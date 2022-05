El Teruel cae ante un gran Numancia

Dura derrota del Teruel ante un Numancia que se mostró superior. El balón echó a rodar con el conjunto soriano mejor plantado sobre el terreno de juego de Pinilla. Los visitantes se hicieron con el control del partido desde el primer minuto. Prueba de ello fue el primer tanto, que llegó cuando aún no se había llegado al minuto cinco de juego: Carrillo se marchó por banda y centró con mimo para la llegada de un Lupu que no faltó a su cita con el gol. Los turolenses trataron de reaccionar, pero se encontraron con un Numancia muy bien armado. Carrillo estuvo cerca de ampliar la renta con un disparo seco, pero Curro se mostró seguro. Tras el paso por vestuarios, el Teruel salió mejor que los de Los Pajaritos. Aparicio gozó de un mano a mano frente a Isma Gil, pero su remate se marchó por encima del travesaño. Sin embargo, el Numancia no perdonó en la siguiente que tuvo: Agüero, en un lanzamiento de falta lejano, sorprendió a Curro y puso tierra de por medio. Aún pudo llegar el tercero con un potente disparo de Carrillo que golpeó en la madera. No hubo tiempo para más y los tres puntos se fueron para Soria.

Teruel: Curro, Hermelo (Julen, 77), Carlos Javier, Hakim, Ceballos, Jaime, Romero, Aparicio, Alfredo (Kevin Lacruz, 46), Emaná y Fabio (Comeras, 66).

Numancia: Isma Gil, San Emeterio, Vicent (Ballarín, 82), Fer Román, Jaume Pol (Muñoz, 87), Cotán, Jordi Tur (De Frutos, 87), Carrillo, Juampa (Diego Suárez, 69), Agüero (Crespo, 82) y Lupu

Goles: 0-1, min. 5: Lupu; 0-2, min. 76: Agüero.

Árbitro: Ortega Herrera. Amonestó a los locales Hermelo, Fabio, Jaime, Ceballos y Curro; y a los visitantes San Emeterio y Jaume Pol.

