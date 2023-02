Todas las crónicas de Tercera RFEF: La reacción del Ejea se traduce en una goleada a un rival directo

El Ejea se reencontró con la victoria en su enfrentamiento contra el Tamarite y se mete de lleno en la lucha por las cotas más altas.

La primera mitad empezó con el Ejea intentando dominar y buscar a sus delanteros a través de balones en largo para superar a la defensa rival, pero el Tamarite juntó sus líneas e hizo un gran trabajo defensivo sin dejar a los locales jugar, dificultando mucho las acciones del juego. Sin ocasiones claras para los locales hasta el momento, en el minuto 42 Puertas remató de cabeza a la red un centro de Moha tras una gran acción ofensiva llegándose al tiempo de descanso con el resultado de 1-0.

En la segunda parte el Ejea fue claro dominador del partido e hizo el segundo gol tras una buena presión en la que De Roque, todavía en edad juvenil, impuso su velocidad a los centrales rivales para firmar el 2-0. A partir de entonces el Tamarite quiso meterse en el partido pero la SD Ejea estuvo muy seria en defensa y aprovechó el desajuste de las líneas del conjunto oscense. Los goles de Diego Puig, Andreu y Valdés pusieron el marcador con un 5-0 para los locales.

Ficha técnica:

Ejea: Rafa Santos, Crespo, Ginovés, Tudela, Puri (Yus, 82), Carrasco (Fran Santos, 73), Moha (Diego Puig, 65), Andreu, De Roque (De Sus, 73), Puertas (Valdés, 73) y Bruno.

Tamarite: Édgar, Cervera, Balue (Farré, 79), Varilla, Eric (Orrit, 70), Espinosa, Casals (Cissé, 56), Osuman (Aleix, 79), Bernadó (Fran Suárez, 56), Sales y Flo.

Goles: 1-0, min. 42: Puertas. 2-0, min. 57: De Roque. 3-0, min. 73: Diego Puig. 4-0, min. 78: Andreu. 5-0, min. 90: Valdés.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó al local Bruno.

CARIÑENA 2-3 ILLUECA

Cariñena: Méndez, Requejo, Kabore (Abuy, 46), Ventura, Omeñaca (Touzourit, 81), Abián, Rekrouk, Martínez (Hanib, 87), Escarda (Riyad, 73), Garrido y Hernández (Fernandes, 87).

Illueca: Roberto, Pinto, Cavero, Karol, Manu Rubi, Oli, Oriol (García, 75), Barri (Gimeno, 89), Rosell (Veintemilla, 66), Gassama y Eric.

Goles: 0-1, min. 7: Rosell. 0-2, min. 27: Oli. 1-2, min. 42: Escarda. 2-2, min. 44: Escarda. 2-3, min. 78: Gassama.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Requejo y Ventura; Manu Rubi y García.

Comentario: El Cariñena se quedó a las puertas de la remontada en un partido en el que el Illueca acabó sumando los tres puntos que le permiten seguir luchando por el ascenso directo.

Fueron los visitantes quienes empezaron mejor el partido adelantándose en el minuto 7 por mediación de Rosell. Antes de pasar la primera media hora Oli cabeceó un lanzamiento de falta que acabó traduciéndose en el 0-2. La reacción del Cariñena llegó antes del tiempo de descanso, recortando diferencias gracias a una salida a la contra culminada por Escarda, quien al filo del intermedio devolvió la igualada al marcador con una buena volea.

Ya en la segunda mitad el Cariñena estuvo mejor que su rival, pero no consiguió anotar el gol de la remontada. El Illueca, por su parte, consiguió llevarse los tres puntos de La Platera en un saque de esquina en el minuto 78 que acabó con Gassama colando el balón en las redes.

CASPE 2-2 ATLÉTICO MONZÓN

Caspe: Máñez, Cofrades, Sorbe, Rotellar, Cano, Bilal (Burillo, 68), Diaffara, Juan López, Villaoslada (Horno, 68), Iván Vera y Quique Navarro.

At. Monzón: Nelson, Kirian, Joel, Marcio, Samitier, Lasús, Puyer (Ramos, 45), Juan Pérez, Guillén, Izan (Vázquez, 77) y Martín (Ratto, 45).

Goles: 0-1, min. 20: Guillén. 1-1, min. 39: Rotellar. 2-1, min. 44: Cano, de penalti. 2-2, min. 52: Izan, de penalti.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Cofrades y Rotellar; Guillén e Izan. El local Burillo fue expulsado por tarjeta roja directa al acabar el encuentro.

Comentario: El Caspe y el Atlético Monzón protagonizaron un duelo directo por la salvación que acabó en empate.

El encuentro empezó con muy poco ritmo, aunque fue Guillén quien abrió la lata a favor del conjunto oscense en un saque de esquina. A partir de ese momento el partido empezó a coger dinamismo, lo que benefició a un Caspe que se marchó al descanso ganando gracias a los tantos de Rotellar y de Cano.

Tras el paso por vestuarios el Atlético Monzón se lanzó a por el gol de la igualada, que llegó en el minuto 52 desde el punto de penalti, siendo Izan el encargado de transformarlo. Los visitantes se fueron replegando mientras el Caspe disponía de ocasiones claras de gol, aunque Nelson se alió con la falta de acierto de los locales para que se llegara al final del partido con el 2-2 en el marcador.

HUESCA B 1-0 ALMUDÉVAR (DANIEL CABODEVILLA)

Huesca B: Miguel Ángel, Mata (Amandi, 65), Anglada, Bernárdez, Grande, Ángel Pérez, Torguet (Escario, 83), David García, Seijo (Abizanda, 65), Nick (Rico, 46) y Aznar (Ibáñez, 76).

Almudévar: Albero, Cirac, Rafa (Gracia, 83), Ainoza, Velasco, Marcos, Marvin (Lizarbe, 79), Gotor, Lizer, Ros y Abad (Ballarín, 79).

Gol: 1-0, min. 64: Aznar.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Aznar, Amandi y Grande; Abad, Gracia y Ballarín. El visitante Gotor fue expulsado en el 87’ por tarjeta roja directa.

Comentario: La SD Huesca B logró imponerse por la mínima al Almudévar en San Jorge gracias a un soberbio golazo de Diego Aznar en la segunda mitad y a un recital de paradas de Miguel Ángel Sanz, que una jornada más volvió a vestirse de héroe.

El Almudévar llevó la iniciativa desde el principio del partido, adueñándose de la posesión y llegando con peligro al área rival, aunque encontrándose una y otra vez con el meta azulgrana.

El Huesca B pasó algunos apuros en el arranque del choque, en el que el Almudévar asedió su portería. La primera acción de peligro llegó al cuarto de hora de partido en un saque de esquina directo que se perdió junto a la escuadra.

Los azulgranas, por su parte, reaccionaron tan sólo un minuto después con un disparo de falta directa de Aznar que se perdió rozando el palo izquierdo de Albero.

El balón parado jugó un papel importantísimo a lo largo de todo el partido y el Almudévar hizo valer la altura de varios de sus jugadores para generar peligro. En el minuto 23 Ainoza colgó un saque de esquina al corazón del área y Velasco remató de forma potente a las manos de Miguel Ángel Sanz. A los pocos minutos, volvió a repetirse una acción similar, que terminó con el mismo resultado, con el esférico en las manos del meta zaragozano.

El equipo visitante protestó mucho un más que dudoso fuera de juego en el minuto 36 de Marvin que acabó con el remate de Abad al fondo de las mallas cuando la jugada ya había sido invalidada por fuera de juego.

Pero eso no influyó en el juego del Almudévar, que siguió llegando con mucho peligro a la meta rival. De hecho, Sanz tuvo que emplearse a fondo en el minuto 39 para desviar con el pie por línea de fondo un gran disparo de Rafa en una de las últimas acciones de la primera mitad.

Ya en la segunda parte, el partido se volvió mucho más brusco, con interrupciones constantes y un juego muy agresivo por parte de ambos equipos. Sebas Martínez aprovechó el paso por los vestuarios para introducir el primer cambio en las filas del Huesca, dando entrada a Manu Rico por un Butler que pasó demasiado desapercibido.

Pero la segunda mitad arrancó como había acabado la primera, con el Almudévar generando las ocasiones más claras. En el 56, Sanz sacó una mano espectacular abajo para evitar el primer tanto de los amarillos con un disparo cruzado, mientras que en el 62 fue Albero quien tocó lo suficiente el balón para desviar un buen disparo de Ángel Pérez por encima del larguero.

Sin embargo, en el minuto 63, Diego Aznar aprovechó un balón muerto dentro del área para, con un disparo seco que golpeó primero el larguero antes de besar la red, adelantar a la SD Huesca B en el marcador.

Con el paso de los minutos, el Almudévar tuvo que asumir riesgos y dar un paso adelante, por lo que el filial azulgrana aprovechó los espacios para llegar con peligro en los minutos finales.

Gotor vio la roja directa en el 86 por propinar un manotazo a Abizanda en la disputa de un balón, y Manu Rico y el propio Abizanda no acertaron con sendos remates ya en el tiempo añadido, haciendo que la incertitumbre se palpase hasta el final del choque.

Más información El Brea cae por la mínima en Vitoria

ROBRES 2-0 ÉPILA (GERARDO BIARGE)

Robres: Mateo, Ballesteros, Espiérrez, Marc Prat (Torcal, 57), Vicente (Gumiel, 71), Chárlez, Danda, Carrasco (Calvo, 71), Camilo, Saúl y Carcasona (Javi Pérez, 57).

Épila: Aarón, Ariño, Gil, Rupérez, Rafinha, Manau (Bretos, 82), Samu Cardo (Edu Vicente, 57), Caicedo (Hamza, 46), Magallón (Caro, 46), Osanz y Losfablos.

Goles: 1-0, min. 37: Marc Prat. 2-0, min. 42: Vicente.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Camilo, Danda, Gumiel, Calvo; y a Gil.

Comentario: Aunque parejos en la tabla, ambos equipos llegaban con una dinámica diferente. El Épila llevaba cinco partidos sin sumar de tres y tres encuentros sin puntuar, mientras que el Robres había ganado los dos últimos.

Los monegrinos cuajaron un magnífico y vibrante partido para embolsarse los tres puntos en el morral. El partido fue de ida y vuelta con un Épila con gente muy bregada en la categoría y un Robres como siempre generoso en el esfuerzo y en la presión. Camilo se pegó como una lapa a Cardo y el Épila era incapaz de chutar entre los tres palos en los primeros 45 minutos, mientras el Robres explotaba su banda derecha de ataque con las caídas de Carrasco, las incursiones de Charles por velocidad y los desdoblamientos de Rodrigo. Se adelantaron los amarillos con un servicio de cabeza de Carcasona al corazón del área que remató de cabeza Marc Prat llegando con fuerza desde atrás. El segundo llegó también por la banda derecha , esta vez Carrasco se zafó de la marca, ganó la línea de fondo, la puso rasa y fuerte en el área, el balón llegó al segundo palo y Torres marcó.

Tras el paso por los vestuarios el Épila introdujo dos cambios para agitar el avispero y el partido entró en una fase más vistosa con idas y venidas, con más control de la medular por parte del Épila y con dos disparos a la madera por equipo, que pudieron alterar el marcador.

El Robres también movió el banquillo, dio un paso atrás, sin encerrarse en su área, y buscó contras que hacían mucho daño en la zaga visitante. La cobertura amarilla se mostró infranqueable y supo nadar y guardar la ropa hasta el pitido final.

BINÉFAR 0-2 LA ALMUNIA

Binéfar: Hidalgo, Fadi (Solano, 53), Grifi, Amine, Nil, Valencia, César, Chicho, Moró, Belló (Sidibé, 70) y Faci (Cesc, 53).

La Almunia: Otín, Clavero, Luso, Héctor, Escarda, Júdez, Willy, Sarvise (Marcos, 83), Orús, Fajardo (Lorente, 73) y Pardillos.

Goles: 0-1, min. 35: Fajardo. 0-2, min. 38: Escarda.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Amine, César; Sarvise y Orús.

Comentario: El Binéfar vio cortada su buena racha de resultados con una derrota en casa y ante el colista en un día de esos en los que no sale nada. Un mal inicio de partido lastró a los de David Giménez, que sobre todo tras el descanso dominaron y gozaron de muy claras ocasiones, pero el balón no entró.

El Binéfar no arrancó bien el partido, incómodo sobre el campo ante un rival que empezó más enchufado. El choque empezó espeso y sin ritmo, pero La Almunia aprovechó su primera llegada para hacer el primer tanto.

Fue un jarro de agua fría para los locales, que empezaron a acusar los nervios por ir contracorriente. Y más cuando apenas tres minutos después La Almunia volvía a hilvanar una jugada de ataque con velocidad, con despiste atrás de los literanos incluído, que acababa con Escarda solo en el área ante Hidalgo, al que batía por bajo.

El partido se ponía muy cuesta arriba pero quedaba tiempo, y antes del descanso Moró tuvo una buena ocasión con un balón muerto en el área al que respondió con una gran mano el meta visitante.

Tras el descanso el Binéfar salió decidido a cambiar el panorama, sabiendo que un tanto los metía en el partido. Y fue un monólogo ante un rival que se defendió con orden y sin dejar espacios.

Las ocasiones se acumularon con un disparo alto de César y otro de Moró, con todo a favor, desviado. El día estaba de que no pero el Binéfar lo siguió intentando con otra ocasión de César y un palo de Valencia. Incluso Cesc tuvo una prácticamente a puerta vacía. Pero no hubo manera y aunque el equipo, cada vez con más corazón que cabeza, lo intentó hasta el final, el marcador ya no se movió.

BARBASTRO 1-1 UTRILLAS

Barbastro: Buetas, Hugo, Franki, Lucas (Adil, 46), Arnedillo, Val, Conte, Requés (Rausell, 81), Soule (Solana, 89), Bocardo (Gayán, 86) y Mati.

Utrillas: Augusto, Yerai, Mele, Adrián, Tatín (Aritz, 86), Jorge López, Matar (Puky, 86), Adán, Casero, Ángel (Tena, 75) y Gazzoni (Lautaro, 60).

Goles: 0-1, min. 45: Ángel, de penalti. 1-1, min. 71: Bocardo.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Conte, Bautista; Gazzoni, Mele, Adán y Tena. Expulsó con roja directa a Adil (55’) y con doble amonestación a Franki (89’), ambos del Barbastro.

Comentario: Los errores arbitrales no justifican el partido gris del Barbastro cuyo mérito fue conseguir el empate con diez jugadores y aguantar hasta el final con nueve ante el Utrillas que venía de dos derrotas consecutivas y seis goles encajados. Las reacciones desde el banquillo local hacia aficionados tampoco tienen sentido -disculpas aparte- porque los rojiblancos no dieron la talla en la primera parte donde ni siquiera tiraron a puerta entre palos. El Utrillas solo una y marcó de penalti claro precedido de una concesión errónea del colegiado. El dominio local con más posesión de balón no se tradujo en el área con escasez de remate alarmante mientras el Utrillas hizo un trabajo “aseado” pero ni siquiera inquietó al meta Buetas. En cierto modo, al Barbastro se le fundieron los cables, en consonancia con robos recientes en el Municipal. En los inicios del segundo tiempo, Josete apostó por cambios ofensivos, pero se le trastocaron porque Adil solo duró diez minutos tras una tarjeta roja. El empate local fue cuestión de pillería por parte de Bocardo que aprovechó una falta de entendimiento entre el central y su portero. La segunda ocasión para el Barbastro fue en el minuto 83 antes de que Carbonell dejara con nueve jugadores al equipo. Hasta el final de nueve minutos de prórroga no pasó nada salvo intentos desesperados del Barbastro que ha sumado dos puntos de nueve en los tres últimos partidos.

CUARTE 2-0 CALAMOCHA

Cuarte: Montaner, Escolar, Martínez (Íñigo, 85), Andreu, Christian (Guillén, 25), Lucio, Arturo (Rica, 73), Alonso (Isaac, 85), Solbes, Villalba (Emilio, 73) y Roberto.

Calamocha: Unai, Lorente (Utrilla, 46), Oberé, Nilton, Fonsi, Tenorio, Nieto, Pelegrín (Fuertes, 77), Víctor García (Puente, 46), Monge (Iván Falo, 64) y Morales (Otín, 46).

Goles: 1-0, min. 23: Villalba. 2-0, min. 43: Villalba.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Christian, Villalba, Arturo, Martínez, Andreu, Emilio; Lorente, Oberá, Nieto y Utrilla.

Comentario: Partido de necesidad el protagonizado por el Cuarte y el Calamocha en el que los verderoles pusieron fin a su mala dinámica reencontrándose con el triunfo.

Los locales se asentaron mejor y dispusieron de una doble ocasión en una jugada a balón parado. Pasados los primeros veinte minutos el Cuarte ejecutó una buena combinación que culminó Villalba con un disparo desde fuera del área que supuso el 1-0. El partido entró en una fase en la que las defensas no dejaban de imponerse, hasta que tras un saque de falta del Calamocha y un mal despeje de Unai, Villalba disparó desde el centro del campo subiendo el 2-0 al electrónico.

Tras el paso por vestuarios los dos equipos trataron de atacar a través de balones largos, pero de nuevo se impusieron las defensas. El Cuarte pudo haber dejado sentenciado el encuentro en una ocasión en la que Unai despejó en primera instancia pero que, tras recibir un jugador local el rechace, exigió que un defensa del Calamocha sacara el balón de la misma línea de gol. El conjunto Turolense tuvo su oportunidad más clara para recortar distancias en una jugada a balón parado que acabó con el balón encontrándose con el larguero, prolongandose el 2-0 hasta el pitido final.