El Ebro y el Prat firman las tablas

El Ebro empata y no logra obrar el milagro del playoff. Tras una segunda vuelta de mucho mérito, el cuadro arlequinado se queda a las puertas de la promoción de ascenso. El encuentro comenzó con malas noticias para los locales, pues a los pocos minutos de juego llegaban noticias poco esperanzadoras de otros terrenos de juego, lo que provocó cierto bajón en los hombres de Raúl Jardiel. El Prat, que necesitaba sumar para abandonar los puestos de descenso directo, tomó la responsabilidad de mandar en la medular, asumiendo más riesgos que un Ebro que se dejaba llevar. Rivas tuvo la más clara con un remate mordido que se marchó fuera. A los pocos minutos, Batanero sacó un centro medido a la cabeza de Naranjo que obligó a Loscos a intervenir con una buena parada. El Ebro se estiró tras el susto e Iván Elena gozó de las más clara para los locales, pero su disparo golpeó en un zaguero. El encuentro se marchó al descanso con todo por decidir.

Tras la reanudación, el Prat salió con una marcha más, pues precisaba de un gol para lograr la permanencia, y no tardó en lograrlo, porque a los cinco minutos Naranjo adelantó a los suyos con un buen remate. El tanto, que mandaba al Brea a la promoción de manera momentánea, obligó a los aragoneses a subir líneas, buscando generar ocasiones con buenas jugadas asociativas. Tuvo una muy clara el Ebro, pero Altube se encontró con un inspirado Craviotto. Sin embargo, quien no falló fue Eder, que empujó a la red una gran jugada colectiva por banda derecha. El gol mejoró a los arlequinados, que pudieron llevarse el partido en dos ocasiones, pero Iván Elena primero y Óscar después no estuvieron finos en el remate. Al final, reparto de puntos que permite al Prat mantener la categoría.

Ebro: Loscos, Meseguer (Sarriegi, 69), Jorge Adán, Ayoze, Nahuel (Abraham, 80), Óscar Sanz, Abel Suárez, Nando, Iván Elena, Altube (Sule, 80) y Eder Díez.

Prat: Craviotto, Héctor, Batanero, Guzmán, Padilla, Yeray, Sidibe (Lucas, 64), Genís, Rivas (Miki Puerto, 90), Naranjo y Guido (Kuku, 70).

Goles: 0-1, min. 51: Naranjo. 1-1, min. 72: Eder Díez.

Árbitro: Barrio Salas. Amonestó al local Iván Elena y a los visitantes Sidibe, Padilla y Guzmán.

