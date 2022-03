El Huesca B deja escapar la victoria ante el Badalona

La SD Huesca B pierde dos puntos en un frenético partido contra el CF Badalona (3-3). Los azulgranas tuvieron el acierto de meter tres goles, una renta que no habían logrado en ninguna jornada hasta el momento, en cambio, concedieron tres tantos rivales por sus errores. Algo imperdonable en esta categoría.

El partido comenzó con un ritmo altísimo, quizá por el gol tempranero del equipo visitante (0-1). En el minuto 4’, Álex Pla dio comienzo a un intercambio de golpes que no paró en todo el partido. Pero la alegría duró poco en el cuadro escapulado. Antes de llegar al minuto 10, los oscenses volvieron a igualar la contienda con gol de Alberto Fuentes desde los once metros (1-1). Y no quedó ahí, en el 17’, los altoaragoneses lograron remontar, también de penalti, con el tanto de Jordi Cano (2-1). Las dos penas a favor del filial las provocó Carlos Kevin, una pequeña muestra de la lucha constante que tuvo todo el encuentro con la pareja de centrales.

La intensidad no bajó. Con los dos equipos conscientes de lo que se jugaban, los oscenses vieron como otro fallo les condenaba después de hacer lo más difícil. Álex Pla volvió a aprovecharse de los errores altoaragoneses (2-2). La primera mitad finalizó muy igualada, y pudo irse por delante cualquiera.

Tras el descanso, Dani Aso ajustó el once y sacó a Ronald por Pol Prats, con la idea de tener un hombre que aporte mayor solidez defensiva. Los oscenses salieron con mucho ímpetu. Y en la enésima gran acción de Jordi Cano desde la izquierda, el catalán puso un balón en bandeja a Carlos Kevin, que completó un partido de sobresaliente (3-2). El ariete provocó los dos penaltis y el tercer gol de la mañana lo cazó con un testarazo.

El Huesca B tenía en su mano tres puntos valiosísimos. Pero el filial dejó que Xavi Molina rematara a placer sin un azulgrana que le marcara (3-3). Así finalizó un partido en el que los locales anotaron tres goles de forma muy meritoria, aunque acabaron penalizados por una falta de contundencia que aprovechó el Badalona.

Huesca B: Valera, Mora, Pastor, Euse, José Val, Carrasco, Fuentes, Pol Prats (Ronald, 46) (Tomeo, 74), Jordi Cano, Sandoval (Manu Molina, 73) y Carlos Kevin.

Badalona: Álex, Toledo, Valentín (Algisí, 53), Robusté, Álex Pla, Sascha, Carri (Cárcaba, 82), Pol Ballesteros (Miguel, 75), Sana (Marc Muñoz, 53), Pitu (Jaume Pascual, 53) y Xavi Molina.

Goles: 0-1, min. 4: Álex Pla. 1-1, min. 8: Fuentes, de penalti. 2-1, min. 17: Jordi Cano, de penalti. 2-2, min. 20: Álex Pla. 3-2, min. 49: Carlos Kevin. 3-3, min. 63: Xavi Molina.

Árbitro: Gordillo Escamilla. Amonestó al local Mora y a los visitantes Sana, Álex Pla y Sascha.