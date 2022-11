Todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: El Villa de Alagón tumba al Borja en los minutos finales

BORJA 0-2 VILLA DE ALAGÓN

Borja: Montorio, Marín, Valero, Chueca, Tounkara, Ignacio (Sanz, 76), Usón, Abad, Navarro, De Pablo (Raúl, 86) y Rivarés (Ramón, 86).

Villa Alagón: Ortiz, Aladrén, Castillo (Antonio, 89), Adriel, Moreno, Juan, Perales (Garrido, 59), Serrano (Bernal, 76), Escartín, Eneko y Fernández.

Goles: 0-1, min. 81: Juan. 0-2, min. 88: Bernal.

Árbitro: Romeo Gracia. Amonestó a Abad, Tounkara; Castillo, Escartín, Juan y Fernández.

Comentario: El Borja fue derrotado en casa por el Villa de Alagón en un partido donde los visitantes fueron mejores en los primeros compases aunque con el paso de los minutos se fue equilibrando. La acción de peligro más evidente fue un penalti del Borja que detuvo Ortiz. En la segunda parte, el Villa de Alagón mejoró sus prestaciones ofensivas. Tras una buena asistencia que dejó a Herrero en una posición inmejorable, se adelantó el cuadro visitante; el equipo amplió su ventaja tras un pase filtrado que sutilmente Bernal desvió y sorprendió al portero.

SADABENSE 1-1 SANTA ANASTASIA

Sadabense: Valero, Gay, Torres (Zalba, 46), Fernando, Gerardo (Giménez, 81), Raúl (Pérez, 70), Ricardo (Ros, 63), Mainz, Poderós, Pascual y Rangel.

Santa Anastasia: Aguilar, Salafranca, Chechu Dorado, Les (Tenías, 66), Biota (Asensio, 55), Almuzara, Garde (Marcellán, 75), Abadía, Aitor (García, 66), Maqueda y Mainz.

Goles: 0-1, min. 48: Mainz. 1-1, min. 89: Rangel, de penalti.

Árbitro: Ballesteros Rubio. Amonestó a Torres y Rangel; Mainz.

Comentario: El Santa Anastasia visitó la casa de un Sadabense que se encuentra en un gran estado de forma.

El duelo empezó siendo muy igualado, pero pasada la primera media hora los visitantes, gracias a su juego directo, fueron los que llegaban con más claridad. Sus anfitriones, sin embargo, supieron contrarrestar sus ataques con una buena defensa, llegándose al tiempo de descanso con el empate inicial intacto.

Tras el paso por vestuarios salió mejor el Santa Anastasia, que no tardó en adelantarse en el marcador después de que Mainz aprovechara un error de la zaga local que se tradujo en el 0-1. El Sadababense, lejos de venirse abajo, fue mejorando su versión llegando a dominar el encuentro. No obstante, tuvo que esperar hasta el minuto 89 para conseguir reequilibrar el resultado. Lo logró desde el punto de penalti por mediación de Rangel. En el tiempo de descuento los locales tuvieron una oportunidad clara que les hubiera dado los tres puntos, pero no consiguieron culminarla exitosamente.

CALATORAO 2-4 EL GANCHO

Calatorao: Acrismaritei, Huerta, Tahis, Tarik, Iván (Gil, 81), Ricardo, Serrano, Sanz (Dauda, 81), Urgel, Jorge (Joven, 46) y Turrubia.

El Gancho: Ernesto, Garcés, Del Barrio, Cantero, Pablo, Martín, Díez (Teresa, 46), Lagunas (Larraz, 46), Durango (Marqués, 62)(Herrera, 70), Mastral y Moabet.

Goles: 1-0, min. 6: Urgel. 1-1, min. 30: Durango, de penalti. 1-2, min. 44: Durango. 2-2, min. 58: Iván, de penalti. 2-3, min. 60: Moabet. 2-4, min. 89: Herrera.

Árbitro: Rico Vila. Amonestó a Tahis, Urgel, Sanz, Iván, Huerta, Turrubia, Joven; Marqués y Merino.

Comentario: El Gancho se llevó los tres puntos ante el Calatorao en un partido donde los locales se adelantaron en un saque de esquina lanzado al segundo palo. Sin embargo, los visitantes fueron mejorando y en una pérdida los locales comentaron penalti. El Calatorao no reaccionó y Durango puso en otro desajuste defensivo el segundo. El paso por vestuarios le sentó bien a los locales, que empataron la contienda en el 58 desde el punto de penalti. Cuando mejor estaban, el Gancho anotó el tercero al aprovechar un pase de la muerte. Con el Calatorao centrado en lograr el empate, el Gancho sentenció a la contra.

ATLÉTICO CALATAYUD 0-2 SAN JOSÉ

At. Calatayud: Navarrete, Palacios, Sellarés, Sebastián, Pérez, Sergio (Cortés, 88), Aitor (Víctor, 70), Capilla, Zakaria (Robert, 61), García (Jiménez, 61) y Mario.

San José: Vargas, Sentís (Gómez, 75), Cea, Daniel (Barbero, 65), Pablo (Manjón, 86), Marchante, González, López, Sus (Omar, 46), Ibáñez y Barriendos.

Goles: 0-1, min. 54: Barriendos. 0-2, min. 85: Palacios, en propia meta.

Árbitro: Bernad Martín. Amonestó a Sergio; Sentís, Daniel, Pablo y Barbero.

Comentario: El Calatayud fue derrotado en casa por el San José en un partido que comenzó con una igualdad evidente sobre el césped, con una ocasión para cada equipo. La primera fue para el Calatayud aunque el San José respondió con un cabezazo que casi acabó en las redes. En la segunda parte, los visitantes se pusieron por delante en un remate de cabeza a la salida de un córner. El cuadro bilbilitano se lanzó a por el partido pero en un error de la zaga local los visitantes se colocaron dos goles por encima, una distancia que ya era imposible para el Calatayud con tan solo cinco minutos por delante.

LA CARTUJA 1-0 MAGALLÓN

La Cartuja: Ascorbe, Plaza, Ros, Egea (Cornago, 59), Caballero, Romeo, Andreu, López, Esparza (Rodríguez, 59), Trejo y Cabrera (Aragón, 76).

Magallón: Tabuenca, Falcón (Julio, 54), Aitor, Aibar (Miguel, 64), Pardo, Segura (Ibáñez, 73), Ruberte, Jorge (Roy, 64), Hernández (Adrián, 46), Sancho y Arilla.

Goles: 1-0, min. 38: Trejo.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Amonestó a Trejo, Egea, Cabrera, Rodríguez, Romeo; Jorge y Aitor (2), expulsado en el 89’.

Comentario: La Cartuja tuvo que sufrir para conseguir su primer triunfo de la temporada ganando por la mínima al Magallón. Aunque el partido se mantuvo reñido, los locales fueron superiores a su rival, consiguiendo anotar el 1-0 en el minuto 38 por mediación de Trejo. La Cartuja tuvo muchísimas oportunidades para dejar sentenciado el encuentro, pero no estuvo acertado de cara a puerta. El Magallón también dispuso de ocasiones para empatar, pero la defensa local supo sufrir para dejar los tres puntos en el Mariano Estrada Fortún.

MONTECARLO 0-1 VALDEFIERRO

Montecarlo: Martínez, Vicente, Cebrián (Posa, 72), Castán, Mauro (Ponce, 77), Ciriano (García, 77), Pelegrín, Caparrós, Mallor, Romanos (Osorio, 61) y Moncada.

Valdefierro: Artero, Marcos (Broto, 24), Domínguez (Blázquez, 61), Angoy, Gutiérrez (Pescador, 61), Muñoz (Álvarez, 82), Lorente (Martínez, 46), Perea, Gomis, Hernández y Valenzuela.

Goles: 0-1, min. 59: Martínez.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Vicente, Pelegrín, Caparrós, Castán, Moncada; a Broto, Perea, Gutiérrez, Domínguez, Blázquez, Álvarez, Valenzuela. Expulsó por roja directa al local Mallor (60’) y por doble amonestación al visitante Angoy (89’).

Comentario: El Montecarlo y el Valdefierro se repartieron los puntos en un partido intenso donde solo Martínez consiguió acabar con el empate a cero inicial e una buena jugada por fuera. Los locales fueron superiores en el primer tiempo y dispusieron de varias ocasiones claras que no lograron anotar. En la segunda parte la tónica general se mantuvo aunque el tanto visitante y la expulsión de un local hizo daño al cuadro de La Paz. Sin embargo, los jugadores de Jurado volvieron a controlar el partido y tuvieron otras dos acciones. En los últimos minutos el Valdefierro se mantuvo bien replegado.

REMOLINOS 2-0 MORÉS

Remolinos: Jorge, Lucas, Samuel, Ibra, Guillermo, Iglesias (Aragüés, 83), Juan (Emilio, 62), Aitor, Adama (Estaben, 62), Luis y Facundo.

Morés: Salvador, Pascual (Fajardo, 75), Molina, Rafael (Ibáñez, 83), Cristian, Serrano (Manuel, 75), Osorio, Jiménez (Adrián, 45), Pardo (Ortiz, 83), Trasobares y Agorreta.

Goles: 1-0, min. 71: Ibra. 2-0, min. 77: Iglesias.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Iglesias, Jorge, Aitor; Pardo, Cristian y Manuel. Expulsó por doble amonestación a los locales Luis (45’), Falcón (87’) y al visitante Trasobares (44’).

Comentario: Partido duro el protagonizado por el Remolinos y el Morés que se saldó con el triunfo de los locales. Mientras que el Remolinos optó por jugar combinando, el Morés practicó un fútbol más directo. Aunque hubo ocasiones durante todo el partido, los goles no llegaron hasta después del tiempo de descanso. Ibra se encargó de hacer el 1-0 en el minuto 71. No hubo que esperar mucho para volver a ver un tanto. Iglesias dobló la ventaja del Remolinos con un disparo desde la zona del medio campo.