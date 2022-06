El Oliver y el Actur ganan sus respectivas Copas y se verán las caras en una semana

El Oliver en la categoría Oro y el Actur Pablo Iglesias en la Plata, se hicieron con los galardones de las respectivas Copas Centenario alevines, y se citarán la próxima semana, en campo neutral, en las instalaciones de los campos de la Federación Aragonesa de fútbol, para dilucidar quién es el campeón global copero.

En un gran partido, el Oliver batió al Montecarlo, en un bonito duelo entre dos de los equipos que han hecho un mejor papel durante la temporada. Un día más, el Oliver tiró de su arma más poderosa, si no el mejor jugador de la categoría, probablemente el más desequilibrante, el potente delantero Richard, que volvió a marcar las diferencias, materializando tres de los cinco tantos azulgranas.

Un encuentro que se decidió por pequeños detalles, en el que los azulgranas fueron mejores durante la primera mitad, aunque el primer susto lo dio el Montecarlo en un pase de la muerte que fue rematado alto. En una falta lateral llegó el 1-0, único gol de esa media hora inicial.

La locura se apoderó de una segunda parte en la que pasó de todo. Ausere igualó después de un córner. La mala suerte castigó a los rojillos, porque en una falta se resbaló su meta y el lanzamiento acabó entrando por el centro de la portería. La desgraciada acción no bajó los ánimos y de nuevo Ausere colocó la igualada a dos. También hubo polémica, porque Richard, que ya llevaba una cartulina, dio un plantillazo que acabó con un jugador rival lesionado y que pudo haberle costado la expulsión. El jugador siguió en el campo y anotó el tercero general y suyo en particular, en una contra cabeceada por él. Ya al final, y con el Montecarlo teniendo que arriesgar para al menos forzar los penaltis, llegaron dos tantos más para dejar una diferencia final que no fue ni mucho menos tan amplia como refleja ese 5-2.

Más información El Ebro supera a un combativo Actur para hacerse con la Copa Centenario benjamín

En la Copa Plata, otra vez los penaltis fueron un gran aliado para el Actur Pablo Iglesias. Si en semifinales fue de esta forma como batieron a El Salvador, ahora y ya en la final, volvieron a templar bien los nervios desde los once metros para derrotar a un San Gregorio que erró dos, por uno nada más del Actur. El tiempo reglamentario finalizó con el resultado inicial después de una hora de juego en la que ninguno pudo batir la meta de su oponente a pesar de haber tenido ocasiones para lograrlo.

COPA ORO - FINAL

* OLIVER 5-2 MONTECARLO

Ficha técnica:

Oliver: Daniel, Juan, Ros, Iván, Samuel, Nando, Richard, Diego, Duarte, Pascual y Fornoza. También jugaron: Parra, Lucas, Alonso, Rayan, Marcos, Iván y David.

Montecarlo: Izan, Tena, Causín, Tello, Gasca, Escalona, Daniel, Nicolás, Ausere, Yarón y Escriche. También jugaron: Andrés, Campillo, Sebastián, Lorente, Navascués y Mateo.

Goles: 1-0, min. 24: Richard. 1-1, min. 35: Ausere. 2-1, min. 42: Richard. 2-2, min. 48: Ausere. 3-2, min. 53: Richard. 4-2, min. 57: Diego. 5-2, min. 60: Alonso.

Árbitro: Jiménez Machuca. Amonestó a los locales Richard, Parra y Ros y al visitante Tena.

COPA PLATA - FINAL

Actur Pablo Iglesias | Alevín Preferente CD Actur Pablo Iglesias

* ACTUR PABLO IGLESIAS 0-0 SAN GREGORIO

Penaltis: 4-2

Ficha técnica:

Actur Pablo Iglesias: Cristian, Mario, Ricardo, Diego, Iker, Marquina, Marcos, Piñeiro, Subías, Hatim y Emmanuel. También jugaron: Chris, Martín, Bahamonde, Estrada, Sergio, Mateo y Daniel.

San Gregorio: Daniel, Akram, Lanzarote, Héctor, Yahya, Javier, Moaaz, Haddy, Nicolás, Gonzalvo y Samuel. También jugaron: Grandal, Guillermo, Ismael, Ousman, Eric e Íñigo.

Árbitro: Sánchez Ortiz.