria de mucho mérito ante el Balsas Picarral en un duelo directo. Fueron superiores los locales en los primeros compases, con Del Cerro teniendo la acción más clara del primer tiempo. Sin embargo, en una falta lateral lanzada por Piquero, De Lope puso el primero de los pupilos de Puyo. En la segunda parte, los locales buscaron el control del partido y en el 60, Del Cerro puso, en un mano a mano tras un envío a la espalda, el empate. Los de Alejandro Marzo acumularon ocasiones y su insistencia tuvo premio: Del Cerro culminó la remontada con un buen recorte y un disparo donde nada pudo hacer el portero visitante. Victoria de mucho mérito de los del José Luis Violeta.

MONZÓN FB 4-0 ALCAÑIZ

Monzón FB: Subías, Abad, Floría, Fion, Iker (Badia, 62), Guarne (Izquierdo, 71), Nevot (Mestre, 79), Langarita (Raúl, 62), Jaoi (Monteagudo, 71), Ayoub y Jorge.

Alcañiz: Jorge, Julen, Bel, Toma (Ferrer, 77), Tomás (Cebrián, 63), Téllez, Pelegrín, Lorenz, Alquézar, Iker (Alonso, 63) y Celma (Bielsa, 63).

Goles: 1-0, min. 43: Floría. 2-0, min. 60: Langarita. 3-0, min. 74: Izquierdo. 4-0, min. 89: Raúl.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Jaoi; y a Pelegrín.

Comentario: Un gran Monzón doblega a un Alcañiz que en ningún momento del partido se encontró a gusto. El dominio fue local en prácticamente todas las fases de la primera parte, llegando con el resultado de 1-0 al descanso. En la segunda parte, Iker pudo empatar el partido para los visitantes, pero el balón salió a pocos centímetros del palo. El Monzón consiguió sentenciar por partida doble en dos acciones mal defendidas por el Alcañiz, llevando el 3-0 al tiempo reglamentario. Ya en el añadido, el Monzón puso el 4-0 tras botar un córner.

STADIUM CASABLANCA 1-2 SAN GREGORIO

Stadium Casablanca: Mozota, Jaime, Lázaro (Cisneros, 57), Soler, Abderrazaq, Asín (Márquez, 81), Laborda (Abraham, 89), Alamañac, Tito, Vinuesa y Álvarez (Belenguer, 81).

San Gregorio: Marcos, Lezcano, David, Clavería (Óscar, 88), Conesa (Saganta, 88), Collado, Ndiaga, Efrén (Gael, 60), Velilla (Diestre, 67), Miguel (Valencia, 60) y Benavente.

Goles: 0-1, min. 38: Velilla. 1-1, min. 40: Alamañac. 1-2, min. 86: Benavente.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Alamañac; Clavería, Valencia y David.

Comentario: Partido dominado por los locales ante un rival replegado y ordenado con peligro al contragolpe. Los verdes perdonaron un disparo y en un fallo en la salida de balón pusieron el primero los rojillos. En un centro lateral mal despejado, los locales empataron la contienda. En la segunda parte, la tónica general se mantuvo. Iker tuvo la más clara para el Casablanca y en la recta final a balón parado los de Jorge Domingo se llevaron la victoria. .

HUESCA B 2-0 IPC LA ESCUELA

Huesca B: Azagra, Veras (Beltrán, 46), Velázquez, Bazago, Badia, Losfablos (Bereño, 46), Torralba (Pérez, 78), Seral, Fernández, Roche (Andreu, 78) y Osán (Fofana, 46).

IPC La Escuela: Fernandes, Kontonis, Escobar (Gracia, 46), Chamorro, Ferrando, Charán, García, Reist, Duarte, Duque y Engle.

Goles: 1-0, min. 45: Seral. 2-0, min. 61: Seral.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a BAzago, Veras, Fernández; Chamorro, Duarte y Torres.

Comentario: El Huesca sigue invicto y con las mejores cifras de la categoría en defensa. El equipo oscense impuso su estilo de juego y se adelantó a los 45 minutos con un gol de Abel Seral en una acción de estrategia. En la segunda parte el estilo del Huesca se impuso tras cambiar el sistema, se hizo con la posesión y amplió distancias con otro de Seral. En la recta final pudo incrementar su renta, pero sin éxito. Tres puntos que le permiten seguir en primera posición.

UTEBO 1-7 AMISTAD

Utebo: Enrique, Cocián (Fantova, 33), Manzano, Ángel, Hillera (Gómez, 33) (Carbonell, 45), Morán, Juan, Gorea (Gálvez, 55), Hugo, Aziz (Centurión, 61) y Rubén

Amistad: Iker, Lucas, Moreno, Mariblanca, Aliaga, Izan, Manzanero, Diego Pablo, Fabrice, Gracia y Bernal

Goles: 0-1, min. 9: Bernal. 0-2, min. 26: Fabrice. 0-3, min. 31: Manzanero. 0-4, min. 32: Moreno. 0-5, min. 55: Bernal. 1-5, min. 58: Pérez. 1-6, min. 73: Bernal. 1-7, min. 78: Tolosa.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Cocián, Manzano; y Fabrice.

Comentario: El Amistad goleó al Utebo en un partido que los visitantes controlaron desde el comienzo hasta el final. Los rojillos se hicieron con el control de la posesión y generaron peligro desde el comienzo; Bernal puso el primero y Fabrice y Manzanero con sendos goles aumentaron la renta de forma ya casi definitiva. Moreno dejó el partido más que encarrilado poco antes del descanso. En la segunda parte, los rojillos mantuvieron el nivel aunque el Utebo maquilló el resultado con el gol de Pérez.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 3-0 TERUEL

Santo Domingo Juventud: Pardo, Armero, Diego, Valencia, Borrego, Vilella, Andrés (Álvarez, 81), Borja (Buil, 84), Simón (Relancio, 81), Ortiz (Mustienes, 71) y Ruesca (Morales, 84).

Teruel: Dordá, Domingo (Llorens, 79), Simo, Ferrer (Peralta, 71), Peña, Rubira (Esteban, 55), Sánchez (Gonzalvo, 71), López, Bellido, Pardo (Civera, 79) y Álvarez.

Goles: 1-0, min. 44: Armero, de penalti. 2-0, min. 78: Simón. 3-0, min. 81: Borja, de penalti.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Ortiz y expulsó al visitante Simo por doble amarilla (54’).

Comentario: El Juventud superó al Teruel por 3-0 en un partido de necesidades, donde ambos necesitaban sumar para alejarse de la zona peligrosa de la tabla. En el primer tercio de partido no hubo dominador, pero los naranja tuvieron una aproximación en el 20’. Tras esto, no hubo casi ocasiones, salvo una falta directa del Teruel que sacó Pardo. En una diagonal a la espalda de la defensa, el Juventud dispuso de un penalti que transformó. Tras el descanso, el conjunto local tuvo llegas muy claras que no aprovechó y, acto seguido, los visitantes se quedaron con uno menos. Tras esto los turolenses fueron superiores y dispusieron de una llegada muy clara que sacó el portero local. Con el segundo gol, el Teruel bajó la intensidad y cometieron de nuevo otro penalti que supuso el tercero.

REAL ZARAGOZA B 6-0 ESCALERILLAS

Real Zaragoza B: Mario, Laseca (Gracia, 59), Jorge (Cazorla, 46), Aguilar, Esteban (Pérez, 66), Pablo, Bescós, De Miguel (Pernia, 59), Soriano (Sánchez, 59), Beltrán y Subías

Escalerillas: Asier, Bryan (Martín, 63), Diego, Aarón, Trotskyy, Abdellah (Sebastián, 54), Abdelghani (Ndiaye, 54), Insa, Alí (Eyotor, 54), Drulic y Famara (Sawo, 63).

Goles: 1-0, min. 30: Subías. 2-0, min. 39: Soriano. 3-0, min. 52: Bescós. 4-0, min. 58: Soriano. 5-0, min. 60: Sánchez. 6-0, min. 62: Sánchez.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Eyotor.

Comentario: El Real Zaragoza juvenil B se impuso al Escalerillas en un partido donde los blanquillos llevaron el peso del juego, pero con un cuadro visitante muy bien posicionado sobre el césped de la Ciudad Deportiva. Sin embargo el partido se fue inclinando del lado zaragocista con el paso de los minutos, primero con el gol de Subías tras una acción por la derecha rematada en el segundo palo y con el gol de Soriano, en esta ocasión muy similar pero por la izquierda. Tras el paso por vestuarios, Bescós sentenció con un remate desde el segundo palo, que fue un mazazo para el Escalerillas. Soriano y un doblete de Sánchez cerraron la goleada.