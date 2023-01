Todas las crónicas de Liga Nacional: El Huesca B gana al Utebo desde el punto de penalti y se coloca segundo

UTEBO 0-1 HUESCA B

Utebo: David, Dos Santos (Usar, 46), Mercadal, Salas, Iker Ruiz, Carbonel (Víctor, 64), Samuel, Escartín, Andújar, Moreno y Ricardo (Villar, 87).

Huesca B: Luis, Aguilar, Velázquez, Moha, Gonzalo (Lucena, 46), Iker Gómez, Fofana (Launa, 46), Alamañac (Álvarez, 66), De Lucas, Daniel (Jairo, 66) y Fontán (Germán, 80).

Goles: 0-1, min. 40: Fofana, de penalti.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Iker Ruiz, Salas, Escartín; y a Fofana.

Comentario: Partido muy disputado en Santa Ana entre dos equipos con muy buen trato de balón. El Huesca se adelantó con un penalti claro a Tumani en el minuto 40 y que él mismo transformó. En la segunda mitad hubo un intercambio de golpes donde el Huesca tuvo dos claras, un gol anulado muy justo y acabó sufriendo frente a un Utebo que tendría su mejor ocasión en el 90.

ATLÉTICO TERUEL 1-1 EBRO B

Atlético Teruel: Aitor, Marcos, Julián, Escuder, Dolz, Artajo, Soriano, Hinojosa, Lorien, Óscar y Alejandro

Ebro B: Diego, De Lope, Bielsa, Baeyens, Prados, Escanero, Belenguer, Víctor, Wallid, Rubén y Deza

Goles: 0-1, min. 22: Wallid. 1-1, min. 91: Artajo, de penalti.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó al local Artajo y al visitante Deza.

Comentario: El Teruel sumó un sufrido punto sobre la bocina en un partido donde los visitantes fueron muy superiores en el primer tiempo, cosechando un gol en el ecuador de la primera parte. Ya en la segunda se evidenció una mejoría turolense, que se centró en lograr el empate que consiguió en el descuento y desde los once metros.

MARIANISTAS 1-4 RACING CLUB ZARAGOZA

Marianistas: Antonio, Hugo, Juan (Lavilla, 66), Ireneo, Torres, Ignacio (Comenge, 81), Echegoyen (Álvaro Gil, 56), Solanas, Cajal (Boned, 66), Rodrigo y Noé (Ríos, 81).

Racing Club Zaragoza: Ethan, Navascués (Eloy, 69), Pamiés, Liso, Divasson (Franco, 69), Enseñat, Regidor, Gracia, Casañal (Salcedo, 56), Fuentes (Valentín, 69) y Marco (Glera, 56).

Goles: 0-1, min. 35: Regidor. 0-2, min. 36: Marco. 0-3, min. 70: Pamiés. 1-3, min. 86: Ireneo. 1-4, min. 89: Valentín.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al visitante Regidor.

Comentario: El Racing fue superior de comienzo a fin, con un buen juego de balón que superó a los locales. El líder llegó con facilidad a la meta rival aunque hasta el 35 se mantuvo bien atrás; el Racing aprovechó un error para adelantarse y puso tierra de por medio un minuto después. En la segunda parte la tónica se mantuvo y el Racing amplió la distancia aunque en una falta el marianistas maquilló el marcador. Ya en el descuento el Racing logró el cuarto y definitivo gol

ALCAÑIZ 0-3 SAN GREGORIO

Alcañiz: Héctor, Julen, Gimeno, Alonso (Téllez, 77), Tomás, David Pal (Toma, 59), Moliner (Ferrer, 59), Bel, Estopiñán (Lecina, 77), Alquézar y Cebrián (Adán, 30).

San Gregorio: David, Rubén, Casado, Agbor, Marcos (Collado, 79), Conesa (Amin, 67), Diego (Hugo, 46), César (Ndiaga, 46), Teodor (Vicén, 62), Aranda y Benavente.

Goles: 0-1, min. 21: Teodor. 0-2, min. 35: Conesa. 0-3, min. 89: Agbor.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Tomás; y a César. Expulsó con roja directa al visitante Aranda (80’).

Comentario: Primera parte con ocasiones para ambos equipos, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. El San Gregorio fue más efectivo en este primer tiempo y ello le permitió irse al descanso con una renta de dos goles. Ya en la segunda mitad, el Alcañiz dio un paso al frente pero no conseguía generar ocasiones, por lo que el cuadro rojillo sentenció en los minutos finales.

IPC LA ESCUELA 3-1 STADIUM CASABLANCA

IPC La Escuela: Henry, Andrés, Mauricio (Abadía, 85), Álvaro, Chamorro, Djayson (Matías, 85), Adai, Yeray (Gabriel, 82), Torres (Acosta, 85), Bader y Joshua (Joel, 73).

Stadium Casablanca: Correas, Fernando (Redondo, 46), Huerta, Picot (Carlos, 73), Barbas, Raúl (Serrano, 65), Colás (Portero, 73), Esteban, César, Izquierdo y Cerrato (Silva, 73).

Goles: 0-1, min. 30: Izquierdo, de penalti. 1-1, min. 36: Adai. 2-1, min. 40: Djayson. 3-1, min. 43: Adai, de penalti.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Adai; Colás y Esteban.

Comentario: Victoria del IPC en un partido donde el Casablanca generó peligro en los primeros compases y que no logró transformar hasta una jugada de estrategia. Al contragolpe el IPC empató y en un saque de esquina ampliaron diferencias. En un penalti muy dudoso y protestado el Casablanca encajó el tercero. En la segunda parte los de Javier Martín intentaron corregir la renta negativa pero no logró intimidar a la zaga local. Los verdes protestaron varios supuestos penaltis que el colegiado no señaló.

LA ALMUNIA 2-4 AMISTAD

La Almunia: Cristian, Marcos (Iker Gil, 71), Gracia (Per, 71), Arnal, Álvaro Gil, Lorén (Lorente, 56), Pellicer, Mario, Rubén (Nagy, 75), Montesinos y Langarita (Guillén, 56).

Amistad: Alberto, Liarte, Óscar (Redondo, 46), Pasamón, Soro, Erik (Soler, 64), Guillermo (Kevin, 75), Samuel (Mateo, 88), Daniel, Cortés (Marzal, 64) y Marco.

Goles: 0-1, min. 3: Soro. 1-1, min. 15: Álvaro Gil. 2-1, min. 24: Langarita, de penalti. 2-2, min. 32: Guillermo, de penalti. 2-3, min. 38: Guillermo. 2-4, min. 75: Marzal.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Mario, Arnal, Montesinos; y a Óscar. Expulsó por doble amonestación al visitante Soro (89’).

Comentario: Victoria del Amistad en La Almunia en un partido trepidante. El partido comenzó con un tanto de Soro en un centro lateral en la primera llegada. Los locales empataron en un saque de banda colgado al área y se pusieron por delante con un gol desde el punto de penalti. Sin embargo, en la recta final los rojillos aprovecharon dos ocasiones que permitió dar la vuelta de nuevo al partido. En la segunda parte los locales fueron a por el partido pero no dieron con la tecla y el Amistad sentenció.

ESCALERILLAS 0-2 OLIVER

Escalerillas: Daniel, Vera, Adrián, Lagamy, Abderrazaq, Mamadou (Cebollada, 68), Faraj (Hagi, 80), Lapesa (Reda, 73), Eric, Abdelghani y Antonio.

Oliver: Gerard, Mallén, Oleg, Granged, Capapé, Unai (Roni, 61), Aziz, Bak (Miñana, 76), Rodrigo (Ruiz, 46), Fraile (Santisteve, 71) y Mateo (Lana, 61).

Goles: 0-1, min. 70: Mallén. 0-2, min. 82: Santisteve.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a Adrián, Antonio; Granged, Fraile y Mallén.

Comentario: El Oliver sumó su tercer triunfo consecutivo tras batir al Escalerillas. La primera mitad se mantuvo igualada y las ocasiones se fueron sucediendo por parte de los dos bandos, pero se llegó al tiempo de descanso con el empate inicial intacto. La segunda parte también estuvo equilibrada, pero en un saque de esquina cabeceado por Mallén el Oliver se adelantó en el marcador. En los minutos finales, y con el Escalerillas volcado en el ataque, Santiesteve dobló la ventaja de los visitantes con un disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra.

FB FRAGA 1-1 MONTECARLO

FB Fraga: Carles, Blanes (Teixidó, 67), Visa, Jorge, Borjabad, Álex, Gabriel, Noé (Coll, 57), Lucas (Casanova, 57), Almerge (Casado, 57) y Víctor (Adriá, 67).

Montecarlo: Víctor, Edson, Gracia (Teller, 51), Villanueva, Dos Santos (Dueñas, 71), Carlos Pérez, Saúl, Laborda, David (Sanjuán, 46), Marco (Escalzo, 46) y Nicolás.

Goles: 1-0, min. 50: Borjabad. 1-1, min. 54: Saúl.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Visa, Álex, Carles; y a Laborda.

Comentario: El Fraga y el Montecarlo no consiguieron pasar del empate en un partido en el que los locales consiguieron ser superiores a uno de los pesos pesados de la categoría. Tras una primera mitad de tanteo en la que los dos equipos se fueron asentando sobre el césped, Borjabad inauguró el marcador a la salida de un córner. Sin embargo en la jugada siguiente el Montecarlo volvió a equilibrar el resultado por mediación de Saúl. El Fraga pasó a dominar el encuentro volcándose en el ataque. Gabriel tuvo las más claras para devolverle la ventaja al cuadro local, pero en una de ellas el balón se encontró con la madera y en otra el esférico se marchó por encima de la portería, manteniéndose el 1-1 hasta el pitido final.

REAL ZARAGOZA B 0-1 BALSAS PICARRAL

Real Zaragoza B: Nicolás, Olmos, Motilva, Jaime (Ian, 35), David, Íñigo (Diego, 68), Cantero (Sánchez, 68), Beltrán (Sancho, 77), Dennis, Pinilla y Tobajas.

Balsas Picarral: Eduardo, Pradas, Rubén, Ríos (Salas, 80), Lorien (Marcos, 64), Asier (Piqueras, 64), Romanillos, Saúl, Ceperuelo, Mazas y Zidane (Lorente, 75).

Goles: 0-1, min. 42: Romanillos.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Pinilla; Romanillos y Ríos.

Comentario: El Zaragoza juvenil fue derrotado en casa por el Balsas Picarral en un partido de gran intensidad y muy marcado por el viento. Los locales comenzaron controlando el partido pero el Balsas dio muestra de ser un equipo disciplinado. Romanillos antes del descanso, puso por delante al conjunto visitante. En la segunda parte, los visitantes salieron a mantener el resultado ante un cuadro blanquillo incapaz de transformar alguna de sus ocasiones.