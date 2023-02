El Oliver sigue en la pugna por la liga al derrotar a un correoso Stadium Venecia

Partido de la jornada: STADIUM VENECIA 0 OLIVER 4

Importante victoria del Oliver, que le permite seguir la pugna con el Amistad, en un campo y ante un rival complicado, que exigió bastante hasta que como pasa muchas veces en partidos de esta categoría, cuando la diferencia pasa de uno a dos goles, ya un equipo lo ve imposible y el otro hace más cómodo el trabajo.

Pocas concesiones defensivas dejó un muy bien ordenado Stadium Venecia, con dos líneas de tres que por momentos fue un 2-4-1, dejando la pelota en pies del Oliver y ellos intentando no perder la compostura a pesar del exigente esfuerzo físico al que someten los azulgranas (ayer de amarillo) con su movimiento de balón. Tuvo que ser en un lanzamiento muy lejano, unos pocos metros dentro del territorio local, cuando Robert con un sensacional chutazo, superó por alto a Luca. No encontraban huecos los de La Camisera por donde entrar, y aunque el Venecia no hacía daño en ataque, el estar a un gol de distancia seguía entrando en los planes de partido. Casi la única vez que cogieron desprevenidos a los defensores fue en una escapada de Rafael, que llegó hasta la posición de Luca, que le ganó bien en el uno contra uno.

Qué cerca estuvo el empate, lo tuvo Latorre después de un cambio de banda estupendo de Barea. El 11 del Stadium Venecia chutó raso al palo largo y la pelota se marchó fuera igual que pudo entrar, porque lamió literalmente el poste. Se empezaron a creer los rojillos que podían hacer daño e incluso dar un susto a todo un candidato al título, y con mucha garra fueron equilibrando las fuerzas.

Sacó de nuevo a relucir su portentoso golpeo Robert, en una acción bastante parecida a la del 0-1, solo que esta vez llegó con el balón parado. Una falta que igual que antes, entró por alto. Ahí se resquebrajó el duelo, que ya fue claramente del Oliver. Una falta al travesaño de Lacosta, varias paradas meritorias de Luca, y en plena oleada de ataques, vinieron dos dianas más, las materializadas por Raúl tras una buena jugada con combinaciones rápidas, y el último de Lacosta, con mucha calidad, recibiendo de espaldas, girándose y lanzando con potencia. Mantuvo Eneko el cero en la meta del Oliver con un estético despeje con la mano izquierda en una falta que había pegado Iago.

Ficha técnica:

Stadium Venecia: Luca, Marco, Javier, Guillermo, Barea, Juan, Iago y Latorre. También jugaron: Manuel, Pinazo, Pedro y Nicolás.

Oliver: Gabriel, Máximo, Hugo, Asier, Erruz, Lacosta, Raúl y Robert. También jugaron: Eneko (ps), Jorge, Lander y Rafael.

Goles: 0-1, min. 6: Robert. 0-2, min. 36: Robert. 0-3, min. 44: Raúl. 0-4, min. 49: Lacosta.

Árbitro: Atrián Codes. Amonestó al local Guillermo.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 19:

Escalerillas 1 Valdefierro 5

Balsas Picarral 5 Marianistas 2

Santo Domingo Juventud 4 El Olivar 0

Racing Club Zaragoza 1 Amistad 6

Hernán Cortés 1 Stadium Casablanca 2

Huracán 3 Ebro 4

Delicias 1 Montecarlo 6

CLASIFICACIÓN:

1º Amistad 49 puntos

2º Oliver 49 puntos

3º Ebro 43 puntos

4º Stadium Casablanca 42 puntos

5º Montecarlo 40 puntos

6º Valdefierro 37 puntos

7º Santo Domingo Juventud 35 puntos

8º Balsas Picarral 35 puntos

9º Racing Club Zaragoza 35 puntos

10º Stadium Venecia 25 puntos

11º Hernán Cortés 19 puntos

12º Delicias 15 puntos

13º El Olivar 9 puntos

14º Huracán 9 puntos

15º Escalerillas 3 puntos

16º Marianistas 3 puntos