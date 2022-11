Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: El Real Zaragoza sigue imparable y suma una nueva victoria para seguir líder

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 2-0 CONSTANCIA

El Real Zaragoza sumó una nueva victoria que le permite seguir líder una semana más. Esta vez fue ante el Constancia, un recién ascendido que se vio superado de principio a fin por el conjunto blanquillo. La falta de acierto local y la mala fortuna de cara a portería privaron a los locales de una victoria más holgada.

Comenzó el partido con dominio local desde el principio. El Constancia esperaba en campo propio y buscaba sus opciones con juego directo. Pronto comenzaron a llegar las ocasiones de peligro. Pau Sans, Linares, Liso y Chema fueron los más activos en ataque en un Real Zaragoza que finalizó el primer tiempo con dos largueros, un palo y numerosos acercamientos peligrosos pero sin goles.

Tras el paso por vestuarios, la tónica del partido siguió por el mismo camino pero el Zaragoza encontró el merecido premio del gol. Tras varias ocasiones, finalmente Pau Sans acertó tras una jugada individual que finalizó con un gran disparo cruzado que superó al guardameta visitante. El Constancia dio un paso hacia adelante en busca del empate y ya con el partido roto, Linares sentenció a la contra con un disparo con el exterior del pie derecho tras un buen pase de Pau Sans. De ahí al final, el partido fue perdiendo intensidad y el Real Zaragoza durmió el partido con posesiones largas para asegurar los tres puntos.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Abbad, Sadiouma (Barrachina, 87), Joel, Linares (Ismael, 87), Lluch, Lahoz, Chema (Gumiel, 87), Beamonte, Pau Sans (Monserrate, 82), Lucas y Liso (Yoha, 63).

Constancia: Morillas, Canaves, Bestard (Torres, 72), Antoni, Almazán, Andreu (Acedo, 46), Sergi (Vázquez, 87), Luca (Febrer, 78), Alomar, Granados y Armengual.

Goles: 1-0, min. 64: Pau Sans. 2-0, min. 78: Linares.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a los visitantes Bestard y Morillas.

GIRONA 2-0 EBRO

Girona: Gerard, Aznar (Mousta, 76), Antal, Pedroza, Borra, Selvi, Almena (Ignasi, 85), Calvete (Enric García, 61), Albert García (Luka, 61), Iker Vázquez (Jiménez, 76) y Jastin.

Ebro: Sisamón, Tapias (De Diego, 46), Pardillos (Charneca, 46), Rubén Pérez, Cortés, Guti (Redondo, 71), Lobato, Peregrina, Duato, Víctor (Sesma, 53) y Delgado (Conte, 53).

Goles: 1-0, min. 29: Jastin. 2-0, min. 45: Iker Vázquez.

Árbitro: Cartiel Arasa. Amonestó al local Luka y a los visitantes Rubén Pérez, Víctor, Guti y Cortés.

Comentario: El Ebro cosechó una nueva derrota a domicilio, esta vez ante un Girona que aprovechó los numerosos errores del conjunto zaragozano en la primera parte para llevarse el partido. Comenzó más cómodo el Girona, que movía el balón con rapidez y presionaba alto a un Ebro que no encontraba la forma de dar una buena salida de balón. En el 29’, Justin inauguró el marcador tras un pase filtrado entre el central y el lateral que definió a la perfección. El Ebro fue entrando en el partido con el paso de los minutos pero no logró crear ocasiones claras para empatar. En el 45’ llegó el segundo, obra de Iker Vázquez, que aprovechó un error en la salida de balón del Ebro y no perdonó en el 1 contra 1. Difícil papeleta para el Ebro, que trató de tocar algunas piezas en el descanso para acumular más gente de ataque pero se encontró con un Girona cómodo con balón y controlando la posesión y el partido en la segunda mitad. Estuvo cerca el Ebro en el 80’ de reducir distancias y meterse en el partido pero el remate de Sesma se marchó alto. Finalmente, derrota a domicilio que deja al conjunto arlequinado con la urgencia de ganar y comenzar a sumar de tres en tres lo antes posible.

HUESCA 0-3 MALLORCA

Huesca: Mohedano, Calvo, David Val, Lizáldez, Martínez, Soria, Ñama (Carp, 63), Hugo Gómez (Bellón, 63), Espinal, Torra y Taboada (Ayman, 46).

Mallorca: Marc, Sogorb, Pere Haro, Moyá, Quevedo, Payeras, Bruno, Montiel, Llabrés (Alarcón, 65), Mascaró y Plomer.

Goles: 0-1, min: 20: Sogorb. 0-2, min. 31: Plomer. 0-3, min. 65: Plomer.

Árbitro: Escartín Vivas. Amonestó al local Martínez.

Comentario: Recibía el Huesca al Mallorca, rival que se asienta a mitad de tabla, con el objetivo de encadenar victorias y sumar la tercera consecutiva. En una mañana fresca y con mucho viento, comenzó con bastante ritmo con pelota, tal y como es habitual en el equipo de Víctor Izuel. El entrenador no pudo contar con Diego Espinosa, central hasta el momento indiscutible en el eje de la defensa. El pichichi Ayman esperó desde el banquillo. El Mallorca comenzó defendiendo con un bloque alto, negando así el inicio de las jugadas por el suelo cuando sacaba el meta local Mohedano. En una buena transición encontró la línea de la defensa azulgrana en el centro del campo y ahí encontró una rendija para abrir el marcador. Buen pase en profundidad para que el lateral derecho Sogorb llegara desde segunda línea como un avión. Regateó a Mohedano de manera impecable y disparó con pierna zurda con la meta vacía para hacer el primero. Plomer amplió la ventaja a la media hora de juego con un golazo desde fuera del área, imposible para el meta local. El Mallorca llegó poco pero todo lo que tocaba lo convertía en oro. Tras el paso por vestuarios el Huesca se vio obligado a adelantar líneas en busca de un gol que le diera esperanzas para la recta final. El Mallorca se defendió bien mientras buscaba generar a base de balones largos y acciones a balón parado. Mohedano tuvo que estirarse para sacar un gran disparo que se colaba en su portería. A la jugada siguiente, con el Huesca pensando más en el área rival que en la suya propia, Plomer hizo el tercero de cabeza tras rematar completamente solo a escasos centímetros de la portería. Taboada pudo recortar distancias pero su remate de cabeza se marchó rozando el larguero y el marcador ya no se movió. Dura y contundente derrota que deja un regusto amargo porque corta una racha muy positiva de resultados y que impide a los azulgranas asaltar los primeros puestos.