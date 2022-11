Un triplete de Fede y un doblete de Castro impulsan al Oliver en Vadorrey

Partido de la jornada: UNIÓN LA JOTA VADORREY 1 OLIVER 5

La dupla formada por Castro y Fede, bien abastecida con pases desde la zona medular, fue la encargada de desequilibrar el encuentro. Entre ellos materializaron los cinco tantos que le valieron al Oliver para llevarse los tres puntos de El Rabal en un partido que acabó siendo cómodo, después de un arranque que prometía más igualdad.

La pareja empezó a marcar las diferencias con dos goles que fueron una fotocopia el uno del otro. Sendas diagonales abriendo a la banda izquierda, la primera servida por Hugo y la otra por Agudo, en las que Castro se escapó con mucha velocidad y pudiendo finalizar él delante del portero rival, quiso ser generoso, regalando dos asistencias a su compañero, que apenas si tuvo que empujar a gol.

Fueron unos golpes dolorosos para una Unión que había arrancado con valentía, presionando muy arriba, forzando unos cuantos saques de esquina, algunos consecutivos, pero a la que faltó más dinamita en los metros finales. Hasta encajar el 0-1, hicieron sufrir a un Oliver acostumbrado a tener mucho balón pero al que lograron incomodar bastante sin él.

En el segundo acto se abrieron más si cabe las distancias. No solo en el tanteador, sino también en el juego. Mucha superioridad de los de Álex Ortega que pasaron claramente por encima de una Unión algo alicaída. Se anuló un gol a Agudo en un remate de cabeza, en una jugada bastante protestada porque no parecía posición antirreglamentaria. Éste no valió pero sí lo hizo el que significó el triplete de Fede, que también bordeó el fuera de juego, aunque ahora no se señaló nada, y no perdonó en el mano a mano. El delantero fue sustituido, recibiendo una justa y merecida ovación por lo hecho durante el tiempo que estuvo en el verde.

Tomó el relevo Castro para en cinco minutos hacer dos goles más. En el cuarto se anticipó a Nicolás en una pelota larga, lo regateó y antes que lo evitasen los defensas, marcó, para luego salir desde su campo y superar en el uno contra uno al meta local. No sirvió para mucho, pero al menos la Unión se fue con el pequeño consuelo de hacer un gol, el que consiguió Álvaro a tres minutos para la finalización.

Ficha técnica:

Unión la Jota Vadorrey: Nicolás, Marcos, Blancas, Álvaro, Hugo (Abello, 50), Iván, Villar (Samuel, 55), Rubén (Filippo, 47), Cristian, Guillén (Almazán, 47) y Lafuente (Martínez, 55).

Oliver: Sinuhé, Diego, Saúl, Laserrada, Hugo, Agudo (Quintino, 49), Fede (Nacho, 55), Castro, Kevin (Gabardos, 55), Aladino (Iñaki, 49) y Labasa (Lostres, 49).

Goles: 0-1, min. 21: Fede. 0-2, min. 24: Fede. 0-3, min. 45: Fede. 0-4, min. 57: Castro. 0-5, min. 62: Castro. 1-5, min. 67: Álvaro.

Árbitro: Sánchez Ortiz. Amonestó al local Iván.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 12:

Actur Pablo Iglesias 1 Racing Club Zaragoza 8

Huesca 5 Ebro 1

Monzón FB 1 Hernán Cortés 1

Santo Domingo Juventud 3 Atlético Teruel 3

EFB Calatayud 2 Montecarlo 3

Cuarte 1 Jacetano 4

Stadium Casablanca 2 Peñas Oscenses 2

Balsas Picarral 1 Real Zaragoza 5

APLAZADO El Olivar-Amistad

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 33 puntos

2º Amistad 28 puntos (1 partido menos)

3º Huesca 27 puntos

4º Ebro 27 puntos

5º Oliver 25 puntos

6º Montecarlo 25 puntos

7º Racing Club Zaragoza 23 puntos

8º Stadium Casablanca 20 puntos

9º Monzón FB 17 puntos

10º Unión la Jota Vadorrey 16 puntos

11º Balsas Picarral 15 puntos

12º Hernán Cortés 14 puntos

13º Atlético Teruel 13 puntos

14º El Olivar 12 puntos (1 partido menos)

15º Santo Domingo Juventud 11 puntos

16º Jacetano 10 puntos

17º EFB Calatayud 8 puntos

18º Cuarte 8 puntos

19º Peñas Oscenses 5 puntos

20º Actur Pablo Iglesias 3 puntos