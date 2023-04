Barcelona Galactic Soccer, campeón de la XXVII Maratón de fútbol sala Villa de Ejea

La vigésimo séptima edición de este prestigioso torneo de fútbol sala en Ejea de los Caballeros concluyó con un nuevo éxito de participación.

La capital cincovillesa se vistió de gala para acoger un torneo que volvió a ser como toda la vida tras la pandemia. El año pasado ya se disputó pero lo hizo de forma intermitente, con paradas por la noche y a mediodía para poder llevar a cabo limpieza y desinfección en la instalación.

El torneo, arbitrado por el comité de MLA Sport, comenzó el jueves a las 9 horas con un sentido homenaje a Marina López Nieto, una ejeana que tanto bien hizo por el torneo y el club Exea FS durante las últimas temporadas, fallecida hace unos meses atrás de forma inesperada. A la organización del evento, liderada por Jesús Casalé, no se le escapa una y tanto a Iván, hermano de Marina, como a sus padres, Azucena y Javier, se les quiere por su grandeza. Y esta maratón, con el lema #SeguirPorTi, quiso homenajearla en varios momentos del torneo. “No me dio tiempo a decir lo mucho que te quiero” fue la última frase que se colocó en la pancarta que le homenajeaba en un encuentro en el que se enfrentaron el hermano de Marina y sus amigos de toda la vida. Una organización que cuida a su gente, merece todo lo bueno que le pase.

Un total de 32 equipos se dieron cita. Veintitrés de ellos compuestos mayoritariamente por jugadores de Ejea de los Caballeros, seis de otras localidades cincovillesas, dos de Zaragoza y un equipo catalán, concretamente de Barcelona.

El balón no dejó de rodar y los tres que a priori eran favoritos, llegaron a semifinales. Panflis y Bar El Primero disputaron la primera semifinal. Con el marcador de empate a 2 se llegó al final del encuentro. Los penaltis, (con la decisiva parada de “Ñoño”, portero de Bar El Primero), dictaminaron que los vigentes campeones, los anfitriones de Bar El Primero, debían llegar a la final. Panflis, equipo de un gran nivel, se quedó con la miel en los labios y no pudo disputar la final.

En la otra semifinal, uno de los “tapados”, Autoescuela Alas, un conjunto joven pero de gran nivel, cayó derrotado por 5 a 0 frente al equipo catalán. Un fulgurante inicio de los hombres de Marc Alegre resultó definitivo. Se marcharon por ventaja de cuatro tantos al descanso. Este resultado en semifinales no empaña el gran papel de Autoescuela Alas, que mejoró su resultado de la edición anterior.

En la final, en un polideportivo municipal en el que no cabía un alfiler, ya que se congregaron más de mil espectadores, ambos contendientes comenzaron con un alto ritmo. Los catalanes llevaron la iniciativa pero los ejeanos, liderados en ataque por Diego Laplaza, contestaron con mucha personalidad las acometidas catalanas. El 0-0 inicial no se movió durante los primeros minutos por las grandes intervenciones de ambos guardametas. Los catalanes se toparon hasta tres veces con la madera antes de deshacer la igualdad, con un disparo cruzado de José Ruiz.

Tras el descanso, la intensidad bajó. Los barceloneses tuvieron el balón y pudieron aumentar su diferencia, pero también los cincovilleses se estrellaron en varias ocasiones con el destacado portero rival.

El marcador se igualó con un gol, muy celebrado por el graderío, del taustano Miguel Ángel Campor. Poco duró la alegría, ya que apenas un minuto más tarde, los barceloneses, marcaron el 1-2 con un gol de tacón de Marc Alegre tras un barullo cerca del área de Ñoño.

Los ejeanos salieron de cinco para intentar igualar el marcador. Dispusieron de varias oportunidades de peligro, pero se encontraron con un nuevo tanto en contra tras un disparo muy lejano con la meta desguarnecida y el 1-3 ya no se movió.

La grada supo reconocer el esfuerzo de todos los jugadores y les despidió con una sonora ovación.

Una de las grandes sorpresas fue El Conejo, un equipo de jóvenes ejeanos que levantó al graderío en varias ocasiones antes de caer en cuartos de final. Fue reconocido individualmente Marcos Marcellán, como jugador revelación y también Javier Villanueva, su portero, se llevó los aplausos de la grada.

El equipo revelación fue Rivas Plate, que también cayó en cuartos de final, como los clásicos Restaurante El Salvador y Bar Las Horas. En cuanto a otros premios individuales, su gran actuación en la final, elevó a Sergio Ruiz, de Barcelona, a ser elegido como mejor portero. Máximo goleador fue Jesús Giménez Escartín, de Panflis y Alejandro Blasco Vilanova, de Barcelona, fue elegido como mejor jugador del torneo.

El elegido como mejor quinto fue el compuesto por Sergio Ruiz, Alejandro Blasco Vilanova y José Ruiz (Barcelona) y Diego Laplaza y Miguel Ángel Campor (Bar El Primero).

En el partido previo a la final, el MLN & Friends superó por 4-1 a Los Amistades. Lucas, en dos ocasiones, Marcos y Alejandro fueron los goleadores del equipo campeón. Destacó el gran papel de Leo Sorolla al mando y de Gonzalo Guillén bajo palos.