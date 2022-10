Contundente goleada a domicilio del Huesca B al Oliver

Oliver: Marcos, Mallén, Peregrina, Capapé, Víctor, Ruiz (Andrés, 60), Unai (Raúl, 60), Aziz, Bak (Gerard, 68), Fraile (Oleg, 46) y Lana (Miñana, 46).

Huesca B: Jaime, Aguilar, Gonzalo, Alejandro, Moha, Fontán (Launa, 62), Iker Gómez, Fofana (Jairo, 71), Benítez (Álvarez, 62), Alamañac (Lucas, 56) y De Lucas (Lucena, 56).

Goles: 1-0, min. 2: Bak. 1-1, min. 20: Alamañac. 1-2, min. 21: Fontán. 2-2, min. 23: Ruiz. 2-3, min. 28: Fontán. 2-4, min. 32: Fofana. 2-5, min. 48: Fofana. 2-6, min. 59: Benítez. 2-7, min. 75: Jairo.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Bak, Mallén; Fontán y De Lucas. Expulsó por doble amonestación al local Oleg (49’).

Comentario: Dura derrota del Oliver ante el Huesca B en un partido donde la primera media hora fue igualada, con ocasiones para ambos equipos, que se mostraron acertados y supieron transformar dos de sus ocasiones. Sin embargo, los dos tantos visitantes antes del descanso fueron un duro mazazo para los locales. En la segunda parte, los visitantes dominaron en peligro y en la posesión y anotaron otros tres goles a un Oliver que no estuvo acertado en su línea defensiva. En definitiva el Huesca tiró de efectividad tras el gol inicial de los locales en una segunda parte que se le hizo larga al Oliver.

ALCAÑIZ 3-3 ESCALERILLAS

Alcañiz: Raúl, Mario, Alonso, Alejandro, Adán (David Pal, 85), Codorniu (Daniel, 79) (Tomás, 85), Moliner (Estopiñán, 79), Bel, Alquézar, Cebrián y Lecina (Gonzalo, 60).

Escalerillas: Jorge, Vera, Vicente (Lagamy, 46), Monje, Cebollada (Leciñena, 46), Daniel (Peña, 77), Abderrazaq, Hagi (Reda, 77), Mamadou, Lapesa (Adrián, 46) y Abdelghani.

Goles: 1-0, min. 17: Lecina. 1-1, min. 21: Mamadou. 2-1, min. 35: Codorniu. 2-2, min. 46: Mamadou. 3-2, min. 63: Mario. 3-3, min. 95: Monje.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Lecina, Tomás, Moliner, Cebrián, Alejandro; Daniel, Jorge, Monje y Leciñena.

Comentario: Tras unos primeros compases de partido en los que el Escalerillas tuvo varias aproximaciones al área aunque sin llegar con demasiado peligro, el Alcañiz hizo daño en las transiciones rápidas y golpeó primero, con un gol que rápidamente igualó el Escalerillas, y fue más tarde cuando el Alcañiz volvió a adelantarse con una gran acción de Codorniu. A la salida de vestuarios el Escalerillas empató tras una internada por banda izquierda y con un posterior remate. De nuevo el Alcañiz se adelantó fruto de una falta lateral con un gran remate de cabeza de Mario. Con un partido aparentemente dominado y tras tener una oportunidad clara de sentenciar con 4-2, fue en el quinto minuto de los 9 añadidos cuando empató el Escalerillas en una acción a balón parado.

IPC LA ESCUELA 3-0 MARIANISTAS

IPC La Escuela: Jackson, Beamonte (Acosta, 73), Esteban, Izquierdo, Cardoso (Hernández, 62), Becerra (Thomas, 62), Jua, Yeray, Carlos, Torres (Chamorro, 62) y Calle (Pueyo, 73).

Marianistas: Pérez, Navarro, Rocafort, García (Ríos, 79), Juan (Gravante, 67), Gómez, Álvaro (Boned, 52), Solanas, Comenge (García, 52), Martínez (Gil, 46) y Nadal.

Goles: 1-0,. min. 32: Beamonte. 2-0, min. 40: García. 3-0, min. 90: Thomas.

Árbitro: Gimeno Otal.

Comentario: Impecable victoria del IPC La Escuela ante el Marianistas en un partido donde los locales fueron superiores. El equipo oscense llevó el peso del partido y controló la posesión, sometiendo a la zaga visitante. Beamonte transformó una de las llegadas en el primer tanto del partido. El cuadro visitante acusó el gol y encajó otro poco después, con la firma de García. En la segunda parte el cuadro zaragozano tuvo una tímida reacción y generó cierto peligro sobre Jackson. Thomas cerró el partido en el 90.

LA ALMUNIA 1-0 FB FRAGA

La Almunia: Eloy, Marcos, Nagy, Hugo (Per, 72), Arnal, Álvaro Gil (Iker Gil, 89), Lorén, Pellicer, Rubén, Montesinos y Langarita (Lorente, 79).

FB Fraga: Mario, Noé, Adriá (Plana, 89), Visa, Joan (Jorge, 46), Borjabad, Álex (Iker, 81), Gabriel, Almerge (Casado, 46), Casanova y Teixidó (Hugo, 62).

Goles: 1-0, min. 82: Per.

Árbitro: De Ena Wolf. Amonestó al local Nagy y a los visitantes Borjabad, Visa, Jorge, Casanova y Plana.

Comentario: Victoria de La Almunia en un partido de necesidades. Hubo timidez en los primeros compases aunque La Almunia se fue haciendo poco a poco con el control. El Fraga fue mejorando con el paso de los minutos. Los locales tuvieron varias llegadas en las que rozaron el gol. Tras el descanso, La Almunia mejora y se hace con el control del juego de nuevo y los cambios dieron verticalidad a los locales. Per anotó el único gol del partido en la recta final del partido que daba los tres puntos a los locales. .

BALSAS PICARRAL 2-1 ATLÉTICO TERUEL

Balsas Picarral: Martínez, Moreno, Galán (Salas, 80), Ríos (Eito, 66), Piqueras, Zidane, Romanillos (Redondo, 55), Bernal (Brizuela, 80), Otero (Lorente, 55), Ceperuelo y Mazas.

Atlético Teruel: Rivas, López, Morales, Escuder, Saludes (Marco, 54), Dolz (Galindo, 88), Artajo, Domingo (Calvo, 62), Hinojosa (Torner, 54), Oya y Bouhaben.

Goles: 1-0, min. 9: Mazas. 1-1, min. 14: Dolz. 2-1, min. 18: López, en propia puerta.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Romanillos; Domingo y Calvo.

Comentario: El Balsas se llevó los tres puntos ante el Teruel en un partido muy físico. El cuadro local fue mejor en los primeros compases, reflejado en el gol de Mazas en un centro al segundo palo. Sin embargo, en un balón a la espalda los turolenses igualaron la contienda. Los locales no acusaron el gol y en un desajuste defensivo los visitantes encajaron en propia puerta el segundo. En la segunda parte, el Teruel no intimidó a la defensa local salvo en un momento lúcido en ataque en la recta final que no tuvo impacto en el electrónico.

STADIUM CASABLANCA 2-2 EBRO B

Stadium Casablanca: Clavero, Huerta (Lobera, 12), Portero (Colás, 59), García (Picot, 59), Garcés (Silva, 59), Calvera, Ruiz, Izquierdo, Rodríguez (Martín, 44), Cerrato y Redondo.

Ebro B: Train, De Lope, Bielsa, Baeyens, Prados (Beltrán, 85), Escanero (Subias, 85), Pinilla (Eder, 80), Anso, Wallid, Calvo y Aparicio (Del Cerro, 63).

Goles: 1-0, min. 14: Redondo. 1-1, min. 64: Baeyens. 1-2, min. 68: Prados. 2-2, min. 70: Silva.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Garcés, Silva, Picot; y Wallid.

Comentario: El Casablanca y el Ebro se repartieron los puntos en un partido igualado y competido donde los locales fueron mejores en los primeros compases, adelantándose en el minuto 14 con un remate de Redondo a la salida de un córner. Los visitantes reaccionaron al gol encajado y acumularon varios acercamientos, que detuvo Clavero. En la segunda mitad, buenos minutos del cuadro arlequinado, que dio la vuelta al marcador en tan solo cuatro minutos. Los verdes no se vinieron abajo y empataron en el 70 tras una buena jugada de Colás. En la recta final el partido se rompió y la verticalidad se apoderó del juego.

SAN GREGORIO 2-2 MONTECARLO

San Gregorio: Fernández, Sánchez (Jiménez, 45), Martínez (Edders, 45), Casado (Vicen, 87), Agbor (Enrech, 83), Sebour, Beye, Alhajas, Teodor (Rodríguez, 45), Aranda y Benavente.

Montecarlo: Montañés, Gracia (Calvo, 61), Escalzo (Dos Santos, 82), Villanueva (Tellers, 61), Sanjuan, Sanz, Montes, Abenia (So Delgado, 82), Pardo, Laborda y González (Pérez, 61).

Goles: 1-0, min. 31: Agbor. 1-1, min. 35: Escalzo. 2-1, min. 55: Rodríguez. 2-2, min. 68: Teller.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Casado; y Laborda.

Comentario: Reparto de puntos en un partido intenso y de buen nivel entre dos de los mejores equipos de la categoría, con un cuadro rojillo en una buena dinámica -sigue invicto- y un Montecarlo que buscaba volver a encadenar victorias. El cuadro local fue mejor en los primeros minutos, llevando el peso de la posesión; este dominio quedó patente en el 31, cuando Agbor anotó el primero. Sin embargo, los de La Paz fueron de menos a más y fueron mejorando sus prestaciones hasta que Escalzo empató la contienda. En la segunda mitad, los rojillos volvieron a hacerse con el control y volvieron a ponerse por delante. Con una dinámica similar a la del primer tiempo, el Montecarlo volvió a empatar y ambos equipos pelearon en los minutos finales por la victoria.

AMISTAD 1-3 RACING CLUB ZARAGOZA

Amistad: Pedro, Liarte, Pasamón (Maza, 65), Erik (Abián, 65), Marzal, Samuel, Daniel, Pablo, Alejandro (Kevin, 65), Izuel (Óscar, 46) y Soler (Guillermo, 46).

Racing Club Zaragoza: Ethan, Eloy, Bryan, Álvaro (Liso, 61), Divasson, Enseñat (Noé, 61), Gracia (Fuentes, 46), Valentín, Casañal, Salcedo (Regidor, 53) y Josué (Glera, 72).

Goles: 0-1, min. 7: Enseñat. 0-2, min. 29: Josué. 1-2, min. 75: López. 1-3, min. 86: Glera.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Liarte, Izuel, Daniel; Gracia, Álvaro, Divasson y Regidor.

Comentario: El Racing se llevó un partido que se decidió en acciones puntuales. El comienzo fue muy igualado, con llegadas para ambos y los visitantes se adelantaron en un error defensivo. El gol afectó al juego de los locales aunque tuvieron varias llegadas. En un saque de banda colgado al área, el cuadro visitante amplió diferencias. El Racing al contragolpe pudo hacer daño. En la segunda parte, los rojillos se hicieron con el control y recortaron distancias. Sin embargo, en una pérdida de balón, el Racing mató al contragolpe el partido.

REAL ZARAGOZA B 0-0 UTEBO

Real Zaragoza B: Valentín, Olmos, Motilva, Esteban (Sánchez, 46), García, Hernández (Cortés, 61), Vadillo (Palacio, 61), Tobajas (Sancho, 78), Rufo, Pinilla (Sabater, 66) y Belrán.

Utebo: Pardo, Gelabert, Gálvez, Río, Mercadal, Salas, Carbonel (Sola, 57), Castillo, Andújar, Moreno (Fernández, 10) y Vicente (Ruiz, 57).

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a García, Valentín; Río, Andújar, Mercadal y Salas.

Comentario: El Real Zaragoza se repartió los puntos con el Utebo en un choque donde ninguno de los dos estuvo acertado en los metros finales. El encuentro fue muy físico, sin espacio para posesiones largas a las que el cuadro zaragocista acostumbra. La acción más clara llegó en el 95, con un remate de cabeza que se fue desviado.