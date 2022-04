El Ejea desciende tras empatar contra el Teruel

La Sociedad Deportiva Ejea certificó su descenso a Tercera División tras empatar contra un Teruel que se descuelga de la batalla por el ascenso directo. El choque comenzó con un Club Deportivo Teruel bien plantado sobre el césped de Luchán. Tras unos primeros compases en los que los turolenses dominaban a placer, los hombres de Iván Martínez comenzaron a igualar el fútbol mostrado por los rojillos en la parte central del terreno de juego. Sin embargo, Guille tuvo la primera tras un buen centro de Julen, pero el atacante visitante no conectó bien el remate y el balón no cogió portería. Los minutos pasaban y el cuadro rojillo cada vez era más dominador, por lo que el tanto no tardó en llegar. Javi Hermelo adelantó a los suyos cuando corría el minuto 10 de partido tras un gran remate a la salida de un saque de esquina. A partir del gol, el Ejea tomó el mando, sabedor de la necesidad de goles para lograr quedarse una semana más en la Segunda RFEF. Grillo puso a prueba a Taliby con un disparo lejano que no complicó demasiado al cancerbero rojillo. Borja Romero devolvió el susto con otro disparo seco que atajó Dennis sin muchos problemas. Los de las Cinco Villas jugaban sin red atrás, volcados al ataque en busca de dos goles, y el primero llegó pasada la media hora: Álvaro Barrero apareció en el segundo palo para rematar a gol un saque de esquina. Tras el gol, los de Víctor Bravo buscaron igualar el dominio del juego, aunque las ocasiones brillaron por su ausencia hasta el pitido del colegiado.

Tras el paso por vestuarios, el Ejea saltó con ganas de ponerse en ventaja. Sin embargo, los turolenses, que pasaron a defensa de cuatro, eran los que dominaban la medular y generaban las ocasiones de peligro. Alfredo estuvo cerca de encontrar rematador en un buen envío al punto de penalti, pero Guille Andrés y Carlos Javier no estuvieron finos en el remate. Los visitantes seguían con su asedio ante un Ejea que lo intentaba pero no lograba zafarse del dominio turolense. Alfredo estuvo cerca de anotar pasada la hora de juego, pero su remate se marchó por encima del travesaño. En los minutos finales el conjunto blanquazul se lanzó con todo a por la victoria, encerrando al Teruel en su área. Los balones colgados se sucedían y los zagueros achicaban agua como podían. En una de ellas, Álvaro Barrero ganó la partida a los defensas y anotó, desatando el júbilo en el banquillo local. Sin embargo, el colegiado señaló fuera de juego y el tanto no subió al marcador. La decisión cayó como un jarro de agua fría en los zaragozanos, que veían como se les escapaba la permanencia. Pese al poco tiempo, los de Iván Martínez aún pudieron llevarse la victoria, pero el último balón colgado no encontró rematador y el empate fue una realidad. Descenso para un Ejea que lo intentó hasta el final; el Teruel deberá seguir luchando para certificar los puestos de playoff y llegar en buen momento a las eliminatorias por el ascenso.

Ejea: Dennis, Almerge, Iosu Villar, Chechu, Garcés (Luso, 70), Javi Grillo, Moustapha, Lucho, Rayo (Álex Chico, 70), Barrero y Álex Sánchez (Jesús Jiménez, 82).

Teruel: Taliby, Julen, Cabetas, Hermelo, Redolar (Carlos Javier, 34), Jaime, Borja Romero (Comeras, 71), Aparicio, Alfredo, Emaná y Guille (Leandro, 54).

Goles: 0-1, min. 10: Hermelo. 1-1, min. 32: Iosu Villar.

Árbitro: Gordillo Escamilla. Amonestó a los visitantes Julen y Comeras.

