El Sariñena aplica su pegada en Fraga

FRAGA 0-3 SARIÑENA

Fraga: Puigvert, Serra, Sanz (Casanova, 46), Puch, Alexis (Taberner, 52), Sanjuan, Rodríguez (Yeray, 67), Gomes (Óscar, 82), Castilla, Jodar (Larroya, 82) y Novials (López, 67).

Sariñena: Ribas, Ventura, Chaib (Riyad, 75), Villellas, Terre (Marín, 85), Bata (Kever, 68), Stokic, Valero (Leiva, 85), Abad, Urquiz (Cortés, 85) y Roncea (Huerva, 85).

Goles: 0-1, min. 22: Bata. 0-2, min. 53: Bata. 0-3, min. 82: Roncea.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó a Alexis, Castilla, Casanova, Sanjuan; a Bata, Riyad.

Comentario: El Sariñena impuso su oficio en La Estacada y prácticamente se asegura la segunda posición de la tabla, tras ganar 0-3 a un Fraga que empezó muy fuerte pero que no superó el golpe que supuso el 0-1. El Sariñena mostró una eficacia del cien por cien en ataque, transformando en gol los tres disparos a puerta fragatina. En defensa se mostró inexpugnable una vez que se adelantó en el marcador. El Fraga remó contracorriente tras el 0-1 y le faltó más claridad y paciencia para recomponer la situación. El Fraga arrancó muy fuerte de salida, con líneas adelantadas y mordiendo en campo rival con eso que ahora se conoce como “presión alta”. Además, el balón se movía con velocidad con Unai de falso nueve creando superioridad en el centro del campo donde Nico y Leo generaban fútbol. El Fraga cometió el error de no aprovechar sus opciones, algo que frente al Sariñena se paga caro. Unai tuvo la más clara, con un excepcional disparo que se estrelló en el palo y Alexis tuvo la segunda en unos primeros minutos de claro dominio local, con varias llegadas más al área de Ribas. El Sariñena no había dado señales de vida en ataque, pero las primeras que dio fueron letales. En una contra, indecisión defensiva y la jugada acaba con un centro al área que Bata remata a la red, en una magnífica acción final. El Fraga notó el golpe y ya no reaccionó en todo el primer tiempo. Aunque lo intentó, apenas fue capaz de pisar el área rival con peligro, y tuvo que estar atento atrás para frenar las contras de un Sariñena cada vez más crecido, gracias a la ventaja en el marcador y a su solidez defensiva. Si el primer gol abrió la herida, el segundo ya fue un tajo de muerte (que diría Silvio). Además de doblar la ventaja dolió la facilidad con que Bata ganó la espalda de la defensa fragatina para elevar sobre Puigvert. Quedaba mucho tiempo, pero el Sariñena lo administró bien, ante un Fraga que probó primero por el suelo y luego apostó por un juego más directo con las dos torres, Alejandro y Taberner arriba, (de un falso nueve al principio a dos nueves al final), pero apenas les llegaron centros para rematar o para prolongar. Tampoco funcionó su juego de espaldas para abrir espacios y el Sariñena vivió plácidamente toda la segunda mitad hasta marcar el tercero, un gol hermano gemelo del segundo. Falta un poco escorada a la derecha, centro blandito a la espalda y Roncea llega sin problemas para elevar suavemente sobre Puigvert.

ESCALERILLAS 2-0 INTERN. HUESCA

Escalerillas: Lorente, Sánchez, Campos, Navales (Carnicer, 86), García (Mediano, 74), Varela, Pellejero, Vilches (Peg, 46), González (Jorge, 82), Ramírez y Borja (Ares, 89).

Intern. Huesca: Jiménez, Benedet (Sanagustín, 63), Diallo, Rodríguez (Plo, 82), Kouma (Montaño, 46), Borisov (Puertolas, 46), Fernández (Lu, 82), Sarvise (Shehu, 73), Vargas, Nihah y Torres.

Goles: 1-0, min. 38: Sánchez. 2-0, min. 77: Peg.

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Amonestó a Campos, Varela, Mediano y Borja; Diallo y Sanagustín. El visitante Sanagustín fue expulsado en el 79’ por doble tarjeta amarilla.

Comentario: Partido muy disputado en el Parque Oliver en el que se pudo ver a un Escalerillas superior ante un Internacional Huesca que vio como su buena dinámica se cortaba. El equipo local fue mejor durante la primera parte, adelantándose por medio de Boira al rematar un córner. Vilches pudo haber aumentado la ventaja del Escalerillas, pero falló ante Jiménez. Tras el descanso salió mejor el Internacional Huesca. Montaño tuvo la primera ocasión visitante, pero los locales, con un entramado táctico defensivo, se sacudieron el dominio visitante inicial y volvieron a crear peligro a la contra con una ocasión inmejorable de Gracia y un segundo gol de Peg tras recibir un pase en profundidad.

CASETAS 0-4 TAMARITE

Casetas: Laborda, Abad (Fernández, 47), Palacios, Morcillo, Gesse (Santiago, 47), Fernández (Da costa, 46), Sanz (Slavov, 56), Vidal, Tobón (Sánchez, 46), Rivas (Montaño, 56) y Gregorio (Buil, 56).

Tamarite: Bret, Cervera (Balué, 81), Delgado, Varilla, Vales (Raluy, 58), Espinosa, Iglesias, Bernardo (Rivera, 68) (Sanz, 81), Grau, Fadurdo y Flo (Casals, 77).

Goles: 0-1, min. 12: Espinosa. 0-2, min. 16: Espinosa. 0-3, min. 28: Vales. 0-4, min. 53: Vales.

Árbitro: Román Ibáñez. Amonestó a Tobón, Palacios, Fernández y Sanz; Vales y Delgado. El local Palacios fue expulsado en el 62’ por doble tarjeta amarilla.

Comentario: Justa victoria del Tamarte ante un Casetas que lo intentó hasta el final. Los locales salieron con la idea de jugar el balón desde atrás, pero su rival se mantuvo esperándoles en la zona del mediocampo para robarles el balón. El inicio del partido del Tamarite fue muy bueno, encadenando ocasiones hasta que, pasados los primeros 10 minutos, Espinosa adelantó a los visitantes con un gol desde casi el centro del campo. La tónica durante el primer tiempo se mantuvo, consiguiendo doblar el Tamarite su ventaja con una falta directa transformada por el mismo Espinosa y consiguiendo el 0-3 por mediación de Vales. A partir del tercer tanto, el Casetas empezó a disputar sus mejores minutos, contando con la posesión del esférico y creando peligro a balón parado. La segunda parte empezó con el mismo guion, siendo superior el Tamarite, que adelantó su línea de presión. Vales consiguió el cuarto gol de los visitantes con un disparo desde la frontal del área. Con el marcador en contra y tras la expulsión de Palacios, el Casetas volvió a mostrar su mejor versión durante el partido teniendo oportunidades para recortar distancias, pero el 0-4 se mantuvo hasta el pitido final.

MEQUINENZA 4-3 VALDEFIERRO

Mequinenza: Mbegue, Rami, Bruna, Cabistañ, Medina (Rodes, 89), Hoyo (Edgar, 72), Cendrós, Ariño, Castro (Ruiz, 46), Roca y Esteban (Aldabo, 54).

Valdefierro: Mayo, López (Iván, 86), Marcos, Marzo, Gutiérrez, Muñoz, Miguel García, Hernández (Daniel García, 86), Isern (Martínez, 51), Broto (Algaba, 86) y Perea.

Goles: 0-1, min. 9: Muñoz. 0-2, ,min. 25: Muñoz. 0-3, min. 28: Marzo. 1-3, min. 64: Aldabo, de penalti. 2-3, min. 68: Cabistañ. 3-3, min. 79: Medina. 4-3, min. 82: Cendrós.

Árbitro: Pérez Torres. Amonestó a Castro, Medina, Bruna, Cendrós, Dueso, Ruiz; a Martínez, Miguel García, Daniel García. Expulsó por doble amonestación a los visitantes Perea (89’) y Gutiérrez (66’).

Comentario: El Mequinenza se impuso al Valdefierro en un partido loco con una remontada de escándalo, dado que los visitantes se fueron con una clara ventaja de 0-3 al descanso. Una renta que no fueron capaces de mantener fruto del ímpetu de los locales espoleados por su afición. Albado transformó un penalti para recortar distancias y poco después fue expulsado Gutiérrez en el Valdefierro. La inferioridad numérica la pagó muy cara el Valdefierro, y empezó a sufrir y a tener un evidente desgaste que se tradujo en goles. Cabistañ acertó desde dentro del área con un ajustado remate al palo, mientras que Medina puso el empate al rematar en una jugada a balón parado. Poco después, Cendrós recogió un rechace de Mayo para establecer el definitivo 4-3.

PEÑAS OSCENSES 3-1 ALMUNIA SAN JUAN

P. Oscenses: Campo, Lasaosa (Bielsa, 46), Gargallo, Ramos (Comino, 70), Barreda (Buil, 56), Muñoz (Nihah, 81), Cano, Escartín (Vicente, 46), Guevara, Muñoz y Caba.

Almunia SJ: Rovira, Campoy, Domingo, Alcubierre, Puy, Labrador (García, 60), Clemente, Fofana, Obiols, Konteh (Peirón, 60) y Sampietro.

Goles: 1-0, min. 3: Guevara. 2-0, min. 23: Cano. 3-0, min. 42: Barreda. 3-1, min. 83: García.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a los locales Caba, Guevara. Expulsó por doble amonestación al local Buil (89’) y al visitante Obiols (90’).

Comentario: Empezó bien el partido para los locales que en el minuto 3 se adelantaron en el marcador, balón interior de A.Muñoz para J.Guevara que por alto supera la salida del guardameta visitante. El fuerte viento reinante impide el buen desarrollo del juego por parte de ambos equipos, más posesión para el Peñas pero sin ocasiones claras de gol,la Almunia por su parte busca balones al espacio pero sin acierto en los metros finales.

En el minuto 20, Caba desde el vértice del área recorta y arma rápido el disparo pero da en el palo. En el 23 llegó el segundo gol local,un córner que bota Caba lo remata de cabeza Lorien al fondo de la red. Los minutos van pasando sin grandes ocasiones de gol para ninguno hasta que al borde del descanso llegó el tercero para los locales,un balón entre líneas para Aarón, controla y de vaselina bate al portero visitante.

Tras el paso por vestuarios, el ritmo de juego disminuyó y fue la Almunia el que dispuso de más ocasiones de gol. Al Peñas le costaba pasar del centro de campo y elaborar jugadas con peligro para el rival. Ocasión clara para la Almunia en el minuto 63, una conducción de Sampietro la resuelve Borja desviando a corner con una gran intervención. Al final la insistencia de los visitantes consigue recortar diferencias en el minuto 81, tras un barullo en el área Miguel consigue el primero para su equipo. El juego se fué trabando y se vió poco futbol en el tramo final del encuentro. Dos partes diferenciadas, en la primera mayor control del Peñas que aprovechó sus ocasiones y en la segunda fueron los visitantes los que dispusieron de más oportunidades para haberse acercado en el marcador.

ALCOLEA 2-1 PEÑA FERRANCA

Alcolea: Buil, Bah, Dobón, Baringo, Sanz, Gou, Revilla (Guillén, 70), Arner, Cisse, Poy (Cambra, 88) y Zueras (Mayoral, 84).

P. Ferranca: Callizo, Valera, Arroyos (Rausell, 46), Peruga, Castillo (Cabrero, 67), Naval (Hugo, 78), Buil, Conde (Lalueza, 33), Santiago (Lasheras, 46), Marquina y Trallero.

Goles: 0-1, min. 20: Naval. 1-1, min. 44: Zueras. 2-1, min. 44: Zueras.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Cisse, Zueras, Poy; a Arroyos, Naval, Lasheras, Buil, Rausell.

Comentario: Victoria importantísima para los de Josemi por 2-1 de cara a la salvación. El equipo azulón golpeó primero y se puso 0-1 en el marcador en la primera parte después de un centro que se envenenó. En el añadido, el Alcolea se puso por delante gracias a dos goles de Pablo Zueras. A la contra pudo aumentar el marcador y también Ferranca recortar.

SAN LORENZO 4-0 ZARAGOZA 2014

San Lorenzo: Pablo, Esteire, Aranda, Cánovas, Rodrigo, Jesús (Ena, 60), Acobí, Alonso, Mairal, Gracia (Pomar, 70) y Juste.

Zaragoza 2014: Moriano, Alcay, Biens, Sinusia, Nsue, Ibero, Dawlat, Iosava, Esteban, Tanko (Said, 46) y Calvo.

Goles: 1-0 min. 1: Alonso. 2-0, min. 34: Alonso. 3-0, min. 76: Mairal. 4-0, min. 83: Ena.

Árbitro: Solano Castro.

Comentario: Goleada del San Lorenzo ante el Zaragoza 2014 en un partido en el que la diferencia pudo ser más abultada. En la primera jugada del partido, Alonso ya hizo el primer gol. Siguió buscando el segundo el conjunto local y fue el propio Alonso el que remató un saque de esquina para ampliar la renta de su equipo. En la segunda mitad, Mairal hizo el tercero con un disparo desde dentro del área y Edgar, de cabeza, materializó el cuarto que cerraba la goleada.

SABIÑÁNIGO 3-1 JACETANO

Sabiñánigo: Zamora (Pérez, 46), Grasa, Echevarría, Gómez, Villalba (Zamora, 87), Arellano (Toro, 80), Berrendo (Cabrero, 79), Blasco, Alcoba, Nogueras y Ara (Tanase, 85)

Jacetano: Grasa, Hontiyuelo (Gracia, 85), Sánchez, Gil, Noriega (Álvarez, 85), Blasco (Portaña, 64), Creswick, Díez, Aso (Butler, 64), Garrido y Grasa.

Goles: 1-0 min. 2: Blasco, 1-1 min. 22: Blasco, 2-1 min. 59: Villalba, 3-1 min. 89: Zamora.

Árbitro: Ezquerra Novales. Amonestó a Berrendo, Nogueras, Grasa; y Díez.

Comentario: El Sabiñánigo se impuso al Jacetano en un derbi muy esperado en el Joaquín Ascaso. El color del partido lo pusieron las aficiones, que se mostraron unidas por la amistad y disfrutaron y animaron a sus correspondientes equipos. A ambos conjuntos les gusta tener el balón y, cuando no lo tienen, sufren y mucho. El Jacetano empezó con valentía y fue el que más tocó hacia la puerta rival, pero los locales mantienen una defensa impenetrable que les esta dando muy buenos resultados. Fue un partido muy parejo, con mayor dominio del Jacetano, pero ocasiones para ambos. En un balón suelto, Raúl escapó de su marca e inauguró el marcador, pero la alegría visitante duró poco porque, en la siguiente jugada, Borja dejó el cuero a Blasco, quien sólo tuvo que empujarlo para empatar. En la primera mitad se vio un buen espectáculo y, en la segunda, el Sabi adelantó sus filas, dominó más el esférico y, en una buena jugada entre Blasco y Grasa, Aitor marcó el 2-1, que hizo mucho daño al Jacetano. El equipo visitante estuvo más fallón y los rojiblancos lo aprovecharon para generar ocasiones y sentenciar con un golazo de Chema Zamora.