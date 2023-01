Todas las crónicas del Grupo 3 de Regional Preferente: El Fuentes supera al Calamocha

FUENTES 3-1 CALAMOCHA B

Fuentes: León (Martín, 46), Solans, Salvador, Briz, Casaló, Gutiérrez (Coll, 89), Requeno (Esteban, 89), Isaac (Martínez, 68), Garín, Rubio y Asensio (Goez, 76).

Calamocha B: Saz, Gimeno (Bernad, 55), Domingo (López, 55), Bogado, Hincham, Nour (Bilal, 76), Bureta, Pina, Pellejero (Rodrigo, 75), Ismael y Bruna (Aitor, 46).

Goles: 1-0, min, 18: Casaló. 2-0, min. 43: Requeno. 2-1, min. 53: Nour. 3-1, min. 89: Garín.

Árbitro: Khayate Wardaoui.

Comentario: El Fuentes completó un gran encuentro para doblegar por 3-1 al filial del Calamocha que le puso las cosas muy complicadas en los primeros compases, dando el primer aviso a los diez minutos con una buena intervención de León. Casaló adelantó a los locales en una acción a balón parado, mientras que Requeno hizo el segundo justo antes del descanso. Nour acortó distancias en una imprecisión de los locales. Con el 2-1 el Fuentes tuvo que sufrir para evitar que el Calamocha estableciera las tablas, hasta que finalmente Garín en el tramo final sentenció con el tercero.

ESCALERILLAS 1-1 SAN AGUSTÍN

Escalerillas: Lorente, Crespo, Ballestero, Sánchez, Campos, Roche, Pablo (Samuel, 89), Sergio (Berrogain, 87), Joel (Jorge, 75), Gilson (Pina, 75) y Borja.

San Agustín: Pérez, Edo, Lasierra, Borruel, Andrés (Rubio, 46), Orozco, Duque, Ordovás (París, 46), Planas (Guillermo, 73), Omeñat (Fonseca, 77) y Ortiga (Cegoñino, 81).

Goles: 1-0, min. 41: Joel, de penalti. 1-1, min. 78: Edo, de penalti.

Árbitro: Melendo Mateo. Amonestó a Pina, Ballestero, Sergio; Borruel, Andrés y Ortiga.

Comentario: Partido de idas y vueltas, con poco control de balón aunque en la primera parte hubo algún acercamiento. El Escalerillas dio sensación de mayor peligro y llegó la recompensa con un tanto desde los once metros. Tras el descanso el San Agustín mejoró y forzó un penalti en una acción peinada al corazón del área. El partido se rompió y cualquiera de los dos se pudo llevar la victoria en los minutos finales.

ALCORISA 2-3 QUINTO

Alcorisa: Blanco, Derick, Plana, Riola, Acedo (Sinera, 65), Hernández, Moreno, Cepeda, Villanueva, Torcal y Vidal (Naica, 76).

Quinto: Mallor, Úbeda, Domingo (Gutiérrez, 57) (París, 71), Bes (Jorge Usón, 57), Budría, Blasco, Pérez (Anglés, 25), Giménez, Berdún, Cirac (Balfagón, 71) y Latapia.

Goles: 1-0, min. 9: Acedo. 1-1, min. 22: Berdún. 2-1, min. 48: Hernández. 2-2, min. 58: Úbeda. 2-3, min. 84: París.

Árbitro: Lapena Antoñanzas. Amonestó a Moreno, Plana, Vidal; a Bes y Blasco.

Comentario: El Alcorisa fue derrotado en casa por el Quinto en un partido donde los locales fueron mejores en los primeros compases y Acedo adelantó a su equipo con un buen remate sin dejar caer el balón. Con el paso de los minutos el Quinto fue mejorando y generó peligro por medio de Berdún, quien anotó el gol en el 22 gracias a un buen pase a la espalda de la defensa. El cuadro local rozó 2-1 con un remate en el corazón del área que Mallor despejó. En la segunda mitad los locales aprovecharon un error de la defensa para ponerse por delante aunque Úbeda empató la contienda poco después con un centro que se envenenó. Ya en la recta final el Quinto logró los tres puntos gracias a un disparo de París que sorprendió a la defensa.

HERRERA 1-1 GINER TORRERO

Herrera: Lázaro, Mayor, Mainar, Grasa, Ruiz, Jaime (Sanjuán, 65), Rodrigo (Mayor, 74), Crespo, Val (Delgado, 86), Iñigo (Meavilla, 74) y Eduardo.

Giner Torrero: Casorrán, Salcedo (Torres, 89), Navaz, Floría (Diallo, 37), Rico (Martínez, 71), Sergio, Darío, Cuartero, Juan, Chaves y Lera.

Goles: 1-0, min. 21: Íñigo. 1-1, min. 44: Diallo.

Árbitro: Muñoz Chups. Amonestó a Jaime, Mainar, Mayor; a Diallo y Rodríguez.

Comentario: El Herrera y el Giner se repartieron los puntos en un partido donde los locales fueron mejores en los primeros compases y en una internada por la banda de Crespo que remató Íñigo. El partido entró en una fase de alternancia hasta que en el 44 Diallo marcó de cabeza el tanto del empate. En la segunda parte el Herrera controló el partido y buscó sus oportunidades con envíos largos a la espalda de la zaga mientras que el Giner esperó replegado y generó peligro por medio de Chaves, cuyo disparo golpeó en el palo tras la intervención del meta. Finalmente el Giner pudo llevarse la victoria pero el colegiado anuló por fuera de juego la acción.

DELICIAS 0-1 BELCHITE 97

Delicias: Loras, Jiménez (Oliete, 67), David, Gracia, Millán (Moreno, 46), Nguema, Alejandro (Axel, 53), Marzo, Pina (Fernández, 67), Salvo y Burriel (Gran, 62).

Belchite 97: Jiménez, Rodríguez, Rey, Ambroj (Diego, 58), Alloza (Diloy, 58), Cabrero (Candau, 64), Carbó (Martín, 88), Tolo, Borbón (Bailo, 88), Hugo y Elías.

Goles: 0-1, min. 89: Salvo, en propia meta.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a David, Burriel, Loras, Salvo; Tolo, Borbón, Bailo, Diego y Cabrero.

Comentario: Victoria del Belchite por la mínima ante un Delicias que no perdió la cara al partido en ningún momento. Los visitantes fueron superiores en juego y en oportunidades, gracias a acciones por las bandas, aunque no sorprendieron a los defensores del Delicias, que por su parte se mantuvo bien replegado y tratando de sorprender al contragolpe. En la segunda mitad la tónica general se mantuvo y no fue hasta el 90 cuando en un centro desde la banda izquierda al área pequeña el balón terminó en el fondo de la red.

CELLA 1-0 ANDORRA

Cella: Óscar, Ignacio, Argilés, Fernando, Royo (Garfella, 72), Esteban, Blasco, García (Vivas, 72), Gascón (Sánchez, 83), Cercos (Rodrigo, 88) y Sánchez.

Andorra: Ortiz, César, Dela, Díez, Mombiela (Ávila, 61), Lahoz, Tomás (Días, 69), Cubero, Chorén, Negredo y Adrián (Esteban, 69).

Goles: 1-0, min. 63: Gascón.

Árbitro: Martín García. Amonestó a los locales Cercos, Blasco y al visitante Tomás.

Comentario: El Cella ganó al Andorra por la mínima en un partido marcado por el viento, que dificultó mucho el juego. Apenas se pudo disfrutar de ocasiones durante los primeros 45 minutos, con poco juego por parte de ambos equipos y en la que la única oportunidad fue para el equipo visitante al poco de empezar el duelo tras un saque de banda rápido que pillo dormida a la defensa del Cella y que dejó solo al delantero, pero Óscar hizo un paradón salvador con el pie izquierdo.

En la segunda parte siguió la misma tónica pero en el único acercamiento de los locales, Gascón se revolvió en el área para disparar. Aunque lo paró el portero, el rechace le llegó de nuevo y esta vez no perdonó. Lo intentó el Andorra colgando balones al área, pero la zaga del Cella consiguió imponerse y dejar la portería a cero.

ATLÉTICO TERUEL 0-1 ALCAÑIZ

At. Teruel: Valero, Úbeda, Estop (Escobar, 66), Belenchón, Pérez (Coves, 46), Andrés (Fuertes, 78), Blasco, Ferrer (Bielsa, 66), Orriols, López y Sánchez (Hernández, 46).

Alcañiz: Sanz, Muniesa, Pueyo, Escuin (Pellicer, 81), Carbó, García (Martín, 46), Juárez (Tello, 89), Bouayadi (Lacueva, 71), Isern, Molina y Cardiel (Bagan, 89).

Goles: 0-1, min. 43: Úbeda, en propia.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó al local Escobar.

Comentario: El Alcañiz hizo méritos para hacerse con los tres puntos con una renta mucho mayor a la reflejada tras el pitido final en su duelo contra el Atlético Teruel. El cuadro alcañizano dominó totalmente el encuentro disponiendo de numerosas ocasiones de gol, llegando el único tanto del partido en forma de gol en propia al filo del descanso. La tónica tras el intermedio fue muy similar, teniendo el Alcañiz la opción de aumentar su ventaja en jugadas a balón parado que, sin embargo, no acabaron de ser materializadas.