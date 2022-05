Amistad y Montecarlo empatan y dejan todo abierto para la vuelta en La Paz

COPA ORO - SEMIFINALES - IDA

Partido de la jornada: AMISTAD 2-2 MONTECARLO

Todo abierto para la vuelta entre Amistad y Montecarlo después de un empate a dos que no decidió apenas nada. Los de La Paz se adelantaron dos veces, pero sendos remates con su magnífica pierna izquierda de Fernando, sellaron la igualada definitiva.

Se notó que lo que se jugaba era nada más que el primero de los dos asaltos, una fecha en la que normalmente hay más a perder que a ganar. Por eso, con buen criterio, ninguno se volvió loco ni arriesgó más de lo debido. Un mal despeje defensivo se tradujo en el tanto inaugural de la tarde. Al querer mandar lejos el balón entre dos jugadores, salió en un globo, cayéndole a David, que no erró. De seguidas, nueva llegada muy clara de los de Sergio Arias, en un pase filtrado de Macía a Tabuenca, que casi a placer, envió arriba. El Amistad encontró la respuesta del empate en su primer aviso. Fernando clavó junto al palo un tiro imparable desde fuera del área. Continuó empujando algo más el Montecarlo y Yaser no pudo precisar por poco un saque de esquina enviado al segundo palo. Rozando el intermedio, volvió a adelantarse el cuadro visitante, tras un centro flojo de Samuel, que no pudo agarrar Joel y Guillermo envió a la red sin gran dificultad.

Con el resultado en su contra, quiso algo más el Amistad, pero se topó una y otra vez con un rival que no dejó ni una sola concesión. A balón parado lo intentó Cámara, pero Gonzalo despejó a dos manos. Buscó abrir hueco en la eliminatoria el Montecarlo y dos veces tuvo el 1-3 con meridiana claridad. David, en vaselina algo forzada y un providencial bloqueo de Hugo cuando Macía ya había encañonado dirección a meta.

Fernando situó el resultado definitivo, con un gol de bellísima ejecución, un golpeo escorado sensacional, que entró como un obús, en una jugada en la que cayó en la zona del golpeo un balón proveniente de la otra media parte del campo donde entrenaba otro equipo del Amistad. El colegiado decidió no parar y así se pudo presenciar la mejor acción de los 50 minutos de juego.

Ficha técnica:

Amistad: Joel, Montesa, Daniel, Cámara, Fernando, Mikel, Alejandro y Diego. También jugaron: Markel, Hugo, Amir, Christian, Roberto y Mario.

Montecarlo: Gonzalo, Diego, Tabuenca, David, Macía, Hugo, Murillo y Guillermo. También jugaron: Yaser, Romeo y Samuel.

Goles: 0-1, min. 7: David. 1-1, min. 10: Fernando. 1-2, min. 23: Guillermo. 2-2, min. 43: Fernando.

Árbitro: Buil Teller.

HERNÁN CORTÉS - EBRO (Se jugará el martes 17 de mayo, invirtiendo el orden de la eliminatoria, la ida en La Almozara y la vuelta en el García Traid)

COPA PLATA - SEMIFINALES - IDA

Partido de la jornada: VALDEFIERRO 3-1 CUARTE

El Valdefierro también se llevó el tercer enfrentamiento del curso ante el Cuarte (los otros dos fueron en liga) y habrá de defender una jugosa renta de dos tantos de diferencia en el partido de la vuelta de esta eliminatoria. Los locales aprovecharon mejor el rato donde fueron superiores, mientras que el Cuarte se volcó con todo en el segundo tiempo sin éxito.

Mejor comienzo imposible para los azules, que hilvanaron una jugada muy bien trenzada entre Urgel y Cilla, con pared incluida y un pase de la muerte del primero, que terminó perfectamente Cilla. Cogió en frío el tanto al Cuarte, que no obstante respondió tres minutos más tarde, en un saque de esquina abierto de Ignacio, que cabeceó del mejor modo posible Andrés. De ahí al cuarto de hora, buen tramo de los visitantes, que situando la zona de presión muy alta, hizo que el juego del Valdefierro no fuese fluido a la par que les hacía crecer. Un golpeo de Ignacio pudo colocar por delante a los suyos, ya que se fue por tan poco, que rozó el palo antes de perderse por la línea de fondo. Tomó aire el Valdefierro para hacerse con el capítulo final del primer periodo. La pelea de Cilla por un balón, dio sus frutos, haciéndolo llegar a su compañero Iván, que al segundo intento, batió a Hugo. Antes del descanso llegó el tercero, en un gran cambio de orientación de Iván a Alberto, que raso y por bajo, superó a un defensor y al guardameta.

Intentó el Cuarte durante toda la segunda parte hacer ese gol que les acercase a uno solo de diferencia, pero por un motivo u otro no lo consiguieron: o bien faltó precisión o acierto en los metros finales o fin la defensa local estuvo expeditiva, sobre todo con un Samuel espléndido, que cortó todo lo que pasó por su lado. Fueron 25 minutos con un juego ya más roto, producto del cansancio y del fuerte calor, con un Valdefierro tirando contras que tampoco tuvieron premio. A poco de la finalización, dispuso el Cuarte de una falta en posición centrada, en la que Dorado no pudo superar a Álvaro, que despejó con ambas manos.

Ficha técnica:

Valdefierro: Álvaro, Urgel, Iker, Samuel, Hugo, Cilla, Alberto y Stefan. También jugaron: Thiago, Iván y Pascual.

Cuarte: Hugo, César, Ramón, Dorado, Ignacio, Andrés, David y Luis María. También jugaron: Nicolás y Víctor.

Goles: 1-0, min. 1: Cilla. 1-1, min. 4: Andrés. 2-1, min. 16: Iván. 3-1, min. 22: Alberto.

Árbitro: Adil Amaazoul.

STADIUM VENECIA 0-3 ACTUR PABLO IGLESIAS

Stadium Venecia: Izan, Jorge, Thiago, Ferrando, Juan, Iago, Óscar y Esteban. También jugaron: Pedro, Álvaro, Daniel y Marco.

Actur Pablo Iglesias: Galindo, Julio, Álvaro, Óscar, Ferruz, Iván, Ion y Gonzalo. También jugaron: Héctor y Nadia.

Goles: 0-1, min. 15: Héctor. 0-2, min. 31: Ion. 0-3, min. 49: Álvaro.

Árbitro: Rico Vila.