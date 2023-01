Todas las crónicas del Grupo 1 de Regional Preferente: El Actur se reparte los puntos con el Zuera en un duelo muy disputado

ACTUR PABLO IGLESIAS 2-2 ZUERA

Actur PI: Stokic, Gargallo (Raiki, 85), Badr López, Diest, Marín (Duato, 85), Piñero, Rivas (Borao, 66), Jiménez (Ruiz, 66), Álvarez (García, 77) y Sebbar.

Zuera: Soto, Moreno, Escusol, Sergio Marco (Jaime, 70), Molinero (Adrián, 70), Álvaro, Vicente (Gimeno, 70), Aarón, Cubel, Augusto (Galisteo, 87) e Ibáñez.

Goles: 1-0, min. 18: Marín. 1-1, min. 19: Sebbar, en propia meta. 2-1, min. 44: Rivas. 2-2, min. 75: Marco.

Árbitro: Melero Pérez. Amonestó a Marín; a Vicente, Aarón y Moreno.

Comentario: El Actur Pablo Iglesias y el Zuera se repartieron los puntos en un partido donde no hubo un dominador claro durante los primeros compases y, por ello, en una acción individual Marín puso el 1-0. En una indecisión de los locales, los visitantes pusieron poco después la igualada. La igualdad no se deshizo y ya en la recta final del primer tiempo Rivas puso el 2-1 en una acción similar al primer gol. En la segunda parte el cuadro rojiblanco fue a más pero poco a poco fue cediendo terreno. En un rechace Marco puso el 2-2 definitivo.

BIESCAS - ALCOLEA: Suspendido en el descanso con victoria 1-2 del Alcolea.

SARIÑENA 0-0TARDIENTA

Sariñena: Iván, Incze, Llorente, Villellas, Leiva (Puente, 56), Adrián (Lamine, 56), Cortés, Marín, Joel, Monge (Vinué, 65) y Agustín.

Tardienta: David, Bombín, Vidal (Fraile, 81), Okon, Baena, Val, Sanz, Pérez, Escanero (Gea, 58) (Barquilla, 88), Ferruz y Marín (Figueras, 58).

Goles:

Árbitro: Toquero Meseguer. Amonestó al local Arizón y al visitante Figueras.

Comentario : El Sariñena y el Tardienta empataron sin goles en un duelo nivelado y abierto en el que ambos tuvieron algunas buenas ocasiones para decantar el choque, pero no el acierto para enviar el balón a la red. También tuvo que ver en ello la buena actuación bajo palos de los porteros, especialmente del visitante.

El Sariñena apretó en el tramo final en busca de la victoria y tuvo un par de ocasiones claras de Vinué y Cortés que no lograron desequilibrar el marcador.

El Tardienta queda a sietepuntos del liderato y el Sariñena no recorta distancias sobre los de arriba.

JACETANO 1-1 SABIÑÁNIGO

Jacetano: Gerardo (Hernández, 65), Antolín, Urieta, Gracia, Manuel, Garrido (Caneda, 85), Bandrés (Blasco, 85), Borja (Álvarez, 85), Azón, Guillermo y Fañanás (Rodríguez, 53).

Sabiñánigo: Iván, Toro (Mateo, 86), Richi (Arellano, 86), Grasa (Martínez, 83), Cabrero, Blasco, Paules, Alcoba, Ignacio, Osanz y Aso (Gracia, 46).

Goles: 1-0, min. 21: Garrido. 1-1, min. 89: Blasco.

Árbitro: Pérez Torres. Amonestó a Fañanás, Borja, Manuel, Gerardo, Bandrés, Hernández y Caneda; a Toro, Osanz y Richi.

Comentario: Bajo una persistente lluvia se disputó el derbi intercomarcal entre el Jacetano y el Sabiñánigo, que concluyó con reparto final de puntos.

No fue brillante el juego y sobraron las brusquedades a lo largo de los noventa minutos. La fuerza imperó a lo largo del intenso choque, que tuvo cuatro minutos de prolongación en el primer tiempo y once en el segundo, tiempo en el que llegó el empate definitivo, además de la exhibición de once tarjetas amarillas y una roja.

Menudearon las imprecisiones en las acciones de ambos equipos y las interrupciones y el gol de Garrido a pase de Borja llegó en una fase en la que el Jacetano se estaba haciendo con el dominio territorial. Corría el minuto 21.

Pero el remate apenas se prodigó. El equipo visitante tiró por primera vez a parte en el minuto 43 del encuentro, mandando Lalo el balón a córner.

En la segunda parte, con buena respuesta atrás de los jaqueses, el Sabiñánigo se fue arriba y aunque anduvo también parco en el remate, fue suficiente para empatar el testarazo de Blasco cuando pasaban ya diez minutos del tiempo reglamentario. Antes de ello se había producido una ocasión de gol en cada una de las porterías.

EFB HUESCA 0-2 FRAGA

EFB Huesca: Campo, Vargas, Alassane, Alejandro (Lizer, 68), Rodríguez, Torres, Emilio, Bautista, Montaño, Alonso (Roberto, 68) y Mincho (Saravia, 58).

Fraga: Marc, Genis, Álex (García, 58), Alexis, Ramón, Unai (Gómez, 80), Gerard (Bernabé, 58), Pirla, Castilla, Novials y Nihah.

Goles: 0-1, min. 71: Bernabé. 0-2, min. 89: Novials.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Montaño, Emilio; al visitante Alexis.

Comentario: El Fraga se llevó el duelo por el liderato ante el Inter Huesca y consolidó su primera posición en un partido que se decidió al final y donde los bajocinqueños supieron aprovechar las ocasiones en el tramo decisivo.

Fue un encuentro abierto y limpio en su inicio, con dos equipos que plantearon un encuentro abierto y que resultó igualado en la primera mitad, con leve dominio visitante y alguna ocasión para ambos equipos, pero que ninguno fue capaz de concretar.

Tras el paso por el vestuario, el Inter salió algo más activo que su rival, pero cuando más a gusto se encontraba en el campo y parecía que tenía opción de desequilibrar el duelo, llegó el gol de la Unión Deportiva Fraga, tras un error del portero local Campo que supo aprovechar Taberner para establecer el 0-1 cuando el partido iba ya por el minuto 71 y se iba acercando el final.

Ese encuentro desvirtuó al equipo local, que se vio muy afectado. Y ya muy cerca del final el Fraga consiguió sentenciar el choque. Fue en el minuto 89, cuando Novials, muy activo, se hizo con el balón desde el centro del campo y le ganó el mano a mano al portero local Campo para hacer subir al marcador el 0-2 que sería definitivo.

Los fragatinos quedan ahora con cuatro puntos de ventaja sobre el Inter, que sigue en la segunda posición.

ALTORRICÓN - AJAX DE JUSLIBOL: Aplazado.

VILLANUEVA 0-2 ONTIÑENA

Villanueva: Moriano, López, Roberto, Yerai, Lahuerta, Mompel (Dakos, 69), Montañés (César, 60), Barrios (Sánchez, 46), Boriko (Julia, 69), García y Miguel.

Ontiñena: Presa, Puente, Mir, Riau (Barcos, 89), Campo, Yavorov, Samuel (Alish, 82), Trota, Romero (Torres, 89), Lamana (Sanuy, 82) y Lucas.

Goles: 0-1, min. 26: López, en propia meta. 0-2, min. 68: Mir.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Amonestó a Roberto, Lahuerta; a Campo y Mir.

Comentario: Victoria del Ontiñena en un partido donde los visitantes fueron superiores en los primeros compases aunque sin ocasiones claras. Los visitantes se pusieron por delante en una segunda jugada tras un saque de esquina. Los locales lo intentaron de todas las formas posibles pero no estuvieron acertados en los metros finales. En la segunda parte el Ontiñena se replegó y al contragolpe sentenció la contienda.