Juventud y Balsas suman un punto después de un partido competido y muy parejo

Partido de la jornada: SANTO DOMINGO JUVENTUD 1 BALSAS PICARRAL 1

Empataron a uno en el campo 2 del Joaquín González, Santo Domingo Juventud y Balsas Picarral después de un partido muy igualado y cerrado, más de lo que suele ser normal en esta categoría, donde los defensores dieron muy pocas concesiones, lo que provocó que goles aparte, no hubiera demasiadas ocasiones claras para ninguno de los contendientes.

Empezaron mejor los visitantes, que dispusieron de dos lanzamientos desde posiciones no muy lejanas, que se perdieron por arriba de la portería de Samuel. Entró algo frío el Juventud, pero fue entrando en calor poco a poco. Lo hizo con un saque de esquina de Ibai, que casi entró de manera directa. No faltó mucho para ver un gol olímpico. Se rompió el marcador, y lo hicieron los naranjas, en un medio tiro, medio pase de Alejandro que le cayó a Ibrahima, que buscó el remate sin conseguirlo, la pelota le quedó a Úbeda, que de primeras ya no se andó con más miramientos y clavó su disparo en la red. Empujaba bastante el Juventud, pero el Balsas logró montar una jugada de ataque, en la que Leo no se lo pensó dos veces y clavó un pelotazo desde unos 25 metros, que fue directo camino de la portería para suponer el que a la postre sería el tanteador definitivo. Una falta de Joel que lamió el poste, pudo dar de nuevo ventaja a los de casa antes del intermedio.

Más información Un gran arranque sustenta el triunfo del Stadium Casablanca en Valdefierro

La segunda mitad fue más nivelada si cabe, que ya es decir. A unos y otros les costaba mucho pasar del centro del campo, donde se peleaba con bravura por cada balón. Tuvo que ser a balón parado donde pudo romperse la igualdad total. El goleador avispa, Leo, volvió a dar muestra de su estupendo golpeo, y clavó el cuero en todo el larguero en una falta. No cogía ritmo ni vuelo el juego, y nadie parecía capaz de desencallar la situación, con los minutos cayendo uno detrás de otro sin mayores novedades.

Un arreón final de los de Las Fuentes les permitió en los últimos minutos buscar con más ahínco la victoria. Ibrahima cruzó su remate demasiado. Alejandro, escorado, tiró en un sensacional golpeo al palo y la jugada que trajo polémica vino en un saque de esquina al primer palo, cabeceado por Alejandro, tocando también en la acción a Daniel, y aunque marcó, la jugada estaba anulada por falta al portero, aunque la señalización de un colegiado experimentado como es Alfredo Ramo, pareció no quedar clara en ninguno de los dos banquillos, que creyeron de primeras que había marcado el centro del campo para sacar el que hubiese significado el 2-1, que finalmente no llegó y todo quedó con el marcador empatado.

Ficha técnica:

Santo Domingo Juventud: Samuel, Ángel, Joel, Úbeda, Alejandro, Ibai, Ibrahima y Pablo. También jugaron: Rubén, Ignacio, Manu e Izan.

Balsas Picarral: Daniel, Samuel, Mario, Héctor, Jacob, Alejandro, Leo y Jorge. También jugaron: Arilla, Aznar y Diego.

Goles: 1-0, min. 6: Úbeda. 1-1, min. 11: Leo.

Árbitro: Alfredo Ramo Andrés.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 10:

El Olivar 4 Escalerillas 1

Amistad 7 Valdefierro 1

Oliver 6 Delicias 1

Stadium Casablanca 12 Marianistas 0

Racing Club Zaragoza 2 Hernán Cortés 2

Huracán 1 Stadium Venecia 6

Ebro 1 Montecarlo 0

CLASIFICACIÓN:

1º Ebro 28 puntos

2º Oliver 27 puntos

3º Amistad 25 puntos

4º Stadium Casablanca 24 puntos

5º Valdefierro 21 puntos

6º Racing Club Zaragoza 19 puntos

7º Santo Domingo Juventud 18 puntos

8º Balsas Picarral 16 puntos

9º Montecarlo 15 puntos

10º Hernán Cortés 10 puntos

11º Stadium Venecia 9 puntos (1 partido menos)

12º Delicias 9 puntos

13º El Olivar 3 puntos (1 partido menos)

14º Escalerillas 3 puntos

15º Huracán 3 puntos

16º Marianistas 3 puntos