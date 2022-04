El Ebro vence al Atlético Baleares para seguir dando pasos hacia la permanencia

Partido de la jornada: EBRO 1-0 ATLÉTICO BALEARES

El Ebro consiguió una valiosa victoria ante un rival directo en la lucha por la salvación como el Atlético Baleares. El conjunto arlequinado fue superior a su rival y pudo marcharse al descanso con el partido resuelto, pero la falta de acierto lo impidió y acabó sufriendo en la fase final del partido.

El partido comenzó con un Ebro superior que en apenas 10 minutos ya había tenido una ocasión clara y había reclamado un posible penalti en el área del Atlético Baleares. Pau, guardameta visitante, mantuvo a su equipo en el partido con una soberbia actuación en los primeros 45 minutos, realizando intervenciones de mucho mérito en dos ocasiones muy claras de Melendo y Gumiel. En el 33’, llegó el que sería el único gol en el partido, con un golazo de Escario en una jugada ensayada tras un córner que finalizó con un disparo al borde del área que entró por la escuadra. El Ebro no consiguió aumentar la renta pese a merecerlo y dejó el partido abierto con toda la segunda parte por delante.

Tras el paso por vestuarios, el partido siguió en la misma línea, con un buen Ebro que con el paso de los minutos vio como su rival, más por empuje que por ocasiones, se lanzó en busca del empate. Sin ocasiones claras gracias al buen hacer del Ebro en tareas defensivas, se llegó al añadido, momento en el cual el cuadro visitante tuvo su ocasión más clara que a punto estuvo de significar el empate.

Ficha técnica:

Ebro: Antón, Mballo, Antero (Míchel, 74), Iván Pérez, Vallespín, Magarín, Rubén Pérez (Pablo Agustín, 87), Melendo (Guti, 83), Gumiel, Escario y Joel.

At. Baleares: Pau Socías, Isaac, Luca, Honrrubia (Rigo, 87), Dennis, Beltrán, Terrasa (Ortega, 83), Blázquez, Florit (Martínez, 83), Bestard y Seguí (Jordan, 61).

Goles: 1-0, min. 33: Escario.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó al local Gumiel y al visitante Jordan.

MONTECARLO 0-1 REAL ZARAGOZA: Un solitario gol de Pau Sans decide el derbi.

Montecarlo: Acín, Delgado, Lóbez (Romanos, 80), Tapias (Mario Agustín, 80), Aznar, Posa, Ponce (Lera, 71), Escartín, Barrios, Ciriano y Coke.

Real Zaragoza: Nico, Luna, Joel, Ruby (Liso, 65), Raúl, Lahoz, Chema (Fadel, 80), Beamonte, Hugo Gracia (Pau Sans, 57), Gaitán y Lucas.

Goles: 0-1, min. 76: Pau Sans.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a los locales Lóbez y Tapias y al visitante Pau Sans.

Comentario: Un solitario gol de Pau Sans en la fase final del partido decidió el derbi aragonés. La robustez defensiva y el orden táctico de ambos cuadros fue lo más destacable del choque, y ninguno de los dos conjuntos conseguía perforar la meta rival. En la primera parte, la ocasión más clara fue para el Montecarlo, pero Posa no pudo convertir su disparo en gol. El Real Zaragoza no tuvo ocasiones hasta el minuto 76 del duelo, cuando Pau Sans batió a Yzan Acín tras aprovechar un balón suelto en el área. El atacante había entrado al campo en la segunda mitad y puso el cero a uno en el marcador. Tras el tanto zaragocista, el Montecarlo buscó el empate con más corazón que cabeza y finalmente no llegó.