Un gol de Borge sobre la bocina brinda la victoria al Deportivo Aragón en su visita a la Peña Deportiva

El Deportivo Aragón sumó tres puntos vitales para sus aspiraciones en el difícil campo de la Peña Deportiva, tercer clasificado y rival directo del conjunto aragonés. El conjunto blanquillo supo aguantar el apretón local y se llevó el partido con una acción de Borge en una de las últimas jugadas del partido.

Comenzó el partido con mucha igualdad y sin un dominador claro. El cuadro local trató de llevar la iniciativa en ataque, pero se encontró con un correoso Aragón muy serio en defensa. En el 23’ llegó la primera ocasión clara, por medio de Barrero, que tras un pase de Samu Vázquez disparó para obligar a Rebollo a realizar una intervención importante para mantener el empate. Siguieron apretando los locales, que tuvieron otra ocasión para ponerse por delante con un remate de cabeza de Samu Vázquez. Sin embargo, la más clara de la primera parte llegó en el 35’ con un penalti favorable a los locales que Cristeto disparó al larguero. De ahí al descanso, poco más ocurrió y se mantuvo la igualada.

Tras el descanso, el Aragón saltó mucho mejor al césped que su rival y desde el inicio buscó la portería contraria. Edu Frías tuvo que intervenir para evitar que un centro-chut de Juan Sebastián se convirtiese en gol. Poco después, Rastrojo disparó al lateral de la red en otra acción peligrosa que no pudo terminar en gol. Tras las dos ocasiones consecutivas para el Aragón, comenzó el carrusel de sustituciones en busca de imprimir aire fresco en el campo, pues se comenzaba a notar el desgaste físico en ambos equipos. La segunda parte transcurrió sin ocasiones claras para ninguno. Cuando el partido se encaminaba hacia el empate, llegó la jugada clave. El Aragón aprovechó un despiste local para montar una contra perfecta que finalizó con el gol de Borge. En la última jugada la hinchada local protestó un posible penalti en el área del Aragón, no señalado por el colegiado del encuentro.

Ficha técnica:

Peña Deportiva: Edu Frías, Fortes (Goyo, 67), Cámara, Estellés, Lalo (Marc Fraile, 50), Cristeto, Barrero (Salinas, 50), Robert, Roger, Samu Vázquez y Chema (Loren, 77).

RZD Aragón: Rebollo, Borge, Javi Hernández, Saturday, Operé, Juan Sebastián, Isaiah (Castillo, 79), Rastrojo (Fabio, 79), Pablo Cortés (Liso, 63), Guillem (Lahoz, 92) y Raúl Rubio (Vaquero, 63).

Goles: 0-1, min. 87: Borge.

Árbitro: Guijarro Colomer. Amonestó a Lalo, Estellés, Robert, Cristeto; Saturday, Isaiah, Vaquero y Juan Sebastián.