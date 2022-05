Majadahonda, UD Logroñés, Nástic y Linares terminan en Play Off

El Celta de Vigo ‘B’ fue el gran perdedor del Grupo 1 de Primera RFEF, ya que tras empatar ante un SD Logroñés que no se jugaba nada (1-1) se queda fuera del Play Off de ascenso después de haber estado prácticamente toda la liga regular en los puestos de privilegio. En su defecto, entran al Play Off el Rayo Majadahonda, que se impuso 1-2 en Badajoz, y el UD Logroñés, que venció por 1-2 en el Campo de la Cultural Leonesa. Los otros equipos que ya estaban matemáticamente clasificados para el Play Off son el Racing de Ferrol y el Deportivo de La Coruña. El Racing de Santander fue quien ascendió directamente, mientras que los puestos de descenso ya estaban asignados para Talavera, Zamora, Valladolid Promesas, Tudelano y el desaparecido Extremadura.

En el Grupo 2, ya estaba decantado el ascenso del Andorra y las posiciones de Play Off para Villarreal ‘B’ y Albacete. Los tres perdieron en sus compromisos de este fin de semana. Los otros dos billetes de Play Off han terminado en el Nástic (tras imponerse por 0-1 al Alcoyano y sumar cuatro victorias consecutivas) y para el Linares, que doblegó por 1-4 al Sevilla Atlético, que aprovecharon así la derrota del Sabadell ante el Algeciras (0-1). LA victoria del Sanluqueño (2-1 ante el Villarreal ‘B’) no le impide salir del descenso, a donde también han caído el Sevilla Atlético, Costa Brava, UCAM Murcia y Betis ‘B’.

