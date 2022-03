El Ebro suma un punto que vale oro ante el Cornellá

Partido de la jornada: EBRO 1-1 CORNELLÁ

El Ebro sacó un punto ante el Cornellá que vale auténtico oro tras lo visto sobre el césped de El Carmen. El Cornellá fue muy superior al conjunto zaragozano durante una primera parte que pudo haber finalizado en goleada, pero la falta de acierto del cuadro catalán lo impidió.

El partido comenzó con una tremenda superioridad visitante. Los primeros 15 minutos el Ebro apenas disfrutó de la posesión de balón, ya que su rival movía de lado a lado con velocidad y precisión mientras que el Ebro se defendía como podía. En el 2’, y tras una jugada desafortunada, Vallespín introdujo el balón en su propia portería tras un saque de banda y un balón peinado en el primer palo. Apenas 2 minutos más tarde, el cuadro catalán tuvo una clarísima ocasión para ampliar distancias que de manera inexplicable no terminó entre los tres palos. Además, antes del descanso, el Cornellá disfruto de dos ocasiones más, muy claras, en dos manos a manos que a punto estuvieron de convertirse en el segundo tanto visitante, pero el cuadro catalán dejó con vida a un Ebro muy gris.b

Tras el paso por vestuarios, el Ebro cambió de cara, y saltó al césped a pretar y a morder arriba. Con el paso de los minutos el conjunto arlequinado fue poco a poco creciendo en el partido y acercándose a la portería defendida por Ibáñez. En el 68’ y tras una jugada tonta, el colegiado señaló el punto de penalti por unas manos en el área del Cornellá. Melendo no perdonó y puso el empate en el marcador. A partir del empate, el Ebro empujó al Cornellá y terminó encerrando a su rival. Hubo peligro por medio de disparos lejanos y a balón parado pero no hubo ocasiones claras para deshacer el empate. Al final, reparto de puntos con un buen sabor para el conjunto local, que vio como tras lo visto en la primera parte podían haber salido goleados y pudieron lograr igualar el encuentro al término de los 90 minutos.

Ficha técnica:

Ebro: Abad, Mballo, Antero, Iván Pérez, Vallespín, Magarín, Melendo (Subías, 86), Guti (Pablo Agustín, 46), Gumiel (Míchel, 89), Escario y Joel (Juliá, 46).

Cornellá: Ibáñez, Gimeno, Alin, Blanco, Vilaplana, Hervías (Herrero, 75), Tim (Corbella, 83), Adam, Baldrich, Valter y Augusto.

Goles: 0-1, min. 2: Vallespín, en propia puerta. 1-1, min. 68: Melendo, de penalti.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a Melendo, Mballo, Gumiel, Escario; Valter, Ibáñez y Adam.

UNIF. BELLVITGE 0-1 REAL ZARAGOZA: El Real Zaragoza consigue una necesaria victoria ante el Bellvitge.

Unif. Bellvitge: Mohedano, Campos, Denys, Tablero (Torres, 21), Peñalber (Rojas, 74), Serrano, Castell, Cañas (Aiman, 46), Dani Ponz (Sáez, 46), Pol Salgado y Olmo.

Real Zaragoza: Nicolás, Lucas, Joel, Linares, Raúl, Beamonte, Chema, Danda, Gaitán (Montesinos, 87), Fadel y Liso (Pau Sans, 60).

Goles: 0-1, min. 36: Gaitán.

Árbitro: Más López. Amonestó a Dani Ponz, Torres, Campos, Serrano; Danda, Gaitán y Nicolás. Expulsó por doble amonestación al visitante Chema (89’).

Comentario: El Real Zaragoza consiguió una victoria necesaria en un campo difícil, muy estrecho y con mucho contacto. El conjunto de Javier Garcés saltó al campo muy intenso y ante el fútbol directo que propuso el equipo local en los primeros minutos la zaga zaragozana se mostró muy firme. El equipo local presionaba la salida de balón blanquilla y el Real Zaragoza buscaba balones largos para salir de esa presión. En una jugada aislada, Linares realizó un buen pase para que Gaitán hiciera el primer tanto del partido con un disparo ajustado al palo. El partido siguió en la misma línea hasta el descanso. Tras el paso por vestuarios, el Real Zaragoza no bajó la intensidad y fue superior a su rival durante los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Pau pudo hacer el segundo pero su disparo se encontró con el palo. A partir del 60’, los locales empezaron a empujar y el Real Zaragoza tuvo que realizar un gran esfuerzo defensivo, especialmente a partir del 88’ cuando se produjo la expulsión de Chema, para defender el resultado. Finalmente lo consiguieron y sumaron tres puntos muy importantes para seguir arriba tras dos partidos sin ganar.

MONTECARLO 0-3 ESPANYOL: Derrota con honores del Montecarlo ante el Espanyol.

Montecarlo: Soto, Lóbez, Tapias, Aznar, Lera (Barrios, 46), Romanos, Posa, Escartín, Caparrós, Ciriano (Ponce, 81) y Coke.

Espanyol: Iker, Alemán, Ian, Miranda, Grabulosa (Pol García, 71), Ussu (Salguero, 66), Marc Grau, Warrick (Marçal, 89), Álex, Javier y Vallés.

Goles: 0-1, min. 12: Vallés. 0-2, min. 87: Warrick. 0-3, min. 92: Marçal.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Aznar, Lóbez; Warrick y Javier.

Comentario: El Montecarlo cayó derrotado ante el Espanyol tras un partido muy disputado en el que el conjunto zaragozano puso las cosas muy difíciles al todopoderoso equipo catalán. El partido comenzó con mucha igualdad y fue el Montecarlo el equipo que primero llevó peligro a la portería rival con un par de acciones por banda que acabaron en centros laterales que no encontraron rematador. Vallés puso por delante al Espanyol tras rematar a gol un balón suelto tras un centro. El Montecarlo, lejos de venirse abajo, siguió remando y plantó cara a su rival, que no se encontraba cómodo. Se llegó al descanso sin ocasiones y con el resultado de 0-1 en el marcador. Tras el paso por vestuarios, continuó la misma tónica y el cuadro local, empujado por la afición, fue dando pasos hacia adelante en busca del empate. El Montecarlo generó mucho peligro con centros laterales y a balón parado pero no llegaron a tener ocasiones claras para empatar hasta que en el 87’ y con el equipo local volcado, Warrick puso el gol de la sentencia tras una jugada individual en una contra. Ya con el Montecarlo desfondado físicamente, Marçal, que había saltado desde el banquillo unos minutos antes, puso el tercer y definitivo tanto.