Todas las crónicas de Liga Nacional: El Balsas Picarral golea al Alcañiz

BALSAS PICARRAL 4-1 ALCAÑIZ

Balsas Picarral: Jorge, Casorrán, De Lope, Alejandro, Zidane (Saúl, 74), Lorien (Romanillos, 74), Bruno, Marcos (Raúl, 79), Carlos (Sampietro, 44), Taus y De Diego (Brizuela, 85).

Alcañiz: Jorge, Bosque (Alonso, 79), Julen, Bel (Pelegrín, 56), Toma (Téllez, 71), Tomás (Lecina, 79), Nicolás, Bielsa, Estopiñán, Alquézar y Gonzalo (Moliner, 56).

Goles: 1-0, min. 12: De Diego. 2-0, min. 33: Marcos. 3-0, min. 38: Alejandro. 3-1, min. 63: Tomás, de penalti. 4-1, min. 85: Sampietro.

Árbitro: Lucía Lobera.

Comentario: Duro golpe del Balsas al Alcañiz en un partido donde los locales fueron mejores desde el comienzo; dominio local en la primera parte, en la que dos errores condenaron las opciones del Alcañiz, dejando el marcador al descanso en 3-0 a pesar de las escasas ocasiones. En la segunda parte los visitantes se sintieron más a gusto, teniendo más balón y ocasiones. Un penalti acortó distancias e hizo creer en la remontada al Alcañiz, pero fue el Balsas el que en el tramo final golpearía con el cuarto que sentenció el partido.

MONTECARLO 4-1 LA ALMUNIA

Montecarlo: Iñaki, Víctor, Royo, Navascués (Serrano, 67), Portero, Dos Santos, Del Cerro (Iker, 76), Abenia, Marco (Gael, 67), Amine (Edson, 76) y Cubillo (Tomás, 82).

La Almunia: Sergio, Utrilla (Nonay, 83), Adam (Huera, 76), Nagy (Aísa, 83), Hugo Gracia, Hugo Vidal, Giménez, Darío, Lorén (Macaya, 83), Hernán (Sánchez, 46) y Lorente.

Goles: 1-0, min. 7: Del Cerro. 2-0, min. 11: Dos Santos. 3-0, min. 15: Dos Santos. 3-1, min. 50: Hugo Vidal. 4-1, min. 76: Del Cerro.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó a Amine, Dos Santos; y a Adam.

Comentario: El Montecarlo sumó su primer triunfo de la temporada ganando con autoridad a La Almunia. Los pupilos de Alejandro Marzo salieron muy bien al terreno de juego y fueron muy superiores a sus rivales, consiguiendo al cuarto de hora una renta de tres goles que pudo haber sido mayor. Con el resultado favorable, los locales se fueron relajando y cediendo terreno a La Almunia.

Tras el tiempo de descanso, el Montecarlo siguió dominando el balón mientras los visitantes se mantenían replegados. No obstante, La Almunia logró recortar distancias gracias aun disparo desde fuera del área de Hugo Vidal que Iñaki no consiguió despejar. Los visitantes no volvieron a inquietar la portería local y Del Cerro se encargó de hacer el 4-1 con el que se llegó al pitido final.

HUESCA B 4-1 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Huesca B: Azagra, Jairo (Lucas, 56), Del Pueyo (Mauro, 56), Bazago, Velázquez, Beltrán, Albert (Daniel, 65), Seral, Fofana (Roche, 65), Nicolás y Osán (Arturo, 56).

Santo Domingo Juventud: Iker, Armero, Ingalaturre (Morales, 73), Santiago, Borrego, Mustienes (Buil, 75), Víctor (Aarón, 75), Ortiz (Andrés, 73), Abenia (Arturo, 52), Iván Palos y Ruesca.

Goles: 1-0, min. 22: Seral. 2-0, min. 43: Nicolás. 3-0, min. 45: Beltrán. 4-0, min. 65: Nicolás. 4-1, min. 72: Mustienes.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó al local Jairo y al visitante Iker.

Comentario: El Huesca B ganó con comodidad su duelo contra el Juventud en un partido que los azulgranas dejaron prácticamente encaminado durante la primera mitad.

El cuadro oscense entró muy fuerte al terreno de juego y, tras varias ocasiones claras, en una jugada a balón parado culminada por Seral el 1-0 subió al electrónico. El dominio local durante la primera mitad acabó de materializarse con los goles de Nicolás y Beltrán, ambos fruto de acciones combinadas en campo contrario.

Ya en la segunda parte, el ritmo bajó y tanto el Huesca B como el Juventud dispusieron de oportunidades para hacer gol. Nicolás se encargó de anotar el cuarto de los azulgranas mientras que Mustienes recortó diferencias en el minuto 72, pero el triunfo acabó quedándose en el feudo de los oscenses.

UTEBO 1-2 IPC LA ESCUELA

Utebo: Enrique, Marcos, Vicente, Manzano (Usar, 74), Morán (Ángel, 56), Juan, Gorea (Cocián, 46), Iker, Hugo (Hillera, 66), Berges y Rubén (Abderaouf, 66).

IPC La Escuela: Joao, Belio (Matías, 67), Kontonis, Alejandro (Tavares, 84), Escobar, Chamorro, Torres (Adriel, 84), Ferrando (Yeray, 67), Jarome, Jefferson (Picot, 57) y Walter.

Goles: 1-0, min. 21: Gorea. 1-1, min. 25: Jefferson, de penalti. 1-2, min. 42: Torres.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Berges; Escobar y Adriel.

Comentario: El IPC La Escuela prolonga su buen momento y suma su tercera victoria consecutiva en este inicio liguero, batiendo esta vez al Utebo con remontada incluida.

Fueron precisamente los locales quienes empezaron mejor, adelantándose pasados los primeros 20 minutos por mediación de Gorra. No obstante, no hubo que esperar mucho para ver como Jefferson reestablecía la igualada desde el punto de penalti. Cuando la primera mitad ya agonizaba, Torres aprovechó una segunda jugada en el área local para hacer el 1-2 con el que se llegó al descanso.

Tras el paso por vestuarios las fuerzas se equilibraron y aunque el Utebo transmitió una mayor sensación de peligro, era el IPC La Escuela quien contó con más ocasiones. La última jugada del partido fue para los locales, quienes tras estrellar el balón contra el larguero vieron como el rechace no se transformó en el empate a dos gracias a una brillante intervención de Joao, marchándose los tres puntos en dirección a Huesca.

STADIUM CASABLANCA 1-1 EBRO

Stadium Casablanca: Sergio, Terreu (Abderrazaq, 62), Alejandro, Jaime, Checa (Vinuesa, 67), Cisneros, Laborda (Owen, 76), Floristán (Jesús, 76), Tito, Asín y Alamañac (Abraham, 67).

Ebro: Chabier (Asier, 75), Rubén, Puertas, Bielsa, Sanz (Zuazu, 59), Santarromana, Cebollada (El Hadji, 46), Prados, Arambillet, Monaj (Emilio, 59) y Salas (Calvo, 46).

Goles: 1-0, min. 14: Checa. 1-1, min. 59: Prados.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Alamañac; Monaj, Emilio y Prados.

Comentario: El Stadium Casablanca se repartió los puntos con el Ebro en un partido igualado donde los locales se adelantaron pero en la segunda mitad el cuadro arlequinado igualó el marcador. Partido bonito desde el comienzo, con mucho ritmo e intensidad. Los verdes fueron superiores en la primera mitad, con ocasiones, donde Chueca aprovechó una para poner a los suyos por delante. El colegiado anuló un tanto a los locales que pudo suponer el 2-0. En la segunda parte, el Ebro dio un paso al frente y se hicieron con el control. En un saque de banda peinado, empataron. En la recta final, los locales tuvieron una acción clara aunque no fue la última, ya que volvieron a tener otras dos llegadas claras.

AMISTAD 1-2 HERNÁN CORTÉS

Amistad: Iker, Lucas, Moreno, Mariblanca, Aliaga, Izan, Manzanero (Bernad, 78), Diego Pablo, Fabrice (Brian, 64), Germán y Bernal (Tolosa, 55).

Hernán Cortés: Francés, Muñoz, Sabater, Ormad, Franco, Ander (Abilio, 59), Arilla (Royo, 75), Crespo, Torres, Lucas (Palacios, 59) y David.

Goles: 0-1, min. 45: Franco. 1-1, min. 84: Brian. 1-2, min. 88: Sabater.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Germán; Francés, David, Palacios y Sabater.

Comentario: El Amistad se llevó una derrota en su recibimiento al Hernán Cortés en un partido donde los locales fueron superiores en los primeros compases. En la recta final del primer tiempo, sin embargo, en una falta lateral los visitantes se pusieron por delante. Ya en la segunda mitad, los locales empataron cuando restaban poco menos de 10 minutos en una acción disputada con la zaga rival, pero en un despiste los visitantes se llevaron la victoria.

SAN GREGORIO 0-2 OLIVER

San Gregorio: Arellano, Lezcano, Valencia (Pérez, 66), Gómez, Khatir, Clavería (Marco, 45), Conesa (Aladrén, 45), Collado (Saganta, 78), Beye, De Diego (Velilla, 45) y Benavente.

Oliver: Enrique, Serrano, Capape, López (Lobera, 81), Ignacio, Javier (Marcelo, 60), Mateo (Granged, 81), López, Colás (Martín, 35), Palma y Benfellah (Fraile, 60).

Goles: 0-1, min. 20: Colás. 0-2, min. 89: Palma.

Árbitro: Héctor García. Amonestó a De Diego y expulsó a Beye por roja directa (76’).

Comentario: Victoria del Oliver ante el San Gregorio en un partido donde los visitantes fueron mejores en los primeros minutos. Colás tuvo la primera ocasión del partido. Los locales generaron peligro con acción a balón parado. En un balón frontal que no despejó la defensa, Colás puso el primero. En otra oportunidad, en una jugada trenzada, cerca estuvieron los visitantes del segundo. En la recta final antes del descanso, poco fútbol y pocas llegadas, salvo un centro al segundo palo. En la segunda parte, igualdad con un Amistad donde tuvo las más claras. Erik y Fraile tuvieron las aproximaciones más claras y, con la inferioridad local, el conjunto visitante sentenció con un balón a la espalda donde Palma se fue de dos defensas y definió con calidad.

ESCALERILLAS 2-0 TERUEL

Escalerillas: Lozano, Diego, Sebastián, Aarón, Krall (Andrés, 76), Ibra (Eyotor, 46), Drulic, Pablo (Insa, 67), Kevin (Trotskyy, 67), Antonio y Famara (Abdellah, 46).

Teruel: Soriano, Álvaro, Reinaldo (Civera, 68), Jorge, Garrote (Rubira, 68), Ferrer (Emilio, 54), Peralta (Llorens, 54), Diego, Fernando (Yeray, 48), Iñaki y Álvarez.

Goles: 1-0, min. 47: Eyotor. 2-0, min. 63: Eyotor.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó al visitante Yeray.

Comentario: El Escalerillas consiguió estrenar su casillero de victorias ante el Teruel. Durante la primera mitad los dos conjuntos estuvieron muy imprecisos, lo que impidió que el empate inicial se rompiera. Ya en la segunda mitad, el Escalerillas hizo cambios y se hizo con la zona del mediocampo, consiguiendo adelantarse en el electrónico gracias a un testarazo de Eyotor. A partir de ese momento los locales empezaron a jugar más cómodos y generaron más ocasiones. Aunque el Teruel tuvo algún que otro acercamiento sin mucho peligro, el Escalerillas dobló su renta tras una buena jugada colectiva que se encargó de culminar de nuevo Eyotor. Los turolenses intentaron recortar diferencias a la desesperada, pero no consiguió batir al meta del Escalerillas y los tres puntos se quedaron en el feudo de los locales.

REAL ZARAGOZA B 1-0 MONZÓN FB

Real Zaragoza B: Mario, Pernía, Jorge, Aguilar, Daniel, Pablo, Cristian, Cortés (De Miguel, 90), Soriano (Lázaro, 86), Beltrán (Laseca, 90) y Cazorla (Bescós, 67).

Monzón FB: Subías, Abad, Floría, Iker (Ayoub, 85), Badia (Raúl, 46), Roberto, Santos (Solanilla, 75), Fion (Nevot, 65), Jaoi, Guarne y Jorge (Langarita, 65).

Goles: 1-0, min. 33: Cortés.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Amonestó a Soriano; Guarne y Floría.

Comentario: El Real Zaragoza sufrió para sacar su partido adelante ante el Monzón. Los oscenses, que encadenaron dos victorias seguidas en las dos primeras jornadas, desplegaron un juego de repliegue bajo, donde los locales llevaron el peso del partido pero les costó generar peligro sobre la meta de Subías. Finalmente, cuando se sobrepasaba la media hora de juego, Cortés adelantó a los blanquillos. En la segunda parte, el Monzón mantuvo el guion del partido e intentó al contragolpe hacer daño al filial zaragozano, que certificó su victoria con un marcador ajustado.