Todas las crónicas de Tercera Federación: La eficacia del Tamarite se traduce en tres puntos contra el Fuentes

El Tamarite consiguió sobreponerse al Fuentes después de que su rival consiguiera ir en dos ocasiones por delante en el marcador. Sin embargo, el conjunto oscense se mostró más eficaz de cara a puerta y consiguió no solo igualar el resultado, sino hacerse con los tres puntos y sumar su segunda victoria consecutiva.

El Fuentes se encargó de dominar el juego durante los primeros cuarenta y cinco minutos. El Tamarite ejerció una presión muy alta pero los locales consiguieron salir de ella a través de balones largos. Pasados los primeros veinte minutos tras un centro lateral el Fuentes dispuso de un lanzamiento de penalti. El encargado de ejecutarlo fue Tobajas, quien no falló. No obstante, en la siguiente jugada se dio una acción desafortunada en el área local. Los visitantes robaron el balón tras el saque de puerta y Alexis hizo que la igualara subiera al marcador. El Fuentes intentó recuperar la ventaja antes del descanso con llegadas y centros laterales, pero no consiguió materializar sus ocasiones y se llegó al intermedio con el resultado de 1-1.

Cinco minutos después de la reanudación, Tobajas repitió como goleador tras recibir un balón en largo de López a la espalda de la defensa visitante para quedarse solo ante Edgar, quien no pudo hacer nada para evitar el gol que hizo que subiera el 2-1 al electrónico. El Fuentes se hizo con el control del juego pero el Tamarite resultó ser más efectivo. En una salida a la contra Sales volvió a empatar el duelo y, a los pocos minutos, Sola protagonizó un bonito gol que acabó de darle la vuelta al marcador. El Fuentes no se vino abajo y se lanzó a por el gol que les permitiera sumar un punto, llegando a sacar el Tamarite bajo palos un remate de Requeno, pero con el pitido final se confirmó el 2-3 y los tres puntos se marcharon a territorio oscense.

Ficha técnica:

Fuentes: Pablo, López (Roche, 85), Salvador, Garín (Asensio, 85), Jesús, Axel (Requeno, 75), Franco, Blasco, Briz, Casaló (Góez, 69) y Tobajas.

Tamarite: Edgar, Pol (Sola, 57), Gerard, David, Flo, Eric (Álex, 57), Genís, Toni, Sales, Alexis y Raluy (Raúl, 81).

Goles: 1-0, min. 23: Tobajas, de penalti. 1-1, min. 25: Alexis. 2-1, min. 50: Tobajas. 2-2, min. 61: Sales. 2-3, min. 65: Sola.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Blasco; Sales, Raluy, Álex y Flo.

ILLUECA 1-2 FRAGA

Illueca: Aure, Danda (Samu Cardo, 60), Marvin, Gorry (Mata, 46), Porroche, Yus, Galán (Gumiel, 60), Villalba, Liso, Zakaria (Rubén, 46) y Roncea (Mené, 46).

Fraga: Marc, Visa, Ramón, Gerard (Porlán, 83), Bautista, Pirla, Solano, Marcel, Novials (Taberner, 90), Morales y César (Anthony, 90).

Goles: 0-1, min. 39: Danda, en propia puerta. 0-2, min. 46: César. 1-2, min. 64: Yus.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a Gorry; Ramón y Novials.

Comentario: El Fraga se llevó los tres puntos en su visita al campo del Illueca. En la primera parte los dos equipos mostraron un buen nivel, pero ninguno de los dos fue capaz de imponer su estilo de juego, derivando en una disputada contienda. Sin embargo, el Fraga en una acción en un centro desde la banda, un defensor desvió el esférico a su propia portería, provocando el primer gol visitante.

En la segunda parte, el Illueca no supo someter a su rival en el inicio, para intentar darle la vuelta al partido, y en una buena combinación César puso tierra de por medio. Con más corazón que cabeza, los del Papa Luna se lanzaron a intentar meterse de nuevo en la pugna por los puntos y Yus, que fue el mejor de los locales, metió a su equipo en el partido, pero no lograron marcar un segundo gol que les diese un punto.

CUARTE 1-1 ÉPILA

Cuarte: Hidalgo, Pinto, Solbes, Valdés (Sesma, 71), Lucho (Ibáñez, 80), Gassama (Raúl, 80), Peralta, Isaac, Íñigo (Guillén, 65), Roberto y Rami.

Épila: Abad, Lou (Tapia, 46), Uche, Cavero (Berdún, 67), Gil, Rupérez, Rafinha, Hamza (Manau, 90), Monteiro, Caro y Losfablos.

Goles: 1-0, min. 7: Valdés. 1-1, min. 93: Tapia.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Isaac, Pinto, Valdés, Lucho, Roberto; Cavero, Abad y Rafinha.

Comentario: Punto justo el que se repartieron el Cuarte y el Épila en un partido en el que cada conjunto destacó en una de las mitades y en el que los de Rubén Zapater consiguieron puntuar gracias a un gol en el tiempo de descuento.

Fue el Cuarte quien entró mejor en el partido, aprovechando un error defensivo del rival para hacer daño por la banda y que Valdés hiciera el 1-0 cuando aún no habían pasado los primeros diez minutos de juego. Poco a poco el Épila fue mejorando y las fuerzas se fueron igualando, llegando a tener el conjunto visitante oportunidades para empatar antes del descanso, pero no fueron capaces de traducir sus acercamientos en goles y se llegó al intermedio con el Cuarte ganando por la mínima.

Tras el paso por vestuarios el Épila se reestructuró y pasó a dominar el juego llegando por banda y creando peligro en los saques de esquina de los que dispuso. El Cuarte se mantuvo defendiendo el resultado pero cuando el partido empezó a agonizar, Gil peinó un centro para que Tapia anotara el 1-1 en el minuto 93. Tras el gol, el Épila aún pudo hacerse con la victoria en un último centro al área que, tras un barullo, acabó con el pitido final señalando el empate.

BINÉFAR 0-1 CALAMOCHA

Binéfar: Marc, Enric (Barrau, 77), Calvo, Fall, Cesc, Ratto, Torres, De La Fuente, Bernado (Chicho, 58), Samitier (Llobet, 77) y Arón.

Calamocha: Calavia, Tenorio (Remacha, 63), Cavero, Obere, Falo (Múzquiz, 81), Nilton, López, Nieto (Muñoz, 73), Castro (Pelegrín, 63), Escuín y Adán (Ríos, 81).

Gol: 0-1, min. 80: Ríos.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a los locales Enric, Fall; y al visitante Nieto.

Comentario: Dura derrota del Binéfar en casa que le deja en una situación delicada al término de la octava jornada de liga de Tercera División. Tras 90 minutos en los que la balanza se pudo decantar para cualquiera de los dos lados, un mazazo de Ríos en el tiempo de añadido le dio los tres puntos al conjunto del Jiloca.

Durante la primera parte, el conjunto de Luis Arcas quiso crecer a través de la posesión, aunque un Calamocha con las ideas muy claras puso las ocasiones de gol.

Las más claras salieron de las botas de Nieto. En el minuto 27, mandó un balón al travesaño y en el 38, el meta Marc midió mal y el mismo jugador, de media volea, obligó a De la Fuente a sacarla en la línea de gol.

En la reanudación, los visitantes siguieron ganando la mayoría de los duelos y el partido se convirtió en un intercambio de golpes. En el minuto 72, de nuevo el Calamocha se encontró con el larguero. Las mejores para los celestes fueron consecutivas y casi calcadas. En el minuto 74 y en el 76, Chicho hizo buenos dos balones largos, mandó el pase atrás y, primero Guido y luego Arón, se encontraron con la defensa y el meta rivales.

La experiencia es un grado, y así se demostró en los últimos compases. Tras un centro de Fonsi y una dejada, un remate de cabeza obligó a Marc a sacar una mano salvadora, pero nada pudo hacer con el rechace, que le cayó a Ríos para fusilar y desatar la locura en el banquillo turolense ya metidos en el tiempo añadido del encuentro.

El 0-1 final deja a los literanos a tan solo un punto por encima del descenso tras sumar solo dos de los últimos 18 disputados. Mientras, el Calamocha se mantiene en cuarta posición, aspirando a todo.

UTRILLAS 0-0 EBRO

Utrillas: Miralles, Pandiella, Hernández (Mallor, 76), Jaraba, Redolar, López, Tena (Alejandro, 89), Royo, Martínez(Torres, 64), Ruiz y García (Júdez, 89).

Ebro: Abad, Rodrigo, Barrio, Carcasona, Espiérrez, Muñoz, Torcal (Llabres, 59), Martínez , Chárlez, Garrido (Carrasco, 68) y Navarro.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Redolar, Royo y Pandiella; Muñoz y Carrasco.

Comentario: Al Ebro le esperaba una plaza difícil como lo es la casa del Utrillas. Los dos equipos contaron con alternativos pero las defensas se impusieron a los ataques y ninguno de los dos conjuntos pudo deshacer el empate inicial.

Durante la primera mitad estuvo mejor el Ebro, que dispuso de más llegadas. Aunque el Utrillas también tuvo alguna oportunidad, la ocasión más clara fue de los visitantes en una acción que acabó con Garrido enviando el balón contra el larguero. Los de La Almozara afianzaron su dominio y forzaron que el conjunto minero cambiara de sistema para tratar de igualar las fuerzas, llegándose al tiempo de descanso con el 0-0 intacto.

Tras el paso por vestuarios se pudo disfrutar de un duelo más abierto y con ocasiones para los dos equipos. El Utrillas estuvo a punto de abrir la lata, pero su disparo se acabó marchando por encima de la portería defendida por Abad. El Ebro, por su parte, siguió creando peligro a través de centros al área y jugadas que, sin embargo, no acabaron de concretarse en el gol de la victoria.

BORJA 1-2 HUESCA B

Borja: Ortiz, Garrido, Gazzoni, Marín (Juan, 69), Lahuerta (Kevin, 73), Solans (Marcos, 77), Ventura, Usón, Sanz, Redondo (De Pablo, 46) y Chueca.

Huesca B: Horreo, Serban (Val, 62), García, Espinosa, Escario, García, Armero, Torguet, Fadiala, Delgado (Torra, 89) y Franco (Bakary, 74).

Goles: 0-1, min. 31: Armero. 0-2, min. 39: Delgado. 1-2, min. 52: Torguet, en propia meta.

Árbitro: Monteagudo Soler. Amonestó a Sanz, Garrido, Montorio y Chueca; Serban y Val. El local Sanz fue expulsado en el 44’ por doble amonestación.

Comentario: El Huesca B sigue la estela del Ebro y el Ejea y no se despega de los puestos más altos tras ganar a domicilio en casa del Borja, que atraviesa una mala dinámica pero consiguió plantarle cara a uno de los pesos pesados de la categoría.

Durante la primera mitad los azulgranas estuvieron mejor asentados y con las ideas más claras. Fue en dos acciones a balón parado donde el Huesca B sacó ventaja a su rival. Primero en una falta lejana que acabó con Armero anotando el 0-1 cuando apenas se pasaba de la primera media hora de juego. A los pocos minutos en un lanzamiento de falta desde el lateral del área, Delgado le pegó fuerte para que su disparo fuera imposible de detener para Ortiz, subiendo el 0-2 al electrónico. Las cosas se pusieron peor para el Borja, que tuvo que ver como se quedaba en inferioridad numérica por la expulsión de Sanz justo antes del descanso.

Pese a tener todo en contra, los locales jugaron con más empuje durante el segundo tiempo y trabajaron mejor las segundas jugadas, siendo mejores que el Huesca B aun jugando con diez. En el minuto 52 Chueca sirvió un centro que acabó significando el gol en propia puerta de Torguet. El Borja apretó a los visitantes, pero el cuadro oscense generaba mucho peligro saliendo a la contra. Los locales acabaron muriendo en el área rival, pero no consiguieron rescatar el punto que tanto habían peleado.

CARIÑENA 0-1 CASPE

Cariñena: Augusto, Closa, Aarón, Omeñaca, Requejo, Orús, Adrián (Hernández, 81), Mballo (Rica, 63), Caicedo (Mohamed, 81), Soumah (Pardo, 81) y Lorente.

Caspe: Javier, Vicente, Karol, Sanz (Agbor, 87), Rubio, Iñaki (Vera, 87), Cortés, Rubi, Marín, Barriendos (Rosell, 63) y Rotellar.

Gol: 0-1, min. 75: Iñaki.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a los locales Aarón, Lorente, Soumah y Orús. Expulsó por roja directa con el tiempo cumplido al local Rica.

Comentario: El Caspe se reencontró con la victoria en su visita al Cariñena, que mereció más en un partido que se acabó decidiendo por la calidad individual de los jugadores visitantes.

Fue el Caspe quien empezó mejor la primera mitad atacando con centros laterales que Rotellar no acabó de transformar en goles. Mientras tanto, el Cariñena se defendió con orden y acabó aguantando el resultado hasta el tiempo de descanso.

Tras el paso por vestuarios el Cariñena empezó mejor y no tardó en exponer a prueba a Javier. No obstante, cuando mejor estaba el conjunto local, el Caspe aprovechó un lanzamiento de falta directo para que Iñaki anotara el 0-1. A raíz del gol los nervios y las imprecisiones se apoderaron del Cariñena, que no fue capaz de remontar el gol y acabó sucumbiendo.

EJEA 1-0 BELCHITE 97

Ejea: Buetas, Ginovés, Puri (Marín, 70), Ramón (Radwan, 83), Moha (Andreu, 70), Carrasco, Tudela (Kevin Lacruz, 70), Garde, Álvarez, Fadel y Escobar (Iglesias, 79).

Belchite 97: Forcén, Montesinos, Rey, Charneca (Abreu, 79), Gonzalvo, Gomis (Ambroj, 59), Choren, Tolo, Cabrero (Rodríguez, 59), Lobede (Alloza, 68) y Salcedo (Lizaldez, 79).

Gol: 1-0, min. 76: Andreu.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Radwan; a Forcén, Salcedo, Choren y Lizaldez.

Comentario: Partido muy atascado en el que acabó ganando el Ejea por la mínima a un Belchite muy bien cerrado.

El dominio fue de los locales durante la primera mitad. Los visitantes se mantenían defendiendo con una línea de cinco, impidiendo que el número de ocasiones claras fuera muy alto. Por su parte los anfitriones estuvieron a punto de adelantarse en el marcador en un disparo desde fuera del área de Escobar que acabó con el balón estrellándose contra la madera. No obstante, se llegó al tiempo de descanso con el mismo resultado con el que se empezó el partido.

Una vez reanudado el juego el guion fue el mismo. No fue hasta el minuto 76 cuando Andreu, con un latigazo desde fuera del área, consiguió inaugurar el marcador. El resultado en contra no hizo que el Belchite arriesgara más, apenas tocando el área. El Ejea, por su parte siguió abriéndose y tocando, llegándose al pitido final con la victoria de los locales por 1-0.

ATLÉTICO MONZÓN 0-0 ALMUDÉVAR

At. Monzón: Gistau, Sarrablo, Valencia, Claver, Díaz (Teixeira, 82), Simo (Muñoz, 77), Márquez, Cofrades, Arnedillo, Jerez y Rodríguez (Saravia, 72).

Almudévar: Martín, Ballarín, Lizarbe, Elbaile, Velasco (Ros, 72), Ainoza, Puente, Sánchez (Trullén, 77), Conte, Vera (Agustín, 71) y Veintemilla.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Márquez; a Lizarbe y Ros.

Comentario: Monzón y Almudévar empataron sin goles en un encuentro con muchas ocasiones en la segunda parte, especialmente de los locales, que se estrellaron contra un sensacional Martin en la portería. El Almudévar, tras sufrir, también tuvo alguna opción al final.

El Monzón arrancó con energía e intención atacante, tratando de generar ocasiones y de apretar la salida de balón del Almudévar. Pero el duelo no tardó en equilibrarse y el Almudévar comenzó a estirarse y a llegar al área rival y forzar córners.

Los minutos fueron pasando sin que ninguno consiguiera ocasiones claras, pese a los intentos de desplegarse por las bandas con buenas intenciones, especialmente del Monzón. No logró finalizarlas con éxito.

El duelo fue a menos según se acercaba el descanso, sin precisión en los pases de los equipos.

El Almudévar salió mejor de los vestuarios, con presión más alta y tratando de hacerse con el balón y llegando al área en los primeros compases de juego.

Pero al Monzón tampoco le vino mal, porque encontró más espacios si conseguía salir en transición y amenazar.

Y pronto el Monzón tomó el mando y encontró buenos balones hacia Yago, que tuvo dos ocasiones claras, en las que se anticipó bien el portero Martín. Chipi la tuvo todavía más clara, con todo a favor y mano a mano, pero Martín despejó su remate. El Monzón encontraba agujeros en la defensa amarilla, pero no remataba. Yago tuvo otra buena tras centro de Mauro. Martín se convirtió en un muro en la portería y paró una falta de Arnedillo y un remate en la línea.

El Almudévar tuvo la más clara en un balón colgado largo y puesto en el corazón del área de cabeza, que Sanchez Vallejo no fue capaz de golpear en condiciones y la envió alta con todo a favor. En el tramo final estuvieron mejor los amarillos y se acercaron al gol. Y Martín volvió a hacer otro paradón a disparo de Teixeira.