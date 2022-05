El Huesca B se complica tras caer ante el Lleida

Dura derrota del Huesca B por lo que significa, puesto que los oscenses deberán vencer todos sus próximos compromisos y esperar que sus rivales no hagan lo propio para mantenerse en Segunda RFEF. El choque comenzó con los ilerdenses mejor plantados sobre el terreno de juego. Febas adelantó a los suyos a los cinco minutos, poniendo el choque muy de cara para el conjunto catalán. Los de Dani Aso no le perdieron la cara al partido y gozaron de una clara ocasión de Euse, que no acertó en el remate. Edu Adell y Sandoval se multiplicaban en labores ofensivas e inquietaban a la zaga azulona, pero sus centros no encontraba la cabeza de Carlos Kevin. No hubo tiempo para más en la primera mitad.

Tras la reanudación, el encuentro se volvió monótono, pues ninguno de los dos conjuntos conseguía encontrar espacios en los entramados defensivos. El Huesca B lo probaba por medio de jugadas ensayadas. En una de ellas pudo llegar la igualada, pero el disparo de Jordi Cano se marchó cerca de la escuadra. La más clara la tuvo Carlos Kevin, que remató un saque de esquina pero se encontró con el poste cuando el banquillo ya cantaba el gol. Los azulgranas lo intentaron hasta el final, pero el Lleida se defendió bien y cerró el resultado.

Lleida Esportiu: Ramón, Neeskens (Gaixas, 80), Roger (Fall, 63), Joanet, Moha (Bagayoko, 73), Yasser, Nani, Toribio (Mejía, 63), David López, Monterde y Febas (Danylo, 80)

Huesca B: Tiago, Peteiro, Pastor, Euse, Edu Adell (Barba, 56), Ronald (David García, 63), Manu Rico, Manu Molina (Aparicio, 56), Fuentes (Jordi Cano, 46), Sandoval y Carlos Kevin

Goles: 1-0, min. 5: Febas.

Árbitro: Ruiz Rabanal. Amonestó a los locales Monterde, Bagayoko, Neeskens y Yasser; y al visitante Barba.

