El Brea se queda con la miel en los labios en su visita al Calahorra

La ley del ex se cumplió en el duelo en el que se enfrentaron el Calahorra y el Brea con triunfo para los riojanos. El duelo se presentaba como una buena oportunidad para poner distancia con el descenso, pero el Brea, que ajustó el resultado justo antes del descuento, no consiguió llevarse de vuelta los tres puntos.

Las primeras ocasiones tardaron en hacer acto de presencia, siendo el conjunto riojano el primero en probar suerte con un disparo de Luis Martínez que Joel detuvo para evitar que el marcador se estrenara antes de tiempo. A los pocos minutos respondió el Brea con un mano a mano de Eder Díez. No obstante, el atacante acabó enviando el balón por encima de la portería defendida por Miguel.

Ninguno de los dos equipos conseguía hacerse con el control del juego, pero en el minuto 41 un viejo conocido de los aragoneses, Jorge Pérez, quien militó en el Brea del años 2019 al 2021 y el año pasado, apareció para hacer antes del descanso el 1-0 con el que se llegó al intermedio.

Una vez reanudado el juego, y tras unos minutos de tanteo sin oportunidades manifiestas de gol, el Calahorra estuvo a punto de doblar su ventaja gracias a un disparo de Ekiza que exigió que Joel protagonizara un muy buen despeje a córner para mantener el partido abierto. Con el tiempo ya agotándose, el Brea le metió el miedo en el cuerpo a los riojanos con un disparo de Vela que se marchó rozando la madera, pero la respuesta de los locales fue contundente anotando Lizaso, que apenas llevaba cuatro minutos sobre el terreno de juego, el 2-0 que dejaba las aspiraciones de los celestes muy limitadas.

Pero si hay algo a lo que Brea no renuncia es a luchar hasta que el árbitro pite el final, logrando recortar diferencias por mediación de Paul Valentin con un golazo por la escuadra y dejando un tiempo de descuento no apto para cardíacos. Con cinco minutos de añadido por delante, los pupilos de Raúl Parada no pudieron volver a ver puerta y rescatar un punto in extremis en un duelo directo en la zona media baja de la tabla en el que la victoria le hubiera ayudado a poner distancia con el descenso.

Ficha técnica:

Calahorra: Miguel, Sola, Cantero (Cristian, 67), Ekhi, Castillo, Kevin (Zaldua, 80), Ekiza (Lizaso, 80), Jorge Pérez (Domínguez, 67), Luis Martínez, Miguélez (Lecea, 56) y Bolado.

Brea: Joel, Almerge (Escarda, 78), Marcén, Cirac (Beamonte, 56), Álvaro Martín, Pepo, Vela, Lahoz (David Martínez, 71), Benedet (Paul Valentín, 56), Comeras (Toño Jiménez, 71) y Eder Díez.

Goles: 1-0, min. 41: Jorge Pérez. 2-0, min. 84: Lizaso. 2-1, min. 90: Paul Valentín.

Árbitro: López Romera. Amonestó a los locales Luis Martínez, Miguélez y Castillo y a los visitantes Cirac, Vela y Álvaro Martín.