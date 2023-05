El Tarazona deja abierta la eliminatoria ante el Compostela en un partido muy complicado

El Tarazona consiguió salir vivo de su visita al Compostela en un duelo que pudo haber sentenciado la eliminatoria a favor de los gallegos. Javi Moreno sigue confiado en que el conjunto turiasonense va a conseguir darle la vuelta al resultado en el partido de vuelta en Tarazona.

Fueron precisamente los visitantes quienes empezaron generando peligro, poniendo a prueba por primera vez a Pato Guillén en un saque de esquina cabeceado por Moustapha. Néstor también probó suerte con un disparo lejano que acabó marchándose por encima del travesaño. Los rojillos encontraron en la banda de Yasín un buen costado por el que atacar, protagonizando varios centros al área como el enviado a Toni Jou, pero el meta del conjunto gallego se mantuvo firme y evitó que el Tarazona estrenara su marcador antes de tiempo. El Compostela no quiso quedarse atrás y trató de adelantarse en el marcador en un saque de esquina que cabeceó Pablo Antas, pero el balón se fue por encima del larguero. No obstante, no tuvieron que esperar mucho al premio del gol, consiguiéndolo en el minuto 37 por mediación de Darío, que con la cabeza, envió a la red una pelota suelta tras un rechace de un tiro que pegó en el palo. La réplica del Tarazona no se hizo de rogar y Carlos González primero y Carrasco en la última jugada del primer tiempo, intentaron reequilibrar el marcador.

En el comienzo de la segunda parte la fortuna no le sonrió al Tarazona

Tras el paso por vestuarios la fortuna no le sonrió al Tarazona, que tuvo que ver como Mario Rodríguez dejaba, a priori, sentenciado el encuentro con dos goles en apenas diez minutos. El primero llegó después de una rápida carrera por la banda derecha de Parapar, que centró al segundo palo, Dorronsoro salió a despejar, chocó con un compañero, quedando todo a merced del jugador compostelano, que no perdonó. Poco después, un claro y seguramente innecesario penalti por un empujón que el colegiado Cueto Amigo no dudó, señalando los once metros. Mario ejecutó a la perfección, por alto, engañando a Dorronsoro, que no tuvo ninguna opción de detenerlo.

Javi Navarro dio entrada a Areso y los rojillos empezaron a mejorar su versión ofensiva. Él mismo le sirvió el balón a Néstor para que recortara distancias antes de tiempo, pero el balón se acabó marchando desviado. En el minuto 78, en una jugada de estrategia, Toni Jou no falló, tocando con lo justo con la bota, para conseguir el 3-1. El Tarazona fue a por más y en un saque de esquina a punto estuvo Nacho Pastor de ajustar el resultado, pero su testarazo no encontró puerta. Cuando el partido cumplía su tiempo reglamentario, antes de los cinco que fueron añadidos, Carrasco hizo el esperanzador 3-2, finalizando una gran jugada y ajustando su remate al palo izquierdo de un Pato Guillén que aunque llegó a tocar con el pie, vio cómo el balón se colaba en su meta.

El próximo sábado, a las 20.15, la resolución de la eliminatoria, en un Municipal de Tarazona que seguro estará hasta reventar para llevar en volandas a los suyos para tratar de remontar o al menos igualar, un resultado que también valdría a los de Javi Moreno.

Ficha técnica:

Compostela: Pato Guillén, Mangana, Casas, Pablo Crespo (Kike, 68), Roque, Pablo Antas, Samu (Fer Beltrán, 80), Jordan (Cano, 89), Parapar, Mario Rodríguez (Jaime Santos, 80) y Darío (Elliot, 89).

Tarazona: Dorronsoro, Yasín, Toni Jou, Nacho Pastor, Diego Royo (Félix, 35), Néstor (Galdón, 79), Gnali, Carrasco, Moustapha, Carlos González y Mendes (Areso, 55).

Goles: 1-0, min. 37: Darío. 2-0, min. 51: Mario Rodríguez. 3-0, min. 56: Mario Rodríguez, de penalti. 3-1, min. 79: Toni Jou. 3-2, min. 90: Carrasco.

Árbitro: Cueto Amigo. Amonestó a Pablo Antas, Mangana, Parapar; Yasín y Néstor.