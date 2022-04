Un punto, tres equipos y ocho jornadas por delante

Un punto, tres equipos y 8 jornadas por delante. Así se encuentra el Grupo 2 de Primera RFEF después de los resultados de este fin de semana, con máxima igualdad para el ascenso directo. 56 puntos tiene el Albacete, 55 el Villarreal ‘B’ y 55 el Andorra. El Albacete perdió en Sabadell (1-0), el Andorra empató en casa del Costa Brava (1-1) y el Villarreal ‘B’ se impuso al Algeciras (3-0). Si la pelea por el ascenso directo es trepidante, no lo es menos la batalla por las otras dos posiciones de Play Off. Del cuarto -Atlético Baleares- al undécimo -Barcelona ‘B’- tan solo hay cuatro puntos de separación. Especialmente fuerte viene el Barcelona ‘B’, que asaltó el campo del Linense (1-2) y acumula tres victorias consecutivas. Por abajo, el Atlético Sanluqueño sale del descenso tras vencer al San Fernando (1-0), y cae a los puestos rojos el Cornellá que no pudo pasar del empate a cero ante el Atlético Baleares.

En el grupo 1, el Racing de Santander sigue con su camino inexorable hacia La Liga Smartbank, con su victoria por 0-1 en el campo del San Sebastián de los Reyes. Quien se asienta en posiciones de Play Off es el Deportivo de la Coruña, que venció a un rival directo como es el Rayo Majadahonda por 2-1. El UD Logroñés perdió 2-0 en el campo del Talavera, por lo que sale del Play Off, a donde sí entra el Celta ‘B’, que empató a 1 en el campo del Internacional de Madrid. El Badajoz se descuelga casi definitivamente de los cinco primeros, con su empate a 1 ante el SD Logroñés. Por abajo, al margen de la mencionada victoria del Talavera, también sacó adelante su partido el Valladolid Promesas por 1-2 en el campo del colista Tudelano. En cualquier caso, la permanencia parece una utopía para ambos conjuntos. El Athletic ‘B’ ya aventaja en cuatro puntos al 16º, el Talavera, ya que esta jornada sumó los tres puntos dado que le tocaba enfrentarse al Extremadura, club ya descendido administrativamente.