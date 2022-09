Ilusionante punto el cosechado por el Utebo ante el filial de la Real Sociedad

El Utebo confirmó las buenas sensaciones mostradas durante la pretemporada, donde no perdió ni uno de los choques que disputó y en su retorno al fútbol nacional, sumó un muy buen punto frente al tercer filial de la Real Sociedad, a pesar que las cosas se pusieron en contra muy pronto.

Apenas se habían consumido cinco minutos cuando los de Juan Carlos Beltrán fueron castigados con un penalti en contra por derribo de Alvira a Azkune, al intentar cortar la internada del futbolista donostiarra. El colegiado, muy cerca de la jugada, no dudó lo más mínimo en señalar el punto de los once metros, a pesar de las protestas. Ekain lanzó a la derecha de Jon Ander, que a pesar de adivinar el lado del disparo, no pudo evitar el 1-0, que fue bastante fuerte. Reaccionaron bien los aragoneses, que acariciaron el empate a través un doble remate consecutivo de Pomareta e Iñaki, que el meta Aitor desbarató haciendo gala de unos excelentes reflejos. Jon Ander no quiso ser menos que su compañero bajo palos y también actuó con acierto en un peligroso tiro raso de Mikel, respondido con una mano enviando el balón a saque de esquina y atajando un cabezazo de Ekain.

Al inicio de los segundos 45 minutos le fue anulado un gol a la Real C, por posición de fuera de juego de Mikel, que anotó después de un rechace de Jon Ander. Una jugada importante, porque un 2-0 ya hubiera puesto las cosas muy complicadas. Fue a más el Utebo, y obtuvo el merecido premio de la igualada, en un centro desde la banda izquierda, que el incombustible Adán Pérez cabeceó picado, superando esta vez sí al hasta entonces imbatible Aitor.

La media hora final fue emocionante, con ambos equipos apretando de lo lindo y yendo a por los tres puntos. El local Iñaki pudo dejar a los utebanos con caras largas, pero su intentona finalizó en el lateral de la red.

Primer punto de la temporada para un Utebo que estuvo arropado en San Sebastián por su fiel afición, que no quiso perderse en directo la vuelta a lo que hace unos años fue Segunda B y ahora es Segunda Federación.

Ficha técnica:

Real Sociedad C: Aitor, Iñaki, Azurmendi, Astigarraga (Larrañaga, 67), Eder (Gibelalde, 81), Ekain (Canales, 81), Mikel (Lizaso, 63), Arzak, Azkune (Pontones, 63), Luken y Lebarbier.

Utebo: Jon Ander, Alvira, Meseguer, Pomareta, Suárez (Berto, 67), Marín, Adán Pérez (Marín, 77), Darius (Jona, 46), Iñaki (Garcés, 85), Toni Pérez y Roldán (Cambil, 85).

Goles: 1-0, min. 7: Ekain, de penalti. 1-1, min. 55: Adán Pérez.

Árbitro: Ruiz Martín. Amonestó a Azurmendi, Luken, Astigarraga, Mikel, Iñaki, Arzak; Suárez, Marín y Meseguer.