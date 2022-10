El Casablanca vence a domicilio al Racing Zaragoza para superarle en la tabla

Partido de la jornada: RACING CLUB ZARAGOZA 1 STADIUM CASABLANCA 2

El Casablanca vuelve a entrar en dinámica ganadora, sumando su segundo triunfo consecutivo al imponerse en el Parque Deportivo Ebro al Racing Club Zaragoza, en el comienzo de una maratón de partidos seguidos, que les llevó a jugar ayer, y hacerlo por partida doble la semana que viene, el martes aprovechando la festividad de Todos los Santos, y el fin de semana en la jornada habitual.

La fase inicial del primer tiempo perteneció al Stadium de manera clara, haciéndolo con buen juego y sintiéndose cómodos. Construyeron una buena jugada con varios toques de primeras que concluyó Fortún probando desde lejos, fuera. La pelota rodaba mucho más por territorio de un equipo racinguista que necesitaba cambiar la dinámica inicial. Lo consiguieron y fue suya claramente la otra parte de la primera mitad, dando mucha velocidad al juego, haciéndolo con precisión en los pases, como el que efectuó Zico a Juan, donde se reclamó fuera de juego que el colegiado no estimó, pero el delantero local no supo aprovechar esa situación para marcar. Tuvo el primero de la matinal Juan, en una vaselina que cogió al meta del Stadium, Lucas, a mitad de salida, pero el envío bombeado no tomó camino de los tres palos. El dominio local era cada vez más insistente. Cabeceó Zico centrado y minutos después, Lucas hizo una buena intervención a un disparo de Lahuerta. Sin goles se llegó al intermedio de una primera parte que tuvo la nota negativa de la lesión de Vaquero, que muy dolorido en un pie después de una mala caída, tuvo que verse obligado a abandonar antes de hora, a pesar de intentar seguir.

Muchas alternativas en la continuación, con ambos equipos rondando con más claridad si cabe el hacer diana. Pedro chutó junto al palo izquierdo y atajó Iker. El cancerbero del Racing fue el iniciador de una acción con un saque larguísimo, que llegó directa de un área a otra, para que Lahuerta, tras revolverse, probó a la media vuelta, pero de nuevo sin éxito.

Dio el primer paso hacia la victoria Stadium Casablanca, en un saque de esquina a la zona de más peligro y tras varios rechaces, la pelota quedó a merced de Ryan, que de cabeza, no perdonó. Lucas, muy acertado durante todo el choque, conservó la ventaja verderola con una gran parada a Alberdi. Fortún iba a colocar más tierra de por medio en una falta golpeada con mucha calidad, a la que no pudo llegar Iker. 0-2 y el partido que se ponía muy de cara para los intereses del Stadium.

Se añadieron cinco minutos, y en el segundo de ellos, los albicelestes pusieron algo de emoción, al anotar Casanova después de dos tiros cercanos que había rechazado Lucas.

Ficha técnica:

Racing Club Zaragoza: Iker, Ortega, Guillermo, Samuel (Mongero, 60), Zico (Roque, 43), Lahuerta, Bruno, Segura (Casanova, 43), Juan (Rafael, 52), Jacobo y Alberdi.

Stadium Casablanca: Lucas, Joel (Ramos, 62), Vaquero (Guillermo, 32), Pablo, Jaime, Hugo (Max, 62), Pedro (Nacho, 54), Fortún, Blasco, Enrique (José, 54) y Ryan.

Goles: 0-1, min. 40: Ryan. 0-2, min. 64: Fortún. 1-2, min. 70+2: Casanova.

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Amonestó al local Juan y al visitante Jaime.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 9:

Oliver 4 Actur Pablo Iglesias 0

Peñas Oscenses 0 Real Zaragoza 4

Atlético Teruel 1 Unión la Jota Vadorrey 2

Hernán Cortés 0 Cuarte 1

Jacetano 0 Balsas Picarral 3

Ebro 4 El Olivar 0

EFB Calatayud 1 Monzón FB 4

Amistad 4 Santo Domingo Juventud 0

Montecarlo 4 Huesca 2

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 24 puntos

2º Amistad 22 puntos

3º Huesca 21 puntos

4º Ebro 21 puntos

5º Oliver 18 puntos

6º Montecarlo 18 puntos

7º Stadium Casablanca 16 puntos

8º Racing Club Zaragoza 14 puntos

9º Monzón FB 14 puntos

10º Unión la Jota Vadorrey 13 puntos

11º Balsas Picarral 12 puntos

12º El Olivar 12 puntos

13º Hernán Cortés 10 puntos

14º Atlético Teruel 9 puntos

15º EFB Calatayud 8 puntos

16º Cuarte 8 puntos

17º Santo Domingo Juventud 7 puntos

18º Jacetano 4 puntos

19º Peñas Oscenses 4 puntos

20º Actur Pablo Iglesias 3 puntos