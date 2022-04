El San José vence al Gancho a domicilio gracias a su acierto en ataque

El San José vuelve a la senda de la victoria tras cuajar un buen partido ante el Gancho. En los primeros compases, el juego fue igualado, aunque el cuadro de David Rincón fue de menos a más y se hizo con el control de la posesión al cuarto de hora. Con acciones por banda y a balón parado, los visitantes rozaron el gol en diversas aproximaciones. Finalmente, Sory consiguió su doblete con dos acciones trenzadas por banda muy similares, en el minuto 22 y en el 33. El Gancho intentó sorprender al contragolpe, pero el orden defensivo visitante no dio opciones a los atacantes locales. En la segunda mitad, la tónica general se mantuvo y Cea amplió distancias a balón parado. El gol acabó con cualquier posible reacción local, aunque con un penalti que transformó Durango maquillaron el electrónico. Finalmente, Rodríguez, en una acción a balón parado, cerró la goleada en el Nuevo Ranillas.

El Gancho: Merino, Maqueda, Lorente (Fernandes, 66), Díaz, Ardid (Díez, 46), Burillo (Durango, 66), Lanz (Mínguez, 66), Sopena (Maqueda, 46), Del Barrio, Alcubierre (Pérez, 46) y Cubel.

San José: Azuara, Cea, García (Rodríguez, 56), Daniel (García, 56), Sory (Ocampo, 75), Barriendos (Delgado, 87), Marchante, Soria, Barbero, Sus y De los Ríos (Manjón, 67).

Goles: 0-1, min. 22: Sory. 0-2, min. 33: Sory. 0-3, min. 47: Cea. 1-3, min. 74: Durango. 1-4, min. 89: Rodríguez.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Maqueda.

MALLÉN 2-0 ZUERA

Mallén: Arbe, Láinez, Pascual, Omeñaca, Felipo (Bee, 70), Abian, García (Láinez, 70), Esarte, Hanib, Buitrago y Moreno (Viela, 89).

Zuera: Tavares, Laguarta, Sanjuan (Matyja, 69), Escusol, Rami, Marco (Campo, 82), García, Gracia, Tena, Augusto (Pedrero, 70) e Ibáñez.

Goles: 1-0 min. 59: Abián, 2-0 min. 87: Hanib.

Árbitro: Jorro Ramón. Amonestó a Galusca, Pascual, Moreno, Láinez; Tena y Escusol.

Comentario: El Mallén se impuso por dos goles a cero ante el Zuera en un partido con pocas ocasiones y, como norma general, con la igualdad como rasgo principal. En la segunda parte, Abián adelantó al Mallén y finalmente los locales sentenciaron con el segundo un partido muy complicado.

AJAX DE JUSLIBOL 1-1 VILLANUEVA

Ajax Juslibol: Machín, Ruberte, Izquierdo, Gamarra (Zoutaldi, 77), Cambra, Galdeano (Celorrio, 67), Isaac, Viver, Camacho, Blázquez y Cortés (Gomes, 84).

Villanueva: Mazas, Alfonso, Gil, Ambroj, Quílez (Gómez, 73), Guillén, Abad, Ferruz, Carbo, Gea (Mompel, 61) y Sucunza (Pérez, 67).

Goles: 1-0, min. 74: Cortés. 1-1, min. 86: Guillén.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Camacho, Ruberte; Alfonso, Magdalena y Ferruz.

Comentario: Empate del Ajax de Juslibol ante el Villanueva en un partido donde en la primera mitad ninguno de los dos equipos estuvo acertado en las labores ofensivas y las defensas hicieron frente a su respectivo rival. En la segunda mitad, con más espacios, los locales abrieron el marcador por medio de Cortés, pero cuando el partido llegó prácticamente al final, Guillén empató la contienda.

TARDIENTA 5-0 GALLUR

Tardienta: Gil, Bombín (Navarro, 61), Sierra (Hernández, 77), Adriel, Okon, Baena (Fraile, 67), Jorge (Perales, 61), Serrano (Sinera, 80), Val (Escanero, 61), Marcos y Monge.

Gallur: Alejo, Florián, Vela, Zalaya, Sandu, Rodrigo, Javier (Pérez, 46), Belsué (Jayro, 58), Sampériz (Bartolomé, 32), Sebastián (Cortés, 69) e Ignacio.

Goles: 1-0, min. 6: Marcos. 2-0, min. 20: Jorge. 3-0, min. 30: Rodrigo. 4-0, min. 56: Val. 5-0, min. 75: Fraile.

Árbitro: Gallego Abadías. Amonestó al visitante Vela.

Comentario: El marcador lo dice todo y resume la abrumadora superioridad que ejerció el Tardienta, confirmando así la victoria de Almudévar hace un par de semanas y su gran momento. El equipo de Dani Acirón metió la quinta marcha desde el pitido inicial dominando el balón y generando ocasiones, una tras otra. A la media hora, Pellicer y un doblete de Rodrigo habían roto el marcador. En la segunda parte siguió la fiesta y se bajó la intensidad y simplemente se aumentaron distancias en el marcador por la propia inercia del partido.

MAGALLÓN 5-1 GURREA

Magallón: Tabuenca (Peña, 75), Falcón, García (Broto, 65), Aibar (Ibáñez, 65), Pardo, Romanos (Pardo, 75), Segura, Roy (Aznar, 56), Aznar, Sancho (Zalaya, 65) y Arilla (Ruberte, 56).

Gurrea: Zapata, Serrano, Lasheras (Mendoza, 70), Blanco (Velasco, 70), Ibáñez (Rico, 46), Artaso, Osorio (García, 65), Barrera, Dual, Gurrea y Posso (Alconchel, 35).

Goles: 1-0, min. 4: Romanos. 2-0, min. 9: Romanos. 3-0, min. 27: Sancho. 3-1, min. 58: Alconchel, de penalti. 4-1, min. 61: Romanos. 5-1, min. 86: Segura, de penalti.

Árbitro: Lapena Antoñanzas.

Comentario: El Magallón se llevó los tres puntos gracias a la efectividad ofensiva. Romanos con un disparo desde la frontal del área abrió el marcador a los cuatro minutos y, poco después, en un mano a mano amplió diferencias al aprovechar un rechace. El monólogo local fue absoluto y Sancho puso el tercero con otro buen disparo que entró por la escuadra. Los de Javier Martín no dieron opciones a un Gurrea que se vio muy superado. Los visitantes reaccionaron en la segunda mitad y recortaron diferencias con un penalti; sin embargo, Romanos con una acción individual y Segura desde el punto de penalti cerraron una victoria que permite respirar al Magallón en la tabla en esta recta final de campaña.

SANTA ISABEL 0-2 VILLA DE ALAGÓN

Santa Isabel: Vargas (Esteban, 26), Ayoub (De vega, 84), Pérez, Isaac, Lipe, Chaves, Lucea (Letamendi, 56), Jaime, Solans, Millán y Víctor.

V. Alagón: Unai, Carlos, Castillo, Iván, Latorre (Ade, 65), Miguel, Bernal (Gómez, 65), Torcal (Iglesias, 75), Ballester, Eneko (Aladrén, 82) y Fernández (Reblla, 65).

Goles: 0-1, min. 22: Castillo. 0-2, min. 89: Gómez.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a Vargas y expulsó a Castillo por doble amarilla (73’).

Comentario: El Santa Isabel fue derrotado en casa ante el Villa de Alagón en un partido donde los locales fueron superados con claridad por un cuadro visitante que estuvo acertado en las labores ofensivas. Castillo, cuando el electrónico marcaba el minuto 22, abrió el marcador. El Santa Isabel reaccionó tímidamente en el segundo tiempo, pero no estuvo acertado de cara a portería. FInalmente, Gómez sentenció el partido en el 89 en una acción rápida.

ALFINDÉN 3-5 FUENTES

Alfindén: De la Torre, Serge (Nieto, 65), Melo, Catalán (Moreno, 65), Sanz, Blasco, Redrado (Gotor, 59), Obón, Sergio, Vergara (De Roque, 59) y Sans (Moreno, 59).

Fuentes: León, Goez (Martínez, 59), Merino, Salvador, Briz, Casalo (Roche, 63) (Molinero, 87), Gutiérrez (Berzal, 69), López, Requeno (Esteban, 59), Latorre y Garín.

Goles: 0-1 min. 6: Salvador, 0-2 min. 9: Gutiérrez, 0-3 min. 17: Gutiérrez, 0-4 min. 37: Latorre, 1-4 min. 49: Catalán, de penalti, 1-5 min. 55: Requeno, 2-5 min. 67: Sarmiento, 3-5 min. 73: De Roque.

Árbitro: Catalán García. Amonestó a Redrado, Catalán, Nieto; Casalo, López y Latorre.

Comentario: Exhibición del Fuentes en La Puebla de Alfindén con un dominio arrasante en la primera parte, que les permitió alcanzar un 0-4 de ventaja en el minuto 37, con un muy destacado Requeno participó en muchas de las acciones de gol. El Alfindén salió con dudas y no pudo frenar el vendaval visitante, con faltas de entendimiento a la hora de defender el balón parado y De la Torre tampoco sacó su mejor versión bajo palos. Con ese resultado se llegó al descanso, y el Alfindén se vio obligado a reaccionar en la segunda parte, donde pese a la adversidad del resultado trataron de mostrar su competitividad y carácter. Catalán recortó distancias al transformar un penalti, pero Requeno no dio opción a que se metieran en el partido y no tardó en ampliar la renta al revolverse con éxito desde dentro del área para mandar un tiro ajustado al palo. El balón parado le dio rédito al Alfindén y con los tantos de Sarmiento y De Roque al aprovechar un fallo defensivo, pudo maquillar el resultado.