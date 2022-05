El Real Zaragoza realiza un gran partido sin premio ante el FC Barcelona

Partido de la jornada: FC BARCELONA 3-2 REAL ZARAGOZA

Al Real Zaragoza se le escapó la posibilidad de puntuar a domicilio ante todo un FC Barcelona, campeón matemático desde la pasada semana. Al conjunto dirigido por Javier Garcés se le puso el partido muy de cara y se llegó al descanso con 0-2, pero una buena segunda parte del conjunto azulgrana imposibilitó que el Real Zaragoza sacase algo positivo de Barcelona.

Tras unos primeros minutos de igualdad, Pau Sans consiguió abrir el marcador con una jugada individual que finalizó con un disparo raso al primer palo. El Barça tenía más posesión que el conjunto zaragozano pero los blanquillos no se arrugaban a pesar de la diferencia de dominio. De hecho, Liso acertó para poner el segundo con un remate de volea con la pierna derecha tras un rechace, dando a su equipo una importante ventaja antes de marcharse de camino de vestuarios. El Real Zaragoza tuvo hasta tres ocasiones más para haber podido lograr un resultado más amplio pero les faltó acierto.

Tras el descanso, el Real Zaragoza saltó con un planteamiento defensivo con el objetivo de mantener la ventaja. Desde el inicio el cuadro catalán buscó la portería defendida por Nico. En apenas 3 minutos los locales consiguieron igualar el choque con dos jugadas a balón parado con sendos remates de cabeza de Arnau y Almeida. El empate obligó al Real Zaragoza a dar un pasito hacia adelante y comenzó a tener más balón, pero los locales no perdonaron un espacio defensivo y Barberá disparó con el interior al palo largo para hacer el tercero. Tras el tercer tanto local, Lucas tuvo una clara ocasión para empatar pero el guardameta catalán lo evitó. En los últimos minutos el Real Zaragoza buscó el empate pero el Barça se mostró defensivamente muy fiable para asegurar la victoria.

Ficha técnica:

FC Barcelona: Astralaga, Pol Muñoz, Almeida, Arnau (Chadi, 69), Gerard (Miki, 69), Casadó, Saidou (Juanda, 69), Aleix, Barberá (Luzzi, 73), Fermín (Ilias, 69) y Estanis.

Real Zaragoza: Nico, Luna, Joel, Rubi (Fadel, 58), Raúl, Lahoz (Arel, 78), Chema, Beamonte, Pau Sans, Lucas (Danda, 78) y Liso (Gaitán, 72).

Goles: 0-1, min. 21: Pau Sans. 0-2, min. 30: Liso. 1-2, min. 53: Arnau. 2-2, min. 56: Almeida. 3-2, min. 70: Barberá.

Árbitro: Miguel Teruel. Amonestó a los locales Casadó y Aleix y al visitante Rubi.

EBRO 0-1 DAMM: El Ebro no consigue nada positivo ante la Damm.

Ebro: Antón, Da Silva, Pérez, Magarín, David, Agustín (Subías, 85), Gutiérrez (Pérez, 64), Gumiel, Sánchez (Fuentes, 74), Escario y Arizon (Carp, 74).

Damm: Nil, Pol Fernández, Yeray, Oriol, Vega, Adriá, Delgado (Almansa, 64), Capde (Moles, 64), Aliou, Dani (Martí, 77) y Júnior (Stephane, 88).

Goles: 0-1, min. 81: Naranjo.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Sánchez, Melendo, Gumiel; y Yeray.

Comentario: El Ebro no pudo puntuar ante la Damm y cortó además su racha de imbatibilidad como local. No perdía en La Almozara desde el 31 de octubre. El partido fue muy intenso y estuvo marcado por el calor, que hizo mella en ambos equipos, especialmente en el conjunto arlequinado. La Damm solamente tuvo tres ocasiones en todo el partido y acertó en una de ellas para llevarse la victoria. Tras una primer parte igualada, llegaron las dos ocasiones más claras seguidas en el 42’, una para cada equipo. Primero, Guti realizó un control espectacular para después probar con una vaselina que atrapó Nil. Acto seguido, fueron los visitantes quienes tuvieron su opción en una acción muy similar pero tampoco lograron acertar. Tras el descanso, siguió la misma tónica de igualdad en el partido. Melendo tuvo una ocasión clara para inaugurar el marcador pero le pegó al suelo. El gol visitante llegó tras una gran combinación al primer toque que terminó con un disparo de Naranjo desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Antón. Los últimos minutos el Ebro lo intentó con más corazón que cabeza pero no logró igualar el marcador.

MONTECARLO 4-2 LLEIDA ESPORTIU: El Montecarlo supera al Lleida con un festival de goles.

Montecarlo: Soto, Lóbez (Delgado, 70), Aznar, Lera, Romanos (Cerrato, 70), Posa (Ponce, 70), Mateos, Escartín, Caparrós, Barrios (Agustín, 55) y Gracia.

Lleida Esportiu: Pérez, Santiago, Nsingani (Jiménez, 59), De La Fuente, Sala, Echeverría, Soriano, Coulibaly, Puig, Mur (Anto, 59) y Becerra.

Goles: 0-1, min. 18: Coulibaly. 1-1, min. 27: Romanos. 2-1, min. 31: Posa, de penalti. 2-2, min. 37: Soriano. 3-2, min. 65: Romanos. 4-2, min. 80: Agustín.

Árbitro: Martín Salvador. Sin amonestaciones.

Comentario: El Montecarlo venció al Lleida Esportiú en un duelo entre dos equipos descendidos a Liga Nacional Juvenil. El cuadro rojillo realizó un gran partido y pudo brindar un festival de goles y los tres puntos a su afición. El Montecarlo dominó y combinó con calidad y tuvo el acierto necesario para llevarse los tres puntos. Pese al dominio, comenzó perdiendo y tuvo que remontar. Romanos y Posa dieron la vuelta al gol inicial de Coulibaly pero Soriano empató de nuevo antes del descanso. En una gran segunda parte, los goles de Romanos y Agustín dieron una merecida victoria al Montecarlo.