Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Ejea presenta su candidatura al ascenso ganando al líder

El Ejea y el Épila protagonizaron un partido marcado por el fuerte viento en el Luchan en el que los locales acabaron quedándose con los tres puntos ante el líder.

En la primera mitad el Ejea jugó en contra del aire, pero estuvo muy serio en defensa juntando líneas para no dejar que el Épila pudiera disparar a portería desde larga distancia y evitando también el hacer faltas y no regalar saques de esquina para evitar el juego directo y el peligro de los visitantes a balón parado. No hubo ninguna ocasión clara para los dos equipos excepto al filo del descanso, cuando el Ejea dispuso de un centro al área que a punto estuvo de rematar Fran Santos.

Tras el paso por vestuarios se produjo un cambio de papeles para los dos equipos. El Épila pasó a jugar en contra del aire y el Ejea debía de aprovechar el balón parado y los disparos de larga distancia. Las primeras ocasiones de la segunda mitad fueron para los locales con centros en saques de esquina cerrados que por poco propiciaron el primer gol. En el minuto 50 Fran Santos aprovechó un despeje defectuoso de Aarón que le dejó solo contra la portería y puso el 1-0. Pocas más ocasiones hubo en el partido con un Rafa Santos muy seguro en centros laterales por parte del conjunto visitante. Pudo sentenciar el Ejea en una contra bien llevada por De Roque y Javi Valdes, pero no acertaron a la hora de finalizar en la portería contraria. Se llegó a los noventa minutos y se certificó el buen momento de los ejeanos, que llevan cuatro victorias consecutivas y dejando en todas ellas la portería a cero.

Ficha técnica:

Ejea: Rafa Santos, Escuín, Ginovés, Puri, De Sus (Diego Puig, 64), Fran Santos (De Roque, 81), Carrasco (Tudela, 89), Moha (Valdés, 81), Yus, Puertas (Crespo, 89) y Bruno.

Épila: Aarón, Jorge Ruiz (Edu Vicente, 84), Marco, Gil, Rupérez, Rafinha, Manau (Samu Cardo, 51), Hamza, Magallón (Óscar, 73), Osanz y Losfablos.

Goles: 1-0, min. 50: Fran Santos.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a De Sus, Ginovés, Puri, Yus, De Roque, Escuín; y a Ariño.

ILLUECA 2-2 ATLÉTICO MONZÓN

Illueca: Forcén, Pinto, Karol, Barri (Oriol, 70), Gorry (Marco, 77), Oli (Gimeno, 84), Manu Rubi, Gassama, Cortés, Veintemilla (José Luis, 84) y Álex Rubio (Rosell, 70).

At. Monzón: Nelson, Kirian, Óscar, Joel, Claver, Samitier (Escolano, 89), Puyer, Guillén, Izan, Iago (Marcio, 73) (Juan Pérez, 89) y Guido (Ramos, 89).

Goles: 0-1, min. 53: Guido. 0-2, min. 72: Samitier. 1-2, min. 85: Oriol. 2-2, min. 96: Gassama.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Manu Rubi, Pinto, Marco, Oriol; Guillén y Joel.

Comentario: Partido marcado por el viento el disputado entre el Illueca y el Atlético Monzón en el que hubo tensión hasta el tiempo de descuento para saber el destino de los puntos. Los locales consiguieron empatar para dejar un punto en el Papa Luna.

Durante la primera mitad el viento sopló a favor del Atlético Monzón. Aun así, ninguno de los dos equipos dispuso de ocasiones de gol, a excepción de algún que otro disparo lejano sin peligro. El ritmo d ejuego fue muy bajo y se llegó al tiempo de descanso con el empate inicial intacto.

Ya en la segunda parte el Illueca pasó a dominar el juego pero siguió sin tener oportunidades claras para adelantarse en el marcador. El Atlético Monzón sí que consiguió transformar sus acercamientos y, tras una buena jugada trenzada, Guido anotó el 0-1. El Illueca se volcó y empezó a inquietar la portería visitante. Sin embargo, fue el Atlético Monzón quien volvió a ver puerta, siendo Samitier el encargado de hacer el 0-2. Los locales siguieron asediando el área rival y en un saque de esquina Oriol consiguió recortar distancias. El Illueca siguió creyendo y, en la segunda jugada en un córner, Gassama empató el duelo cuando el partido se encontraba en el tiempo de descuento.

CARIÑENA 2-1 TAMARITE

Cariñena: Méndez, Ventura, Abián, Radu, Díaz (Rodrigo, 83), Abuy, Marcos, Antoni (Lounis, 83), Garrido (Tejero, 89), Adrián y Fernandes (Kaboré, 69).

Tamarite: Edgar, Cervera (Casals, 69), Feliu, Varilla, Iglesias (Eric, 82), Raluy (Cissé, 69), Farré (Bernado, 45), Alin, Osuman, Sales y Flo.

Goles: 1-0, min. 66: Cervera, en propia meta. 2-0, min. 75: Abián. 2-1, min. 92: Eric.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Abuy; y a Osuman.

Comentario: El Cariñena consiguió tres puntos valiosos ante uno de los equipos mejores clasificados como es el Tamarite.

Durante la primera mitad el Cariñena jugó con el viento a favor, contando con llegadas al área rival. Garrido pudo haber adelantado a los locales, pero las intervenciones de Edgar impidieron que estrenaran su casillero. La réplica del Tamarite llegó al filo del descanso en forma de salida a la contra, pero Méndez hizo lo propio y el 0-0 se prolongó hasta el intermedio.

En la segunda parte el Cariñena jugó con el aire en contra, pero supieron defenderse y en dos salidas a la contra materializadas por Cervera, en propia puerta, y Abián se pusieron con el resultado de 2-0. El Tamarite no consiguió generar apenas peligro, pero en el tiempo de descuento logró hacer el 2-1 con el que se llegó al final del partido por mediación de Eric.

CASPE 1-1 ALMUDÉVAR

Caspe: Javito, Cofrades, Sorbe, Bernal, Ginés (Burillo, 81), Rotellar, Cano, Juan, Vera, Hugo (Villaoslada, 46) y Quique Navarro (Bilal, 89).

Almudévar: Albero, Cirac, Rafa (Gracia, 76), Ainoza, Velasco, Marcos (Marvin, 76), Gotor, Lizer, Ros (Ballarín, 70), Abad y Dieste (Puente, 62).

Goles: 0-1, min. 5: Gotor. 1-1, min. 82: Sorbe.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a Ginés, Vera, Cano; y a Gotor, Cirac y Albero.

Comentario: El Caspe continúa mostrando síntomas de mejoría en sus sensaciones, pero la falta de acierto de cara a puerta hizo que no pudiera pasar del empate en su enfrentamiento contra el Almudévar.

En la primera acción del partido los locales provocaron una falta que el conjunto oscense aprovechó para que Gotor cabeceara el balón y lo mandara al fondo de la portería. A partir de ese momento el Caspe pasó a controlar el juego, pero no consiguió llegar al descanso con su casillero inaugurado.

Tras el paso por vestuarios los locales siguieron dominando, teniendo las mejores ocasiones en las botas de Rotellar, Cano y Ginés. Sin embargo, hubo que esperar hasta la recta final para que el tanto del empate llegara. Vera le sirvió un buen centro a Sorbe para que este anotara el 1-1. El Caspe siguió intentando dejar los tres puntos en Los Rosales, pero no tuvo la puntería necesaria para conseguir el triunfo.

HUESCA B 3-1 LA ALMUNIA (DANIEL CABODEVILLA)

Huesca B: Miguel Ángel, Mata (Amandi, 56), Anglada, Bernárdez, Grande, Ángel Pérez, Torguet, David García, Seijo (Escario, 65), Tresaco (Nick, 21) y Aznar.

La Almunia: Otín, Clavero (Rubén, 17), Izan, Luso, Guillén, Júdez, Willy, Lou (Álvaro Gil, 32), Sarvise, Orús y Langarita (Arnal, 72).

Goles: 1-0, min. 27: Seijo. 1-1, min. 46: Júdez. 2-1, min. 61: David García. 3-1, min. 71: Aznar.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Aznar, Ángel Pérez; Sarvise, Lou, Izan y Willy.

Comentario: La SD Huesca B logró vencer por 3 goles a 1 a La Almunia en San Jorge en un partido en el que los azulgranas fueron dominadores, pero que no se decidió hasta bien entrada la segunda mitad.

Arrancaron mejor los chicos de Sebas Martínez, haciéndose con el dominio del esférico y llegando con peligro al área visitante, pero no lograron materializar las primeras ocasiones.

La Almunia, por su parte, se encerró atrás y trató de robar el balón en campo propio para salir lanzados al contraataque.

Diego Aznar erró dos ocasiones claras en el primer cuarto de hora de partido y el juego se tuvo que interrumpir en hasta tres ocasiones en la primera mitad para sustituir a jugadores lesionados.

Clavero y Sergio Lou fueron sustituidos en el minuto 17 y 32 respectivamente, mientras que Rafa Tresaco también abandonó el rectángulo de juego en el minuto 21.

Asier Seijo, en el 27, logró adelantar a los azulgranas a la salida de un córner, rematando desde la frontal del área con su pierna izquierda. El balón tocó lo justo en un defensor visitante y se alojó en el fondo de las mallas de Otín.

Aunque los locales tuvieron ocasiones claras para aumentar su renta, se llegó al descanso con marcador de 1 a 0.

El empate visitantes llegó nada más arrancar el segundo tiempo. Apenas habían pasado unos segundos desde la reanudación cuando Júdez, tras una fenomenal jugada individual por banda derecha, fusiló a Miguel Ángel Sanz por el palo corto para hacer el 1 a 1.

Protestó ostensiblemente en la siguiente jugada el banquillo local un posible penalti sobre Diego Aznar que el colegiado no señaló y Butler, que había entrado por Tresaco en la primera mitad, mandó poco después un cabezazo fuera.

En el minuto 61, el Huesca B consiguió adelantarse de nuevo. David García recogió un rechace dentro del área y tras errar su primer intento, en el segundo lanzó raso y el balón entró tras pegar en el poste izquierdo.

Los oscenses comenzaron a jugar sin presión, mimando el esférico en campo propio y buscando el juego exterior.

A falta de 20 minutos para el final, Diego Aznar hizo el tercer y definitivo tanto. El punta no falló a su cita con el gol y tras una genial jugada por banda derecha mandó un latigazo al palo largo ante el que nada pudo hacer Otín.

Parecía que el partido estaba visto para sentencia, pero La Almunia no bajó los brazos y metió el miedo en el cuerpo a los de Sebas Martínez. Júdez, en una mala salida de Miguel Ángel Sanz se encontró con el palo al intentar picar el balón por encima del arquero, y poco después rozó de nuevo el gol con un disparo desde la frontal.

Al final, gran victoria del Huesca B que le permite recortar dos puntos al Épila tras su pinchazo en Ejea y postularse como un claro candidato a liderar la clasificación.

ROBRES 4-2 UTRILLAS (GERARDO BIARGE)

Robres: Mateo, Javi Pérez (Coulibaly, 84), García, Álex Muñoz, Carrasco (Eloy, 64), Calvo (Vicente, 64), Torcal (Gumiel, 71), Camilo, Saúl, Barrio y Carcasona.

Utrillas: Marco, Júdez (Tena, 80), Lautaro (Fleta, 66), Mele, Adrián, Paki (Leandro, 66), Monteiro, Casero, Gorgas (Adán, 80), Gazzoni y Jorge López (Hernández, 80).

Goles: 0-1, min. 8: Adrián. 1-1, min. 46: Carrasco. 1-2, min. 60: Paki. 2-2, min. 66: Carcasona. 3-2, min. 69: Eloy. 4-2, min. 82: Adán, en propia meta.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Carcasona, Barrio; y a Gorgas, Casero, Mele y Monteiro.

Comentario: El Robres alcanzó, remontó por dos veces y se llevó los tres puntos en un partido que comenzó con ventaja para los visitante al transformar un claro penalti cometido por Carcasona. El dominio fue local en la primera parte, aunque sin ocasiones.

Tomó otro aire después. En la primera aproximación local llegó el empate. Un disparo en el área pequeña del Torcal lo rechazó el guardameta y Carrasco aprovechó el despeje para empatar. Con una labor espectacular de Muñoz y Camilo en el centro del campo el Robres se fue a por el partido. El palo devolvió el disparo de Muñoz con la zurda en el 57.

Pero el Utrillas se adelantó en una contra de Monteiro rematada por Martínez.

Apenas 5 minutos después Carcasona empataba con un golazo parabólico desde muy lejos.

El Utrillas se desajustó y lagos aprovechó otro rechace del portero para poner el 3-2. El Utrillas lo intentó con cambios, pero un mal despeje acabó siendo el 4-2 que sería definitivo.

BINÉFAR 3-0 CUARTE

Binéfar: Hidalgo, Fadi (Pau, 60), Grifi, Amine, Valencia, Cesc, César (Sidibé, 83), Chicho (Pujol, 60), Moró, Canadell (Belló, 46) y Javi Fernández (Llabrés, 87).

Cuarte: Nico, Escolar (Muñoz, 58), Múzquiz, Raúl, Martínez, Andreu (Alonso, 58), Peralta, Íñigo (Castro, 73), Guti (Guillén, 58), Villalba (Lucio, 73) y Roberto.

Goles: 1-0, min. 19: Valencia. 2-0, min. 71: Belló. 3-0, min. 93: Moró.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Fadi, Javi Fernández, Moró; y a Castro.

Comentario: El Binéfar logró una victoria justa y merecida en un duelo en el que fue superior en todo momento. Se mostró muy intenso, sabedor de la importancia de los puntos en juego y la victoria le permite salir de los puestos de descenso.

El Binéfar dominó la posesión ante un Cuarte que esperaba encerrado, buscando el contraataque. El equipo local llegó con peligro desde el inicio. Avisaron César y Valencia con disparos desviados. Y en el minuto 19, a la salida de un córner el balón quedó suelto en la frontal y Valencia con un disparo seco y pegado al poste hacía el 1-0. El Binéfar siguió dominando y el Cuarte apenas tuvo llegadas, solo a balón parado, sin problemas para Rafa. Moró en un disparo que se le fue por encima del larguero podía haber ampliado la renta. Tras el descanso el Binéfar siguió dominando, aunque el Cuarte asumió algún riesgo. César pudo hacer el segundo en una acción delante del portero, pero el balón salió rozando el poste. En otra contra Moró obligó a sacar una buena mano al portero del Cuarte. Fue la antesala de la sentencia. César, en acción individual se fue de su marcador, se metió en el área y dio el pase de la muerte a Belló para que marcara a puerta vacía el 2-0. El Binéfar no permitió ocasiones a un Cuarte que colgó balones. Y en el descuento, Moró en acción individual se fue por velocidad, se plantó ante el meta y puso el 3-0 definitivo.

BARBASTRO 0-2 CALAMOCHA (ÁNGEL HUGUET)

Barbastro: Buetas, Perso, Bautista, Lucas, Rausell (Adil, 58), Conte, Requés (Arnedillo, 88), Gascó, Soule, Gayán y Bocardo (Val, 81).

Calamocha: Unai, Monge, Tenorio (Lorente, 90), Utrilla, Oberé, Albajara (Iván Falo, 73), Víctor, Nilton, Pelegrín (Otín, 84), Morales (Fuertes, 73) y Fonsi.

Goles: 0-1, min. 69: Fonsi, de penalti. 0-2, min. 95: Fuertes.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Bautista; Albajara, Tenorio y Otín.

Comentario: Los rojiblancos conocieron el “sabor amargo” de una derrota tan sorprendente como injusta que se fraguó en dos minutos y se completó en el último de seis minutos de la prórroga. Del penalti que detuvo Unai a Conte en el minuto 68 se pasó, en la acción siguiente, al que marcó Fonsi en el primer tiro directo entre los tres palos. El Calamocha rompió la trayectoria local de seis partidos sin perder y Buetas encajó los dos primeros goles en tres partidos desde su titularidad.

En el fútbol cuentan goles y el Calamocha marcó dos sin apenas ocasiones ni crear peligros en el área porque se basó en un sistema práctico, sin fisuras en defensa y con presión no exenta de juego trabado para conseguir los tres puntos sin asumir riesgos. La primera parte fue de mayor dominio e iniciativa del Barbastro, sin tener ocasiones claras mientras el Calamocha tuvo su única opción en el minuto 43, resuelta por Buetas.

En la segunda, los turolenses presionaron desde los inicios, pero fue Perso quien estrelló en el larguero una falta directa en el minuto 52 y cinco después, Unai tuvo buena intervención antes de que en el 69 parara por bajo el penalty de Conte por manos en el área. En cuestión de un minuto se pasó del posible 1-0 al 0-1 que marcó el devenir del encuentro porque las prisas locales se estrellaron contra la poblada defensa visitante con el equipo volcado en el área. El 0-2 llegó en rápida contra con dos jugadores adelantados en fuera de juego cuando ya no quedaba tiempo.