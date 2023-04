Doblete histórico de las selecciones aragonesas que se proclaman campeones de España en la categoría Plata

JORNADA DE SEMIFINALES DEL VIERNES

Las selecciones aragonesas se clasificaron en la mañana del viernes para disputar las dos finales del domingo de la Copa Plata en las categorías cadete e infantil.

ARAGÓN 1 CASTILLA-LA MANCHA 0 (SUB 16)

En un día de mucho viento en la localidad valenciana de Moncada, sede del evento, los primeros en ponerse de corto fueron los cadetes de Aitor Pardo, que derrotaron a Castilla-La Mancha con un gol del futbolista del Real Zaragoza, Toño Bescós en el minuto tres, al cabecear un centro desde la banda izquierda de Sarrato. Pudieron ponerse con mucha más distancia los nuestros, ya que Manu, el meta castellano-manchego despejó varias ocasiones claras, sobre todo una haciendo un paradón a Sarrato en la primera mitad. Incluso con el viento en contra también hubo superioridad aragonesa, pero no llegó la sentencia y al final hubo que sufrir. Ahí surgió un colosal Lucas con dos intervenciones salvadoras, un mano a mano en el que cerró los huecos y una falta lateral cerrada, que el aire fue dirigiendo hacia la escuadra y debió despejar casi cuando ya se colaba.

ARAGÓN 4 LA RIOJA 1 (SUB 14)

Más sencillo resultó la victoria de los infantiles, a los que bastó la primera mitad para tumbar a La Rioja. Dos dobletes de Anthony e Ismail hicieron valer la mayor superioridad y pegada aragonesa. El delantero del Ebro abrió el tanteador al empujar un tiro de Guille que no despejó la zaga riojana. Tomó el relevo el futbolista del Huesca, Ismail, que en una acción de potencia, se fue de su par y anotó por bajo. Todavía antes del descanso, de nuevo Ismail cazó una pelota suelta en la frontal y no dio opciones al cancerbero. El cuarto lo firmó Anthony, al cortar una pelota, irse por velocidad, driblar al meta y marcar a puerta vacía. Un penalti para el combinado de La Rioja maquilló mínimamente el marcador de un partido en el que Aragón fue completamente superior.

JORNADA DE FINALES DEL DOMINGO

Aragón-Extremadura | Campeonato de España infantil Futbolaragón

Inolvidable domingo para las selecciones aragonesas, que han logrado un espectacular doblete, proclamándose campeones de España de la categoría Plata. Primero los infantiles se impusieron con suficiencia a Extremadura, para dar paso posteriormente a una final tremenda, de dos horas y media de duración, en la que solo los penaltis deshicieron una igualdad total.

ARAGÓN 4 EXTREMADURA 0 (SUB 14)

Dos buenas intervenciones del portero del Huesca, Héctor, permitieron mantener el marcador inicial en unos primeros minutos de ataques de Extremadura. Los infantiles lograron adelantarse en una conducción vertical de Fernando Gil que fue claramente zancadilleado dentro del área. El mismo jugador se encargó de lanzar el penalti, a la izquierda del meta extremeño, que adivinó el lado, pero no pudo despejar. La expulsión de Carlos dio ventaja numérica a los chicos de Chema Espeleta, por lo que el partido se puso más a favor si cabe. En el minuto 10 de la segunda mitad cayó el segundo tanto de la mañana en una jugada veloz por banda izquierda de Gorka, que centró al corazón del área para que Guille, a placer y entre las piernas colocara más diferencia entre los dos combinados. El título se acariciaba y Anthony lo aproximó un poco más, al transformar una falta botada desde el medio campo, donde cuerpeó y ganó fácil la partida a su par y definió con facilidad.

Fernando Gil completó un partido excepcional a nivel particular y general del equipo, con el 4-0, un zurdazo magnífico en unos minutos de pleno acierto aragonés. Con buen criterio, al estar todo decidido, el colegiado no añadió ni un segundo y pitó en el 70’ para dar paso a la celebración del título.

ARAGÓN 1 CASTILLA Y LEÓN 1 Penaltis: 10-9 (SUB 16)

Memorable, agónica, maravillosa y todos los calificativos que quieran poner a la victoria de la selección aragonesa cadete, que se impuso a Castilla y León en una interminable tanda de ¡¡24 penaltis!! que acabó decantándose para los de Aitor Pardo.

El tiempo reglamentario finalizó con empate a uno después que Toño Bescós adelantase a Aragón en los primeros compases al sacar fruto de un error grave del cancerbero rival, que en una pelota aparentemente sencilla de atrapar, no lo hizo, y la dejó muerta para que el del Real Zaragoza solo tuviera que empujar. No sufrió prácticamente nada Aragón, que conservó la ventaja hasta que un claro penalti de Héctor, que arrolló al jugador castellano leonés, fue señalado como tal. Pascu igualó desde los once metros.

Nada se resolvió en los diez minutos extra de cada parte de la prórroga, por lo que hubo que recurrir a los lanzamientos de penalti para dirimir al campeón. Pasó de todo en esa inacabable tanda: tomó ventaja Aragón al errar el primer lanzamiento Castilla y León. Una ventaja que duró hasta la tercera ejecución. En la muerte súbita parecieron difuminarse las opciones de victoria cuando Samu detuvo el tiro de Gonzalo García. El asistente vio como el meta se había adelantado, por lo que hubo que repetir cuando el contrario ya se encontraba celebrando el campeonato.

Tuvo el triunfo Sarrato, pero no pudo atinar y la historia parecía no tener final. Los dos porteros también tuvieron que ejecutar (y también marcaron). En el vigésimo tercero, Lucas desvió en una tremenda estirada, y al siguiente, Ruesca marcó y volvió a elevar a los altares a la selección aragonesa.