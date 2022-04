El Teruel vuelve a la senda del triunfo tras superar al Brea

El CD Teruel acabó con el maleficio que le perseguía en sus compromisos ante el Brea y se impuso por 0-1 en su visita a Piedrabuena. Un tanto de Hakim en la recta final del choque permite a los de Víctor Bravo seguir en puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF.

El balón echó a rodar con ambos conjuntos bien plantados sobre el terreno de juego. La igualdad era la tónica dominante en los primeros compases y ninguno de los dos equipos era capaz de encontrar espacios en el entramado defensivo rival. El Teruel quería llevar el peso del partido, pero los breanos no lo permitían y las ocasiones brillaban por su ausencia. Jaime probó fortuna desde lejos y Emaná, minutos después, volvió a disparar desde la larga distancia, pero ninguno de los dos encontró portería. Sin embargo, el recién renovado Borja Romero fue el único que inquietó al Brea, pero se encontró con los guantes de Lázaro. Cuenca tuvo la última de la primera mitad, pero el atacante se encontró con un atento Taliby que desbarató la ocasión local.

Tras la reanudación, el encuentro no cambió demasiado, pues los dos equipos trataban de no cometer errores que les penalizaran, por lo que el riesgo era mínimo. Los minutos pasaban y el marcador no se movía. Sin embargo, cuando el encuentro se aproximaba al final, el Teruel consiguió abrir la lata: Hakim se impuso por arriba, remató y Lázaro logró rechazar, pero el zaguero consiguió encontrar la red en el segundo remate. El Brea se lanzó a por el empate y pudo lograrlo en el tiempo añadido con un disparo de Roy que se marchó a córner y un testarazo de Lázaro que no cogió portería por centímetros.

Brea: Lázaro, Mendinueta, Toni Pérez, Pepo (Roy, 88), Álvaro Cano, Luis Costa (Veintemilla, 65), Juan González, Israel (Pérez, 88), Matías, Cuenca y De la Mata

Teruel: Taliby, Hermelo, Cabetas (Hualde, 13), Hakim, Carlos Javier, Jaime, Borja Romero, Aparicio, Alfredo (Kevin Lacruz, 71), Emaná (Ceballos, 80) y Guille

Goles: 0-1, min. 80: Hakim

Árbitro: Gonzalo Sánchez. Amonestó a los locales Cuenca y Cano; y al visitante Aparicio. Expulsó al local Juan González por doble amonestación (91’).

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.